娛樂／票房大戰 怎麼算？有學問

「GT：跨界玩家」電影海報。（取材自IMDb）

今年美國暑期檔票房已過了40億美元大關，是歷史上有票房統計數據以來的第13次；相比去年的暑期檔，票房數字和入場觀影人次兩項數據，恰巧都有16%的增長。

好萊塢的暑期檔一般由5月的第一個周末開始算起，至9月的勞動節週末結束。時間上長達四個月，其票房更能占到全年北美票房收入的近一半，是全年票房成敗的關鍵所在。

華納發行的「芭比 」（Barbie）北美票房超過6.12億美元，突破4月上映的環球影業「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie，又譯「超級馬力歐兄弟大電影」）設下的5.7億障礙，成為2023年至今的北美票房冠軍。

暑期檔最後三個周末，「芭比」都霸榜亞軍，雖然分別被DC英雄「藍甲蟲」（Blue Beetle）、賽車 大片「GT：跨界玩家」（Gran Turismo，又譯「GT賽車：極速狂飆」）、「私刑教育3」（The Equalizer 3）超車，但「藍甲蟲」與「GT：跨界玩家」的冠軍都僅止於一周。

不想輸 點映票房也計入

索尼 影業根據同名PS電玩改編的賽車電影「GT：跨界玩家」原定於8月11日上檔，但因演員工會罷工，索尼決定先在國內點映，全面上映時間推遲至8月25日。而正式首映當周，該片以1730萬美元的成績，小勝「芭比」的1710萬美元票房，不過，這個數字其實是把前兩周末點映場次所積累下來的390萬美元票房也加入的總額。

這樣的操作，多少有耍小聰明的嫌疑，但也反映出索尼影業多麼迫切地希望「GT賽車」能拿到周末票房榜冠軍的頭銜，如此一來，對於後續的口碑發酵、吸引更多觀眾買票入場，都有很大意義。倘若剔除上述近400萬美元票房，等於「GT：跨界玩家」作為新片的首映成績，輸給已上映六周的「芭比」，對於電影的宣傳顯然相當不利。

「GT：跨界玩家」劇照。（取材自IMDb）

點映指在首映前，開放給明星、具影響力人士與小部分觀眾搶先看的放映方式，為了能在公映前讓口碑和宣傳發酵。而這種將點映票房計入首映票房的做法，不算違反業內慣例，只不過，一般點映大約提前一兩天，這次「GT：跨界玩家」長達兩周的超長點映，過往確實很少出現。而且，也並非所有好萊塢大公司都會將點映票房計入首映票房，3月上映的「雷霆沙贊！眾神之怒」（Shazam! Fury of the Gods），華納交出的首周末票房並未計入點映場次的330萬美元。

據說在「GT：跨界玩家」正式首映前，索尼希望能靠海外市場和北美點映場次的口碑，為之後的公映提前造勢；既然奧蘭多布魯（Orlando Bloom）等主角沒法親自站台宣傳，那就只能靠社交媒體上的觀眾幫幫忙了。有趣的是，該片目前在「爛番茄」上的新鮮度僅有62%，不過觀眾評分卻高達98%；而在法國電影評分網站AlloCine上，也出現了媒體評分2.5分（滿分5分），但觀眾評分卻有4.2分的反差狀況。

國家電影日 低票價助攻

除此之外，「GT：跨界玩家」首映周末適逢第二屆「國家電影日」（National Cinema Day），全美幾乎所有影院，不分場次、不分片目，都推出了四美元一張電影票的超級優惠活動，連IMAX廳也不例外。

美國影院業主協會（NATO）去年首次舉辦這項活動，當時的票價是三美元一張。但去年尚在疫後電影供應不足的情況，新片寥寥無幾，大片僅湯姆克魯斯（Thomas Cruise）的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick，又譯「壯志凌雲2」）等少數幾部可以看。今年情況大不同，除了上述的兩片，還有重映的南韓電影「老男孩」、3D版「侏羅紀公園」（Jurassic Park）、喬治盧卡斯（George Lucas）的「美國風情畫」（American Graffiti）、「芭比」導演格葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）的舊作「淑女鳥」（Lady Bird，又譯「伯德小姐」）全都4美元看一場。相對目前11美元至12美元的平均票價，等於平時看一場的錢這一天可以用來看三部電影。

而另一邊的英國，9月2日也迎來第二屆「國家電影日」，約有600多家影院報名參加，占全英影院數的九成，囊括了全英幾大主流連鎖院線。觀眾可以三英鎊（約3.79美元）的均一價入場觀影。去年的第一屆活動上，有150萬人次的英國民眾參與，是平日觀影人次的三倍，也促成英國電影發行商協會今年再接再厲。事實上，近期的英國電影市場藉著「芭本海默」（Barbenheimer）漲勢驚人，買票觀影人數達到十多年來的最高水平。

接下來，「芭比」還會進入IMAX院線，於9月22日開始為期一周的限量放映，據說片尾和普通版略有差別，適合狂熱粉絲入場重新體驗。此前，因為「奧本海默」（Oppenheimer）獨占北美IMAX放映廳將近一個月，「芭比」根本就沒有安排IMAX放映的計畫。

看樣子「芭比」非常有望成為2023年的北美票房冠軍，接下來將上映的潛在對手還有同為華納發行的「旺卡」（Wonka）、「水行俠2」（Aquaman and the Lost Kingdom，又譯「海王2：失落的王國」）、迪士尼的「驚奇隊長2 」（The Marvels）等。上一次華納拿到北美影市年度第一是遙遠的2011年，「哈利波特：死神的聖物（下）」獲得3.81億美元的票房，力壓派拉蒙的「變形金剛3」（Transformers: Dark of the Moon）3.52億。

攻拉美裔觀眾 藍甲蟲仍失利

以近期票房成績來看，漫威、DC等超級英雄電影恐怕很難重登年度票房冠軍。雖然「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）以5.73億美元笑傲2021年，但今年上檔的「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）、「閃電俠」（The Flash）與最近上映的DC「藍甲蟲」票房平庸，無法拉抬英雄電影頹勢。

「藍甲蟲」電影海報。（取材自IMDb）

雖然「藍甲蟲」首映周末將霸榜一個月的「芭比」拉下冠軍，但其實也僅小勝390萬美元，談不上出色的開畫表現，且是過去半年來最低的周末冠軍成績，隔周又被「芭比」超車掉到第三名。「藍甲蟲」由波多黎各出生的安傑爾曼努爾索托（Angel Manuel Soto）執導，幕前幕後有大量拉丁元素，和當初「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）主攻亞裔觀眾市場的情形類似，鎖定美國的拉美裔觀眾。

因此在「藍甲蟲」上映前，片商期盼能有大量拉美裔觀眾買票捧場，而統計該片首批北美觀眾中，拉美裔果然占四成，但僅2540萬美元的首映成績，比口碑糟糕的「沙贊！眾神之怒」（Shazam! Fury of the Gods）的3010萬美元還差，再對照其高達1億美元的製作成本，前景恐怕很不理想。

3月上映的「沙贊！眾神之怒」，製作成本為1.25億美元，全球票房總計1.34億美元，給華納帶來不小的赤字。但再對比「藍甲蟲」的成績，後者的情況可能還會更糟。目前，DC電影宇宙正處於新舊交替的過度期，陣痛在所難免。稍早，DC工作室的新掌門人詹姆斯岡恩（James Gunn）已經確認這部「藍甲蟲」屬於全新DC宇宙範疇，但這樣的成績顯示，一般觀眾對於英雄片的審美疲勞已越來越嚴重。

「藍甲蟲」主打在美國的拉美裔觀眾。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）