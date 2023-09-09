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養生／常吃鮭魚 護眼、養腦、提神

編譯王郁婷
美國心臟學會建議，每周吃兩次魚，尤其是鮭魚。（本報資料照片）
美國心臟學會建議，每周吃兩次魚，尤其是鮭魚。（本報資料照片）

對特別注重自己的心臟健康，或是心血管疾病的高風險群，美國心臟學會（The American Heart Association ）建議，每周吃兩次魚，尤其是鮭魚。以下是營養師分析鮭魚的健康益處。

富含Omega-3脂肪酸

鮭魚是Omega-3脂肪酸的極佳來源，隸屬美國國衛院的膳食補充劑辦公室（Office of Dietary Supplements）指出，研究證實Omega-3有多種健康益處，包括緩解乾眼症、控制類風濕性關節炎症狀，以及改善認知功能。

重要蛋白質來源

根據美國農業部說法，100克鮭魚可提供近20克蛋白質。足夠的蛋白質攝取，才能避免肌肉流失。

含色胺酸，可調節睡眠

紐約註冊營養師Keri Gans說，鮭魚含有一種稱為色胺酸的胺基酸，它是一種必須胺基酸，身體不會自行合成，要從食物中獲取。色胺酸會製造褪黑激素和血清素，與情緒控管和睡眠周期有重要關聯。

含維生素A，幫助護眼

鮭魚富含維生素A，不僅對增強免疫功能很重要，對生殖和視力保健也很重要。

維生素D，支持免疫系統

鮭魚是維生素D的良好來源，除了是增強免疫力的重要營養素，也可協助身體吸收鈣質、有效利用。

含維生素B12，可提振精神

克利福蘭診所人類營養中心的營養師Maxine Smith說，B12缺乏會導致虛弱、疲倦、便祕、食欲不振，而鮭魚是B12的良好來源之一。

是維生素B3（菸鹼酸）良好來源

Smith說，維生素B3將吃進的食物，轉化為身體所需的能量。B3在保護細胞維持重要功能上也很重要。

調節甲狀腺素

除了維生素D和A，硒是鮭魚中另一種增強免疫力的營養素。含硒食物與甲狀腺素代謝、生殖、DNA合成等方面相關。

含鋅，與免疫功能相關

礦物質鋅是讓細胞、酵素正常作用的重要元素，但人體並沒有儲存鋅的系統，因此必須固定從食物中攝取，維持恆定。

富含麩醯胺酸

麩醯胺酸（Glutamine）是一種胺基酸，有助人體產生能量。

含鐵，保持身體組織活力

鮭魚是鐵質的良好來源，有助將氧氣從肺部轉移到身體其他組織，並支持肌肉的新陳代謝。

含抗氧化劑

名為「蝦紅素（astaxanthin）」的抗氧化劑，在野生鮭魚身上特別豐富，抗氧化劑能使身體免受疾病侵害。(資料來源/Health.com)

蛋白質 肌肉 免疫力

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