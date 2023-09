娛樂／安海瑟薇「衣Q」靈感來自Z世代

安海瑟薇(右)與彼得丁克萊傑(左)在電影「她來到我身邊」扮演夫妻。(取材自IMDb)

安海瑟薇(Anne Hathaway)主演的新電影「她來到我身邊」(She Came to Me)9月29日上映,她上月接受採訪時,談及潮流、時尚 與穿搭,說她深受Z世代(Generation Z)吸引,芳齡40歲的安海瑟薇表示,「就時尚而言,Z世代是一個非常有趣的世代」。

電影「她來到我身邊」不僅是蕾貝卡米勒(Rebecca Miller)繼「NY單身日記」(Maggie's Plan)之後再度編導的浪漫喜劇作品,且由時尚女神安海瑟薇、澳洲氣質影后妮可基嫚(Nicole Kidman)、票房賣座男星史提夫卡爾(Steve Carell)、喜劇一姊艾米舒默(Amy Schumer)同場飆戲。

新戲搭檔侏儒男星演夫妻

另外,完美詮釋神話史詩影集「冰與火之歌:權力遊戲」(Game of Thrones:A Song of Ice and Fire)「小惡魔」蘭尼斯特(Tyrion Lannister)一角而暴紅的侏儒症演員彼得丁克萊傑(Peter Dinklage)領銜主演「她來到我身邊」中的作曲家,他看似主角,但劇情卻圍繞在他的妻子和外遇對象身上;劇中描述彼得丁克萊傑與安海瑟薇飾演的夫妻婚姻關係陷入僵局,而他在因緣際會下,受不了女船長誘惑而外遇,甚至將外遇對象當成創作靈感女神「謬思」,一場感情風暴可能直撲當事人而來。

「她來到我身邊」今年2月在柏林國際影展(Internationale Filmfestspiele Berlin)全球首映之後,廣獲好評。安海瑟薇形容,「她來到我身邊」不比一般商業電影,更像是一部「歌劇式的喜劇」,華麗且富饒層次,讓觀眾自然而然地在情節推展與堆疊之下,沉浸到電影故事當中。

「她來到我身邊」今年2月在柏林國際影展首映。(取材自豆瓣電影)

安海瑟薇上月接受「時尚」(Vogue)雜誌專訪時,談到出道、走紅到近年演出作品的穿搭時尚轉變,欣然說道,她總是享受潮流的變化。

「眾生相雜誌」(People Magazine)報導,安海瑟薇2001年演出電影「麻雀變公主」(The Princess Diaries)中害羞、青澀的高中學生蜜亞(Mia Thermopolis)之後,星途扶搖直上,戲約不斷。往後的著名作品包括2006年的黑色幽默電影「穿著Prada的惡魔」(The Devil Wears Prada),在其中飾演時尚雜誌主編的助理;以及2012年以「悲慘世界」(Les Misérables)獲得奧斯卡 金像獎、美國演員工會獎和英國電影學院獎等最佳女配角獎。

安海瑟薇本身具備數十年的造型經驗,但她在演出2018年犯罪喜劇電影「瞞天過海:八面玲瓏」(Ocean's 8)之後,轉而向Z世代探索穿搭靈感。

安海瑟薇主演電影「她來到我身邊」,圖為拍攝現場。(取材自IMDb)

安海瑟薇在近期的「時尚」雜誌採訪中表示:「我知道這聽起來好像我很從眾,但我真的被Z世代的穿搭靈感深深吸引。就時尚而言,Z世代具備對時尚的敏銳度,而這群年輕人接受潮流的方式也很獨特,Z世代是一群有趣的人。」

欣賞飽和「多巴胺穿搭」

安海瑟薇舉例,她最欣賞Z世代時尚達人對飽和色彩的應用與審美觀,即所謂的「多巴胺穿搭」(dopamine dressing)。多巴胺就是人類大腦中的天然抗憂鬱劑,能舒緩緊繃情緒並帶給人愉悅的感受。多巴胺穿搭在新冠肺炎疫情之後興起,透過飽和、豔麗的色系搭配,詮釋充滿正能量的活力,讓人看了就心情開朗。

安海瑟薇坦然表示,過去有一段時間,她曾「感到非常失落」,因為她沒有意識到,自己能夠嘗試多種不同的風格,且被侷限在單一風格的框架之中,久久無法掙脫。

安海瑟薇說:「這就是我享受當演員的部分原因,且我的風格是可以轉換的。當我意識到這點,我感覺好像被打通任督二脈。但這純粹是我個人的情況,別人不能同一而論,也有人會說『要有人設,每天都必須穿黑色高領毛衣』。」

安海瑟薇曾在2012年超級英雄電影「黑暗騎士:黎明昇起」(The Dark Knight Rises)中飾演「貓女」一角。

她透露,她的穿搭團隊中,有合作了幾十年的夥伴,負責打理她的造型、妝髮與穿搭服飾。

在「時尚」訪談期間,安海瑟薇承認她的生活步調經常很快,而敬業的她總是「全力以赴」,有時也會為了效果而做出「誇張」的表現,因此她渴望尋求「平衡」。當她不拍戲或參加活動的時候,曾於2009年獲封奧斯卡影后、2013年獲得奧斯卡最佳女配角獎的安海瑟薇往往會選擇休閒穿搭。

御用造型師 入選最具影響力名單

今年春季,安海瑟薇長期配合的御用造型師艾琳沃爾希(Erin Walsh)入選「好萊塢 報導者」(The Hollywood Reporter)的好萊塢25位最具影響力造型師名單。

安海瑟薇御用造型師艾琳沃爾希獲選好萊塢25位最具影響力造型師。(取材自X平台)

安海瑟薇接受「好萊塢報導者」採訪時表示:「艾琳認為我與生俱來的特質是一種『力量』,也許一開始我感到困惑,畢竟我是因為飾演『麻雀變公主』中的青少女公主而踏入影壇,但我自己其實從來沒有真正與所謂『甜美』(sweet)和『漂亮』(pretty )的事物有所連結。」

安海瑟薇不好意思地說:「千萬別笑我,這一切都是為了成就鎂光燈下的那些美好所做的選擇。我習慣承擔一些正確的風險,而艾琳恰巧也是如此」。

安海瑟薇評論她與沃爾希的合作「愉快且從來沒有這麼開心過」,「時尚本來就是一件有趣的事」。

沃爾希也曾為莎拉潔西卡帕克(Sarah Jessica Parker)和艾希莉朴(Ashley Park)等明星演員設計服裝。莎拉潔西卡帕克在《慾望城市》(Sex and the City)中飾演專欄作家凱莉‧布雷蕭(Carrie Bradshaw),並藉此劇獲得四座金球獎和兩座艾美獎。韓裔美籍的艾希莉朴在美國少女闖蕩法國時尚圈的影集「艾蜜莉在巴黎」(Emily in Paris)中,飾演艾蜜莉的閨密「敏迪」(Mindy)。