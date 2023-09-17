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娛樂／安海瑟薇「衣Q」靈感來自Z世代

文／陳韻涵
安海瑟薇（右）與彼得丁克萊傑（左）在電影「她來到我身邊」扮演夫妻。（取材自IMDb）
安海瑟薇（右）與彼得丁克萊傑（左）在電影「她來到我身邊」扮演夫妻。（取材自IMDb）

安海瑟薇（Anne Hathaway）主演的新電影「她來到我身邊」（She Came to Me）9月29日上映，她上月接受採訪時，談及潮流、時尚與穿搭，說她深受Z世代（Generation Z）吸引，芳齡40歲的安海瑟薇表示，「就時尚而言，Z世代是一個非常有趣的世代」。

電影「她來到我身邊」不僅是蕾貝卡米勒（Rebecca Miller）繼「NY單身日記」（Maggie's Plan）之後再度編導的浪漫喜劇作品，且由時尚女神安海瑟薇、澳洲氣質影后妮可基嫚（Nicole Kidman）、票房賣座男星史提夫卡爾（Steve Carell）、喜劇一姊艾米舒默（Amy Schumer）同場飆戲。

新戲搭檔侏儒男星演夫妻

另外，完美詮釋神話史詩影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones：A Song of Ice and Fire）「小惡魔」蘭尼斯特（Tyrion Lannister）一角而暴紅的侏儒症演員彼得丁克萊傑（Peter Dinklage）領銜主演「她來到我身邊」中的作曲家，他看似主角，但劇情卻圍繞在他的妻子和外遇對象身上；劇中描述彼得丁克萊傑與安海瑟薇飾演的夫妻婚姻關係陷入僵局，而他在因緣際會下，受不了女船長誘惑而外遇，甚至將外遇對象當成創作靈感女神「謬思」，一場感情風暴可能直撲當事人而來。

「她來到我身邊」今年2月在柏林國際影展（Internationale Filmfestspiele Berlin）全球首映之後，廣獲好評。安海瑟薇形容，「她來到我身邊」不比一般商業電影，更像是一部「歌劇式的喜劇」，華麗且富饒層次，讓觀眾自然而然地在情節推展與堆疊之下，沉浸到電影故事當中。

「她來到我身邊」今年2月在柏林國際影展首映。（取材自豆瓣電影）
「她來到我身邊」今年2月在柏林國際影展首映。（取材自豆瓣電影）

安海瑟薇上月接受「時尚」（Vogue）雜誌專訪時，談到出道、走紅到近年演出作品的穿搭時尚轉變，欣然說道，她總是享受潮流的變化。

「眾生相雜誌」（People Magazine）報導，安海瑟薇2001年演出電影「麻雀變公主」（The Princess Diaries）中害羞、青澀的高中學生蜜亞（Mia Thermopolis）之後，星途扶搖直上，戲約不斷。往後的著名作品包括2006年的黑色幽默電影「穿著Prada的惡魔」（The Devil Wears Prada），在其中飾演時尚雜誌主編的助理；以及2012年以「悲慘世界」（Les Misérables）獲得奧斯卡金像獎、美國演員工會獎和英國電影學院獎等最佳女配角獎。

安海瑟薇本身具備數十年的造型經驗，但她在演出2018年犯罪喜劇電影「瞞天過海：八面玲瓏」（Ocean's 8）之後，轉而向Z世代探索穿搭靈感。

安海瑟薇主演電影「她來到我身邊」，圖為拍攝現場。（取材自IMDb）
安海瑟薇主演電影「她來到我身邊」，圖為拍攝現場。（取材自IMDb）

安海瑟薇在近期的「時尚」雜誌採訪中表示：「我知道這聽起來好像我很從眾，但我真的被Z世代的穿搭靈感深深吸引。就時尚而言，Z世代具備對時尚的敏銳度，而這群年輕人接受潮流的方式也很獨特，Z世代是一群有趣的人。」

欣賞飽和「多巴胺穿搭」

安海瑟薇舉例，她最欣賞Z世代時尚達人對飽和色彩的應用與審美觀，即所謂的「多巴胺穿搭」（dopamine dressing）。多巴胺就是人類大腦中的天然抗憂鬱劑，能舒緩緊繃情緒並帶給人愉悅的感受。多巴胺穿搭在新冠肺炎疫情之後興起，透過飽和、豔麗的色系搭配，詮釋充滿正能量的活力，讓人看了就心情開朗。

安海瑟薇坦然表示，過去有一段時間，她曾「感到非常失落」，因為她沒有意識到，自己能夠嘗試多種不同的風格，且被侷限在單一風格的框架之中，久久無法掙脫。

安海瑟薇說：「這就是我享受當演員的部分原因，且我的風格是可以轉換的。當我意識到這點，我感覺好像被打通任督二脈。但這純粹是我個人的情況，別人不能同一而論，也有人會說『要有人設，每天都必須穿黑色高領毛衣』。」

安海瑟薇曾在2012年超級英雄電影「黑暗騎士：黎明昇起」（The Dark Knight Rises）中飾演「貓女」一角。

她透露，她的穿搭團隊中，有合作了幾十年的夥伴，負責打理她的造型、妝髮與穿搭服飾。

在「時尚」訪談期間，安海瑟薇承認她的生活步調經常很快，而敬業的她總是「全力以赴」，有時也會為了效果而做出「誇張」的表現，因此她渴望尋求「平衡」。當她不拍戲或參加活動的時候，曾於2009年獲封奧斯卡影后、2013年獲得奧斯卡最佳女配角獎的安海瑟薇往往會選擇休閒穿搭。

御用造型師 入選最具影響力名單

今年春季，安海瑟薇長期配合的御用造型師艾琳沃爾希（Erin Walsh）入選「好萊塢報導者」（The Hollywood Reporter）的好萊塢25位最具影響力造型師名單。

安海瑟薇御用造型師艾琳沃爾希獲選好萊塢25位最具影響力造型師。（取材自X平台）
安海瑟薇御用造型師艾琳沃爾希獲選好萊塢25位最具影響力造型師。（取材自X平台）

安海瑟薇接受「好萊塢報導者」採訪時表示：「艾琳認為我與生俱來的特質是一種『力量』，也許一開始我感到困惑，畢竟我是因為飾演『麻雀變公主』中的青少女公主而踏入影壇，但我自己其實從來沒有真正與所謂『甜美』（sweet）和『漂亮』（pretty ）的事物有所連結。」

安海瑟薇不好意思地說：「千萬別笑我，這一切都是為了成就鎂光燈下的那些美好所做的選擇。我習慣承擔一些正確的風險，而艾琳恰巧也是如此」。

安海瑟薇評論她與沃爾希的合作「愉快且從來沒有這麼開心過」，「時尚本來就是一件有趣的事」。

沃爾希也曾為莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）和艾希莉朴（Ashley Park）等明星演員設計服裝。莎拉潔西卡帕克在《慾望城市》（Sex and the City）中飾演專欄作家凱莉‧布雷蕭（Carrie Bradshaw），並藉此劇獲得四座金球獎和兩座艾美獎。韓裔美籍的艾希莉朴在美國少女闖蕩法國時尚圈的影集「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）中，飾演艾蜜莉的閨密「敏迪」（Mindy）。

時尚 奧斯卡 好萊塢

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