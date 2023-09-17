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娛樂／中國暑期票房 創3紀錄

娛樂新聞組
「孤注一擲」票房突破35億人民幣賀圖。（取材自微博）
「孤注一擲」票房突破35億人民幣賀圖。（取材自微博）

據燈塔專業版，2023年中國暑期檔（6月1日-8月31日）票房206.15億人民幣(約28.2億美元)，遠超此前最高紀錄的177億人民幣(約24.2億美元)。同時，總觀影人次也達到5.05億，總場次3461萬，均刷新中國影史暑期檔紀錄。

今夏的電影圈競爭激烈，幾乎每個周末都有新驚喜，觀眾也樂於購票觀影。「孤注一擲」票房超過35.23億人民幣（4.85億美元），登頂2023暑期檔票房榜。「消失的她」從端午節以來一直保持的暑期檔霸主地位，在暑假的最後一天被「孤注一擲」反超。最終，暑期檔的前三名分別為「孤注一擲」、「消失的她」、「封神第一部」。

引發共情 雙雙超越35億

今年暑期檔共誕生兩部票房超過35億人民幣的暑期檔爆款，「消失的她」和「孤注一擲」在「拿捏」觀眾情緒上，也有著相似的內核。兩片都與「騙」這件事有關，騙錢騙命騙感情，前者高度貼合泰國孕婦墜崖社會新聞，後者取材自大量真實案件，向觀眾講述駭人聽聞的奇觀故事同時，緊抓現實社會情緒中的不安全感，從而放大情緒達到話題破圈的社會效應。

「消失的她」將暑期檔的傳統爆發點提前一個月，自端午上映以來，票房多日上演逆跌，社交網站上的話題從最初對於演員演技、造型的討論，延伸到對於懸疑類型劇情的分析解密，進而延展到對於女性戀愛腦、性別處境等話題的發酵，熱搜不斷。作為今夏的一部影院爆款，非大IP、沒有炫目視效的懸疑片來說，從發掘改編文本到貼合本土的時代語境，監製陳思誠一面調度行業資源，一面在銀幕內外調動觀眾的情緒，最終在票房上「贏麻了」。

「消失的她」累計票房突破35億人民幣賀圖。（取材自微博）
「消失的她」累計票房突破35億人民幣賀圖。（取材自微博）

一個值得注意的現像是，「消失的她」女性觀眾占近八成，相比於許多大片主攻男性觀眾為來說，「消失的她」成功的密碼在於釋放女性的消費力。回看影片熱映期間，恰好切中了女性在婚戀關係中懷有強烈不安全感的社會情緒，精準擊中當下年輕女性群體的集體焦慮。「#消失的她專治戀愛腦##閨蜜看完消失的她分手了#」等話題接連登上熱搜，短視頻網站上真真假假的演繹層出不窮。

而「孤注一擲」主打「多一人觀影，少一人受騙」，導演用嫻熟的電影技法把「反詐宣傳片」拍得情節絲絲入扣，節奏緊張逼人，人物個性鮮明，讓觀眾共情，引發社會話題。相比「消失的她」中畸形秀「人彘」的都市傳說，緬北詐騙在現實中的發生率要來得高得多。而無論是「美女荷官在線發牌」還是「今天睡地板，明天睡老闆」的口號，各種「名場面」在抖音等短視頻平台上迅速集結。

除了票房數字，今年中國暑期檔的電影場次3460萬場、觀影人次超過5.04億都刷新紀錄，是電影和觀眾最親密的一個夏天。相比過往暑期檔往往首部片一馬當先的勢頭，今年呈現「爆款頻出」、「百花齊放」的盛況，已有四部片票房超過20億。

票價上漲 點映發威

此外，對於暑期檔票房的大爆發，其中一個原因是和電影票價格整體上漲有關：2019年暑期檔平均每張電影票價35.4元，今年則漲到了40.8元。但票價並不能只看數字本身，今年暑期檔影片的片長都偏長，有些甚至超過了170分鐘，這就導致影院能夠安排的場次對應會減少，上座率也會下降，在租金基本不大可能減少的情況下，影院就肯定要進行一定的加價來維持盈利。業內人士認為，參考片長來看，今年這個價位算是合理的。

另一個不容忽視的現像是，今年暑期檔影片的大規模超前點映成風，以「八角籠中」為代表，「八角籠中」點映票房4.2億元，占當時大盤的近10%，超千萬人次提前觀影，排片56.2萬場。而不斷延長的檔期，也讓諸如「灌籃高手」、「長空之王」、「我愛你！」等片繼續活躍在暑期檔的排片表裡。而無論是大規模點映，還是上映延長檔期，代表著片方對票房的信心及觀眾持續的認可。而從品質上來說，今年中國暑期檔能夠創下佳績，得益於每個電影本身的「爭氣」。

（取材自澎湃新聞）

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