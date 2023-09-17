旅遊／飛越極北之城 詠嘆極光

輝煌閃耀的北極光。

我為親眼目睹北極光心心念念多年，2023年2月底終於成行，從聖荷西飛往阿拉斯加極北之城費爾班克斯Fairbanks。降落前，在飛機上就俯瞰到綿綿不斷的冰川 雪山。走出機場，白雪皚皚，二十多分鐘車程來到市中心下榻酒店。夕陽西落，雪山雪地及掛滿枝頭的厚重白雪，將落日餘暉襯托得分外美麗，北國風光，我們又相會了。半個多世紀前，我到北大荒兵團務農，半年冬日，與雪為伍，鋪天蓋地的銀色世界是我的常態生活，今天來到這裡，一種親切感油然而生。

我為看極光而來，來後才知不是人人都能看到極光，看到北極光需要運氣，看到閃躍的北極光需要超好的運氣。第一夜、第二夜我們深夜而出，後半夜而歸，都無緣相見。一共四晚逗留，現已過半，內心甚焦。第三天2月26日，我們一清早乘八人座小飛機飛向北極圈。

美最北郵局 每周開3天

飛機很小，我們的駕駛員更小，僅有22歲，面目英俊而稚氣。飛機在他的手中穩如磐石，幾乎覺不出任何顛簸。在一個半小時的飛行中，我們越過將阿拉斯加一分為二的育空河Yukon River、白山、手指山和北緯66度33分的北極圈，再繼續向北飛行，降落在凍腳Coldfoot鎮。那裡是北極圈內最後的加油站，美國最北的卡車停靠站和最北的郵局，每周一三五開門。凍腳鎮的繁榮期是1902年，那時曾有300人居住，現在常住人口不過十人。

我們的飛機是當日的首班，機輪將薄雪覆蓋的跑道滑出印痕。進入鎮上唯一的餐廳，這裡原來專門服務運輸司機，現在對遊客開放，裡面提供熱飯、熱茶、熱咖啡 ，還出售紀念品，飯菜出乎意料的好吃，咖啡濃郁美味，環境整潔乾淨，收銀台後面有一個樹幹，上面刻滿建設者的名字，令人肅然起敬。除了我們八個朋友外，還有五位卡車司機也在那裡用餐，他們談吐文雅，與我想像中的卡車司機不太一樣。

用過餐，我們駛向凍腳鎮以北12英里處的懷斯曼Wiseman，進入北緯67.4度，那裡曾是黃金開採地，1911—1915年時頗為繁榮，之後逐漸衰退，今天只有七戶11個人住在那裡，過著自給自足的生活。我們拜訪了那裡的知名人士Jack ，他在自住屋詳細介紹了他的生活，數十年來，他自己打獵，自己種菜，過得津津有味，五年前還娶了新妻。在我看來有些單調發悶的生活，他卻過得滋滋有味，其實喜歡就是幸福。

Jack的房正中有一個火爐用於取暖燒水，四孔煤氣灶做飯，窗臺上擺著幾盆綠色植物，沙發上鋪著獸皮，牆上掛著大小不一的四種動物頭，都是他的獵物，還有一個地窖，儲存土豆蔬菜。透過明亮的玻璃窗，一片北國風光盡收眼底，夜晚看極光不用出屋，這種簡樸的生活不也是一種浪漫嗎！

走出木屋，厚厚的白雪覆蓋著一個個形狀各異的小木屋，踏著潔白無痕的雪路，跨過綠色木橋，遙望起伏的銀白雪山，深深吸一口清新冰涼的新鮮空氣，感覺自己已與這冰天雪地化為一體。我們乘車繼續前行，看到了貫穿阿拉斯加約800英里長的輸油管道，對這座起源普拉德霍灣，終於伐耳迪茲，416英里地處北極圈內的輸油管肅然起敬，其建造過程的艱難可想而知。

北極圈內懷斯曼村Jack的家。

道爾頓公路 世上最危險

結束了北極圈行，我們沿著道爾頓公路返回，這條路建於1974年，原是石油 公司的私人公路，1980年向公眾開放。它是美洲通往北冰洋的唯一公路，被BBC稱為世界最危險的公路之一，險在它穿越冰雪嚴寒，一路與荒原為伍。

我們行駛在這條公路上時，全然沒有感覺到險，完全被路邊的壯麗景色震撼。山形奇異，棱角分明，淺雪覆蓋，黑白相間。婷婷玉立的黑冷杉一路相隨，它們是白色世界的綠娃娃，四季常綠，可愛養眼。有一段路這些黑冷杉被雪包裹，變成一片白塔林，而那些未成年弱小的黑冷杉則像蒲公英般，隨風搖曳，煞是好看。北極圈的雪與別處不同，因北極濕度低，冷凍期長，故而十分鬆軟，無法凝結成團，捏不成雪球，堆不成雪人，高山上的雪易被吹散，難以囤積 。

傍晚六時，我們看到了北極落日，血紅的夕陽降落於雪白的高山間，半個小時後我們走出北極圈，不到八點進入育空地區Yukon，這時滿天北極光閃爍。雖然早有思想準備，今晚會看到北極光，因為白天十分晴朗，夜晚溫度急劇下降，已近零下30度，而晴朗、低溫和遼闊是看到極光的必備條件。但突然顯現的北極光還是讓我喜出望外。這是我們在北極的第三夜，第五晚我們就要告別阿拉斯加，如果今晚看不到，我們就只剩一個晚上的機會。

極光炫目 可遇不可求

看過許多北極光的影像，親眼目睹頭一回，肉眼看上去極光並沒有那麼五顏六色，一入鏡頭就顯現出不同的色彩，綠色最多，其次是紫色，紅色最為罕見，每個人的視覺敏感度不同，看到的色彩會很不一樣。但那天夜空中綠紫紅三色輪流顯現，在廣闊的天宇中不斷變幻，猶如神奇的巫師在空中做法，形狀千變萬化，一會兒橫行，一會兒豎立，一會兒多層，一會兒旋轉，一會兒像音符般跳躍，一會兒像雷電般閃耀，剛剛還滿天閃躍，下一分鐘就形影無蹤。

我的手指凍僵凍痛，跑回餐廳取暖，再出來時，天空又是不一樣的極光閃爍。電視劇裡看到過流星雨，覺得很美，目睹極光後才覺得流星雨與今晚的極光比，乃小巫見大巫。我頓悟為什麼極光如此吸引人，它的變幻莫測，它的綺麗繽飛，它的可遇不可求。

那夜我們前前後後看了二個半小時的極光閃爍，上車後，極光仍時隱時現地尾隨，半夜二點半回到酒店，心滿意足地進入夢鄉，有了今晚與極光的月下約會，阿拉斯加之行已告圓滿。第二天得知昨晚的極光度高達七級，很多人昨夜在世界各地看到了它，看過極光的人都知道，七級極光十分罕見，只要極光夠強，就不用擔心月光太亮，那天晚上明月當空，我拍下的許多照片中，都是極光與月亮共舞，我們真是太幸運了。第四晚我們又看到了極光，雖然不如前一夜明亮激烈，但流暢自然，前者如交響樂般震撼，後者如鄉村音樂般委婉動聽。

冬日泡溫泉 冰火兩重天

冬日的阿拉斯加，北極地的松鼠和灰熊進入冬眠，數百萬候鳥飛往溫暖的地方，只剩下不怕冷的麋鹿、狐狸、狼和松雞。我們在一片寂靜的北極邊緣，除了夜夜等待極光，白天坐狗拉雪橇，躺在雪橇上，穿林海過雪原，浪漫而享受。在冰雪飛揚的切納河畔泡溫泉，冰火兩重天，瀟灑人生。去1952年建立的北極聖誕老人之家拜訪，可惜聖誕老人外出度假，無緣相見，但看到了他的家，他的聖誕樹，他的琳瑯滿目的聖誕禮品店，業已心滿意足。

在費爾班克斯坐狗拉雪橇。

最後一天，我們的飛機半夜起飛，有整整一天的空閒時間，決定到距費爾班克斯120英里的丹納利國家公園Danali National Park一遊。出發時烏雲密布，狂風吹捲，滿車11個人的重量都抵擋不住狂風，司機說若沒有我們壓重，感覺車會翻。路上無車行駛，好像此路專為我們而開。風雖大，但風景獨好，大路朝天，兩側高山峻嶺，白雪淺覆，猶如中國山水畫卷，經過大峽谷時，更是美不勝收，山峰、橋樑、峽谷、火車，濃雲密布，天色陰沉，彷彿不在人間。

丹納利公園 冬夏各自美

丹納利公園久負盛名，擁有北美最高峰麥金萊山，山高6194米，公園面積與瑞士國土相仿，1917年建立，因雪山、冰川、河流、峽谷共聚一堂而大受歡迎。我夏天來過，那時就被它的廣袤大氣，畫卷之美所感動，沒想到冬日的它，另一種美，一種無可替代的冰寒之美。我們在公園冬季訪客中心吃自帶午餐，邊吃邊看介紹公園的影片，聽那裡的工作人員說，冬天每日遊客不超過五十名，夏季有五十多萬人來玩。

吃過午餐，我們向公園深度挺進，一直陰沉的天突然陽光明媚，大家雀躍，自吹人品太好。公園裡地面鋪滿厚厚的白雪，遠處的山谷間冒著霧狀白煙，煙雪朦朦，騰雲駕霧，仿如仙境。白雪皚皚的大地上點綴著高低大小不一的針葉樹，黑白分明。天空中出現了一塊五彩雲，多麼難得的奇觀，層層疊疊的山巒像一幅無盡的萬里江山圖。下車後沿著別人踏出的足跡前行，我不小心偏離一寸，就摔倒在半身高的雪中，無痛無癢，只有高興。

天快黑時，我們戀戀不捨地告別丹納利公園，向車窗外望去，廣袤的白茫茫大地令人迴腸盪氣，無論天晴天陰，各有各的美，晴天像油畫，陰天像國畫，豈能比高低？我又想起在訪客中心看到影片中的一句話：“If we listen to the land, we know what to do.”（如果我們靜聽大地，我們就知道何去何從。）美麗純潔寂靜的丹納利公園除了給我們美的享受，還告訴了我們如何對待生活與生命。