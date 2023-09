旅遊／飛越極北之城 詠嘆極光

輝煌閃耀的北極光。

我為親眼目睹北極光心心念念多年,2023年2月底終於成行,從聖荷西飛往阿拉斯加極北之城費爾班克斯Fairbanks。降落前,在飛機上就俯瞰到綿綿不斷的冰川 雪山。走出機場,白雪皚皚,二十多分鐘車程來到市中心下榻酒店。夕陽西落,雪山雪地及掛滿枝頭的厚重白雪,將落日餘暉襯托得分外美麗,北國風光,我們又相會了。半個多世紀前,我到北大荒兵團務農,半年冬日,與雪為伍,鋪天蓋地的銀色世界是我的常態生活,今天來到這裡,一種親切感油然而生。

我為看極光而來,來後才知不是人人都能看到極光,看到北極光需要運氣,看到閃躍的北極光需要超好的運氣。第一夜、第二夜我們深夜而出,後半夜而歸,都無緣相見。一共四晚逗留,現已過半,內心甚焦。第三天2月26日,我們一清早乘八人座小飛機飛向北極圈。

美最北郵局 每周開3天

飛機很小,我們的駕駛員更小,僅有22歲,面目英俊而稚氣。飛機在他的手中穩如磐石,幾乎覺不出任何顛簸。在一個半小時的飛行中,我們越過將阿拉斯加一分為二的育空河Yukon River、白山、手指山和北緯66度33分的北極圈,再繼續向北飛行,降落在凍腳Coldfoot鎮。那裡是北極圈內最後的加油站,美國最北的卡車停靠站和最北的郵局,每周一三五開門。凍腳鎮的繁榮期是1902年,那時曾有300人居住,現在常住人口不過十人。

我們的飛機是當日的首班,機輪將薄雪覆蓋的跑道滑出印痕。進入鎮上唯一的餐廳,這裡原來專門服務運輸司機,現在對遊客開放,裡面提供熱飯、熱茶、熱咖啡 ,還出售紀念品,飯菜出乎意料的好吃,咖啡濃郁美味,環境整潔乾淨,收銀台後面有一個樹幹,上面刻滿建設者的名字,令人肅然起敬。除了我們八個朋友外,還有五位卡車司機也在那裡用餐,他們談吐文雅,與我想像中的卡車司機不太一樣。

用過餐,我們駛向凍腳鎮以北12英里處的懷斯曼Wiseman,進入北緯67.4度,那裡曾是黃金開採地,1911—1915年時頗為繁榮,之後逐漸衰退,今天只有七戶11個人住在那裡,過著自給自足的生活。我們拜訪了那裡的知名人士Jack ,他在自住屋詳細介紹了他的生活,數十年來,他自己打獵,自己種菜,過得津津有味,五年前還娶了新妻。在我看來有些單調發悶的生活,他卻過得滋滋有味,其實喜歡就是幸福。

Jack的房正中有一個火爐用於取暖燒水,四孔煤氣灶做飯,窗臺上擺著幾盆綠色植物,沙發上鋪著獸皮,牆上掛著大小不一的四種動物頭,都是他的獵物,還有一個地窖,儲存土豆蔬菜。透過明亮的玻璃窗,一片北國風光盡收眼底,夜晚看極光不用出屋,這種簡樸的生活不也是一種浪漫嗎!

走出木屋,厚厚的白雪覆蓋著一個個形狀各異的小木屋,踏著潔白無痕的雪路,跨過綠色木橋,遙望起伏的銀白雪山,深深吸一口清新冰涼的新鮮空氣,感覺自己已與這冰天雪地化為一體。我們乘車繼續前行,看到了貫穿阿拉斯加約800英里長的輸油管道,對這座起源普拉德霍灣,終於伐耳迪茲,416英里地處北極圈內的輸油管肅然起敬,其建造過程的艱難可想而知。

北極圈內懷斯曼村Jack的家。

道爾頓公路 世上最危險

結束了北極圈行,我們沿著道爾頓公路返回,這條路建於1974年,原是石油 公司的私人公路,1980年向公眾開放。它是美洲通往北冰洋的唯一公路,被BBC稱為世界最危險的公路之一,險在它穿越冰雪嚴寒,一路與荒原為伍。

我們行駛在這條公路上時,全然沒有感覺到險,完全被路邊的壯麗景色震撼。山形奇異,棱角分明,淺雪覆蓋,黑白相間。婷婷玉立的黑冷杉一路相隨,它們是白色世界的綠娃娃,四季常綠,可愛養眼。有一段路這些黑冷杉被雪包裹,變成一片白塔林,而那些未成年弱小的黑冷杉則像蒲公英般,隨風搖曳,煞是好看。北極圈的雪與別處不同,因北極濕度低,冷凍期長,故而十分鬆軟,無法凝結成團,捏不成雪球,堆不成雪人,高山上的雪易被吹散,難以囤積 。

傍晚六時,我們看到了北極落日,血紅的夕陽降落於雪白的高山間,半個小時後我們走出北極圈,不到八點進入育空地區Yukon,這時滿天北極光閃爍。雖然早有思想準備,今晚會看到北極光,因為白天十分晴朗,夜晚溫度急劇下降,已近零下30度,而晴朗、低溫和遼闊是看到極光的必備條件。但突然顯現的北極光還是讓我喜出望外。這是我們在北極的第三夜,第五晚我們就要告別阿拉斯加,如果今晚看不到,我們就只剩一個晚上的機會。

極光炫目 可遇不可求

看過許多北極光的影像,親眼目睹頭一回,肉眼看上去極光並沒有那麼五顏六色,一入鏡頭就顯現出不同的色彩,綠色最多,其次是紫色,紅色最為罕見,每個人的視覺敏感度不同,看到的色彩會很不一樣。但那天夜空中綠紫紅三色輪流顯現,在廣闊的天宇中不斷變幻,猶如神奇的巫師在空中做法,形狀千變萬化,一會兒橫行,一會兒豎立,一會兒多層,一會兒旋轉,一會兒像音符般跳躍,一會兒像雷電般閃耀,剛剛還滿天閃躍,下一分鐘就形影無蹤。

我的手指凍僵凍痛,跑回餐廳取暖,再出來時,天空又是不一樣的極光閃爍。電視劇裡看到過流星雨,覺得很美,目睹極光後才覺得流星雨與今晚的極光比,乃小巫見大巫。我頓悟為什麼極光如此吸引人,它的變幻莫測,它的綺麗繽飛,它的可遇不可求。

那夜我們前前後後看了二個半小時的極光閃爍,上車後,極光仍時隱時現地尾隨,半夜二點半回到酒店,心滿意足地進入夢鄉,有了今晚與極光的月下約會,阿拉斯加之行已告圓滿。第二天得知昨晚的極光度高達七級,很多人昨夜在世界各地看到了它,看過極光的人都知道,七級極光十分罕見,只要極光夠強,就不用擔心月光太亮,那天晚上明月當空,我拍下的許多照片中,都是極光與月亮共舞,我們真是太幸運了。第四晚我們又看到了極光,雖然不如前一夜明亮激烈,但流暢自然,前者如交響樂般震撼,後者如鄉村音樂般委婉動聽。

冬日泡溫泉 冰火兩重天

冬日的阿拉斯加,北極地的松鼠和灰熊進入冬眠,數百萬候鳥飛往溫暖的地方,只剩下不怕冷的麋鹿、狐狸、狼和松雞。我們在一片寂靜的北極邊緣,除了夜夜等待極光,白天坐狗拉雪橇,躺在雪橇上,穿林海過雪原,浪漫而享受。在冰雪飛揚的切納河畔泡溫泉,冰火兩重天,瀟灑人生。去1952年建立的北極聖誕老人之家拜訪,可惜聖誕老人外出度假,無緣相見,但看到了他的家,他的聖誕樹,他的琳瑯滿目的聖誕禮品店,業已心滿意足。

在費爾班克斯坐狗拉雪橇。

最後一天,我們的飛機半夜起飛,有整整一天的空閒時間,決定到距費爾班克斯120英里的丹納利國家公園Danali National Park一遊。出發時烏雲密布,狂風吹捲,滿車11個人的重量都抵擋不住狂風,司機說若沒有我們壓重,感覺車會翻。路上無車行駛,好像此路專為我們而開。風雖大,但風景獨好,大路朝天,兩側高山峻嶺,白雪淺覆,猶如中國山水畫卷,經過大峽谷時,更是美不勝收,山峰、橋樑、峽谷、火車,濃雲密布,天色陰沉,彷彿不在人間。

丹納利公園 冬夏各自美

丹納利公園久負盛名,擁有北美最高峰麥金萊山,山高6194米,公園面積與瑞士國土相仿,1917年建立,因雪山、冰川、河流、峽谷共聚一堂而大受歡迎。我夏天來過,那時就被它的廣袤大氣,畫卷之美所感動,沒想到冬日的它,另一種美,一種無可替代的冰寒之美。我們在公園冬季訪客中心吃自帶午餐,邊吃邊看介紹公園的影片,聽那裡的工作人員說,冬天每日遊客不超過五十名,夏季有五十多萬人來玩。

吃過午餐,我們向公園深度挺進,一直陰沉的天突然陽光明媚,大家雀躍,自吹人品太好。公園裡地面鋪滿厚厚的白雪,遠處的山谷間冒著霧狀白煙,煙雪朦朦,騰雲駕霧,仿如仙境。白雪皚皚的大地上點綴著高低大小不一的針葉樹,黑白分明。天空中出現了一塊五彩雲,多麼難得的奇觀,層層疊疊的山巒像一幅無盡的萬里江山圖。下車後沿著別人踏出的足跡前行,我不小心偏離一寸,就摔倒在半身高的雪中,無痛無癢,只有高興。

天快黑時,我們戀戀不捨地告別丹納利公園,向車窗外望去,廣袤的白茫茫大地令人迴腸盪氣,無論天晴天陰,各有各的美,晴天像油畫,陰天像國畫,豈能比高低?我又想起在訪客中心看到影片中的一句話:“If we listen to the land, we know what to do.”(如果我們靜聽大地,我們就知道何去何從。)美麗純潔寂靜的丹納利公園除了給我們美的享受,還告訴了我們如何對待生活與生命。