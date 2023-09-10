料理功夫／鮮蝦炒腰果佐鳳梨

鮮蝦炒腰果佐鳳梨

我喜歡鳳梨酸酸甜甜的滋味，早期鳳梨比較偏酸，但是酸酸甜甜的滋味才是比較道地的。這季節的鳳梨口感肉質細緻、酸度低，維生素C及葉酸含量較高，適合不喜歡酸味的人吃，入菜也非常match，讓做菜增添著趣味。鳳梨是種酵素含量很高的水果，當水果或入菜皆好吃；鳳梨的黃色，配搭著食物，視覺效果也很道位。

材料：

鳳梨1/4顆、鮮蝦500克、洋蔥小半顆、腰果50克（依照個人喜好添加）、橄欖油適量、米酒適量、鹽適量、乾淨水適量（汆燙鮮蝦用）。

作法：

1.鳳梨去皮，表面用溫涼開水沖一下，切下約四分之一顆，去硬梗，接著切小薄片狀備用。洋蔥去皮切半，切小片。

2.把鮮蝦解凍，接著剝去蝦殼、挑腸泥，清水洗淨。

3.中鍋倒入適量清水燒熱，把蝦子倒入，加些鹽巴，倒入米酒去腥，汆燙約5分鐘撈起。蝦水可以留著煮麵條或是煮湯喝。

4.準備平底鍋燒熱，倒入橄欖油，先把洋蔥翻炒，接著放鳳梨片，可以讓鳳梨煎炒出微焦糖色，再把汆燙好的鮮蝦倒入鍋子，大火翻炒約3分鐘即可，最後把腰果倒進去，翻炒一分鐘關火盛盤。

鮮蝦解凍

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