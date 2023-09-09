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養生／6防曬食物 助你維持白皙肌

聯合新聞網
高C水果可以維持肌膚白嫩透亮，遠離變老變黑。（本報資料照片）
高C水果可以維持肌膚白嫩透亮，遠離變老變黑。（本報資料照片）

面對出門走沒幾步就想躲回冷氣房的大熱天，營養師余朱青列出了「6款防曬食物」，可以維持肌膚白嫩透亮，遠離變老變黑。

余朱青在臉書指出「六款防曬食物」，分別是番茄、酪梨、高C水果、綠茶、薏仁、深綠色蔬菜，首先番茄裡的茄紅素是強力的抗氧化營養素，能預防紫外線對肌膚造成的斑點、皺紋，每天吃下16毫克茄紅素（=3顆大番茄=25顆小蕃茄），還可以降低4成曬傷機率。

番茄。（本報資料照片）
番茄。（本報資料照片）

酪梨。(ingimage)
酪梨。(ingimage)

第二種酪梨富含維生素C及E，有效抵抗自由基，減少皮膚的黑色素生成，保持潤澤水嫩，加上具有好的脂肪，營養價值極高；高C水果的維生素C能促進膠原蛋白合成，保持皮膚緊緻、光滑、有彈性，也能加速曬傷後皮膚的癒合。

綠茶。（本報資料照片）
綠茶。（本報資料照片）

薏仁。（本報資料照片）
薏仁。（本報資料照片）

綠茶中的茶多酚、兒茶素，可以清除體內毒素，促進新陳代謝，還能修復曬後皮膚，減少暗沉；常聽到長輩說喝薏仁水有助美白，余朱青表示是真的，薏仁含有的菸鹼素可以淡化黑斑、改善蠟黃，提升皮膚新陳代謝，強化屏障達到保溼，還能消水腫，做好體內環保。

深綠色蔬菜。（本報資料照片）
深綠色蔬菜。（本報資料照片）

最後一個則為深綠色蔬菜，維生素B能保護皮膚油脂正常分泌，保留因日曬而流失的水分，避免乾癢，類胡蘿蔔素則能減少紫外線損傷，化皮膚抵抗力，能防止曬傷。

六種防曬食物能夠輔助在烈日下維持白皙肌膚外，余朱青也提醒，也要搭配使用防曬乳，遮陽傘，才能保護皮膚，遠離變黑變老。

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