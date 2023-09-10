料理功夫／秋葵冷豆腐

秋葵冷豆腐

這是一道日本家庭料理。高溫 胃口差時，推薦這款清爽的涼拌菜，其製作簡單，營養豐富，口感順滑，大家不妨試試。

材料：

嫩豆腐1塊、秋葵80克、納豆45克、日式醬油2湯勺、芥末3克。

秋葵冷豆腐食材

作法：

1.秋葵洗乾淨，放入滾水中焯1分鐘，接著放入涼水中冷卻後，取出切片，備用。

2.取一小碗，把醬油和芥末放入，調勻成醬汁，備用。

3.將豆腐放入盤中，上面放上秋葵片和納豆，再澆淋上醬汁，一款非常爽口的涼拌菜就完成。

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