我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

料理功夫／鮮蝦炒腰果佐鳳梨

Vivien
鮮蝦炒腰果佐鳳梨
鮮蝦炒腰果佐鳳梨

我喜歡鳳梨酸酸甜甜的滋味，早期鳳梨比較偏酸，但是酸酸甜甜的滋味才是比較道地的。這季節的鳳梨口感肉質細緻、酸度低，維生素C及葉酸含量較高，適合不喜歡酸味的人吃，入菜也非常match，讓做菜增添著趣味。鳳梨是種酵素含量很高的水果，當水果或入菜皆好吃；鳳梨的黃色，配搭著食物，視覺效果也很道位。

材料：

鳳梨1/4顆、鮮蝦500克、洋蔥小半顆、腰果50克（依照個人喜好添加）、橄欖油適量、米酒適量、鹽適量、乾淨水適量（汆燙鮮蝦用）。

作法：

1.鳳梨去皮，表面用溫涼開水沖一下，切下約四分之一顆，去硬梗，接著切小薄片狀備用。洋蔥去皮切半，切小片。

2.把鮮蝦解凍，接著剝去蝦殼、挑腸泥，清水洗淨。

3.中鍋倒入適量清水燒熱，把蝦子倒入，加些鹽巴，倒入米酒去腥，汆燙約5分鐘撈起。蝦水可以留著煮麵條或是煮湯喝。

4.準備平底鍋燒熱，倒入橄欖油，先把洋蔥翻炒，接著放鳳梨片，可以讓鳳梨煎炒出微焦糖色，再把汆燙好的鮮蝦倒入鍋子，大火翻炒約3分鐘即可，最後把腰果倒進去，翻炒一分鐘關火盛盤。

鮮蝦解凍
鮮蝦解凍

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

食譜 世界日報

上一則

地產投資／減輕租客付佣 紐約的難關

下一則

料理功夫／秋葵冷豆腐

延伸閱讀

養生／多吃洋蔥 抗癌增骨密度

養生／多吃洋蔥 抗癌增骨密度
世報嗨中秋／少林功夫院 「針穿玻璃」可期

世報嗨中秋／少林功夫院 「針穿玻璃」可期
世報嗨中秋／炫武功夫院 孩子精采呈現

世報嗨中秋／炫武功夫院 孩子精采呈現
料理功夫／開胃沙拉3款

料理功夫／開胃沙拉3款

熱門新聞

民眾工資上漲，增加對商品的需求，為通貨膨脹因素之一。(Getty Images)

封面故事／高通膨、高利率之下 該如何理財？

2023-09-03 15:20
紐約長島的房屋交易量變化不大，華人買家一直很多。（美聯社）

封面故事／房市冷、買家少 卻是購房好時機？

2023-09-03 12:47
教師收入雖然不算高，卻極有可能成為百萬富翁。(美聯社)

理財百科／年薪6萬 教師如何變百萬富翁？

2023-09-03 10:16
房價飆漲，是加州人逃離的最大動力。(Getty Images)

美國現象／加州人移民 為何選德州？

2023-09-03 14:40
根據最新排名，新罕布夏州最自由。(美聯社)

美國現象／各州比一比 逃「加」人何處為家

2023-09-03 02:25
加州約95%的縣處於風險狀態或鋪面狀況較較差的類別，而在2008年，這一比例還沒有這麼高。（地方街道和道路需求評估報告）

美國現象／路況轉危為安 需多少錢？

2023-09-03 13:44

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機