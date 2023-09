美國現象／「攻其不備」騙很大？原型主角控感人劇情是假的

曾獲得奧斯卡獎的電影《攻其不備》改編自真人真事,然而2009年上映後事隔14年,故事原型人物麥可奧赫在今年8月14日出面指控:電影內容與事實不符。(圖/攻其不備電影海報、美聯社)

「跨越種族的感人親緣,卻是騙局一場?」曾獲得奧斯卡獎 的美國電影《攻其不備》(The Blind Side),講述國家美式足球 聯盟(NFL )球星麥可奧赫(Michael Oher)17歲開始被一對富有的白人夫婦杜希一家收養、進而被栽培成知名球星的感人故事。電影改編自真人真事,然而2009年上映後,事隔14年,故事原型人物麥可奧赫在今年8月14日出面指控:電影內容與事實不符。

除了長久以來對他的名譽造成嚴重傷害,自己更不是如電影般、或被外界認知的「被收養」。另外,杜希一家因電影成功而賺取大量版稅與抽成,身為故事原型人物的麥可奧赫卻未得到任何報酬。

《攻其不備》是於2009年上映,由珊卓.布拉克(Sandra Bullock)主演,講述NFL球星麥可奧赫的發跡成長之路。故事中,麥可是一位「不聰明」、身形高大壯碩的黑人男孩,也被戲稱為「大麥可」(Big Mike)。他出生於田納西州一個充滿罪犯和毒品的社區,兒時因母親吸毒而被警察帶走,並開始在不同的寄養家庭居住的生活。然而寄養家庭待他並不好,麥可習慣在半夜出門尋找自己的母親、也常在外獨自流浪。

跨種族親緣 劇情曾暖人心

麥可17歲的那年,一對富有的白人夫婦莉莉安.杜希(Leigh Anne Tuohy)和尚恩.杜希(Sean Tuohy)在寒冷的夜晚發現了麥可,並把他帶回家安置。

這場際遇將麥可帶到這個家庭當中,在長時間相處下杜希夫婦漸漸視麥可為兒子,除了悉心照顧,更在發現麥可在體育方面的才華後一步步栽培、造就麥可最後成為世界知名的美式足球球星。

麥可奧赫與杜希一家人,在現實生活與電影中的對比。右圖為電影當中,杜希太太邀請剛住進家中的麥可一同拍攝聖誕全家福。(圖取自Twitter、攻其不備劇照)

麥可的故事在2006年被美國知名記者兼作家路伊斯(Michael Lewis)撰寫成書《弱點:比賽進程》,更在2009年被改編為電影《攻其不備》,感動了無數位觀眾。

儘管電影獲得奧斯卡最佳影片提名、最終珊卓布拉克也以此片拿下最佳女主角,但這部電影卻始終存在爭議,麥可也在電影上映後表示不符合事實的劇情,例如電影中麥可智商只有80、也因過去童年創傷而始終沉默寡言,但實際上並非如此,電影造成眾人對他個性與智商的誤解,對他的生活帶來負面影響。

電影作品與原型故事大相逕庭的案例不少,而《攻其不備》還受到爭議的,是片中對於處理種族議題,不免有「白人救世主」之嫌,也被許多電影研究做為案例,從看似善意的舉止中,探討隱晦歧視的問題。

然而事隔14年,《攻其不備》又出現令外界詫異的發展。

原型主角提告 控成搖錢樹

現年37歲的麥可,在8月14日將杜希夫婦一狀告上法院,在他長達14頁的控訴書中,麥可表示這段人人讚嘆、美好感人的故事,「是建立在一個富有白人家庭製造的謊言之上」,更指控這家人不停靠著他的名聲來賺錢。最令人意外的是,杜希夫婦並不是如故事當中拚盡全力「收養」他,而是在2004年,他剛滿18歲時「引導」他簽署文件、成為他的監護人。

曾獲得奧斯卡獎的電影《攻其不備》改編自真人真事,然而2009年上映後事隔14年,故事原型人物麥可奧赫在今年8月14日出面指控:電影內容與事實不符。(美聯社)

在田納西州,若監護「因身心障礙而缺乏決策能力的兒童或人士」,將會獲得為其做決定的決策權力和義務。然而,2004年法院給予杜希夫婦的監護權文件當中,並未呈現麥可擁有身心障礙的狀況,杜希夫婦仍持續以麥可的名義進行商業交易、一家人更藉由《攻其不備》電影先是賺進了22萬5000美元、後續再取得2.5%的電影淨收益抽成。電影在2010年獲得奧斯卡金像獎後,北美總票房將近3億美元,但麥可本人卻沒有獲得任何回報。

麥可表示當年在簽署文件時,並不清楚簽署後會帶給他的影響。由於電影聲名大噪的時間點恰逢他在NFL職業生涯最高峰時期,直到2016年退休後,他才花時間調查、並聘請律師協助他了解電影收益的細節,以及他與自己認為是「養父母」之間的法律關係。律師斯特蘭奇表示,當麥可發現杜希夫婦並沒有「正式收養他」時相當受挫。

曾獲得奧斯卡獎的電影《攻其不備》改編自真人真事,然而2009年上映後事隔14年,故事原型人物麥可奧赫在今年8月14日出面指控:電影內容與事實不符。(美聯社)

「麥可並沒有一個正常的童年,當杜希一家人告訴他、他們深愛他並想收養他時,這填補了他充滿傷痕的心。然而當他發現他實際上並沒有被收養,他徹底地崩潰了。」

麥可還發現,即使杜希夫婦始終宣稱麥可為他們的「養子」,但是卻不斷用這段關係為自己成立的基金會賺取資金,莉莉安.杜希更成為一位知名的作家,四處在演講當中不斷重複這段「並非全部屬實」的故事。

諷刺的是,麥可身為原型人物並未拿到分成,然而杜希夫婦的兩位親生孩子卻獲得頗高的好處——在電影中飾演麥可弟弟的SJ、其原型人物在受訪時也說,他在過去四、五年當中,透過電影賺進了將近70萬美元。

因此,麥可希望透過這次控告尋求終止與杜希夫婦的監護關係,未來也希望能全面禁止杜希一家人使用他的名字跟肖像、更要全面核算過去所有利用他的名字製造的獲利,並讓他獲得「合理的分潤」及損失賠償。

劇情有偏誤 攪亂本尊人生

對於電影情節與事實不符的部分,麥可也曾現身說法,表示電影對他個人造成嚴重的負面影響。例如,他的角色被描繪成「智商低」、「功課永遠跟不上」的孩子,並在學校老師合力為他做客製化教學、養母也聘請重量級家教為他補習後,最後才讓他的成績進步、爭取到體育獎學金。然而麥可相當不滿如此描繪方式,他也並不如電影演出的一樣「不聰明」,他表示,許多NFL高層在觀賞電影後,都真的相信他是一位遲緩兒,對他造成頗大的困擾。

在《攻其不備》電影中,麥可智商只有80、也因過去童年創傷而始終沉默寡言。但電影造成眾人對原型人物個性與智商的誤解。(圖為電影劇照)

在電影中,杜希夫婦在翻閱學校舉辦評鑑資料後才發現麥可「防衛本能與直覺」擁有驚人的高分,因此舉薦他進入美式足球隊、並展開訓練。最後麥可擔任保護四分衛的左截鋒,讓他用自己與生俱來的天賦來保護球隊、贏得比賽。然而麥可表示,自己並不是在什麼都不會的狀態下,才被養父母意外發現自己的防衛本能、進而栽培,事實上自己就有持續進行體育訓練,且表現十分傑出。

假收養?杜希夫婦反駁

被麥可控告的「監護人」尚恩.杜希(Sean Toughy)在8月14日告訴《孟菲斯日報》(Daily Memphian),他對這起訴訟感到非常震驚,想起自己和妻子被認定「利用孩子賺錢」的父母、頗令人沮喪。

尚恩.杜希(左)和莉莉安.杜希(右)夫妻被爆出並未正式收養對外宣稱養子的麥可奧赫。(美聯社)

尚恩解釋,當年監護麥可的目的是讓他能順利在密西西比大學打球,且他們夫婦皆畢業於密西西比大學,與該所大學有深厚的情感連結。他也表示若終止監護關係是麥可希望達成的目標,那他們會尊重、也會同意,他也承諾,家中所有的成員都將從電影當中取得公平的分潤。他強調,他與妻子還是愛麥可,如同當年愛著16歲的他一樣。

麥可在8月8日出版自己的第三本回憶錄《When Your Back’s Against the Wall》。在這本書當中,麥可再度談及《攻其不備》對他帶來的影響。他表示,他對杜希夫婦始終抱持感激的心,不過這部作品在自己過去14年的人生當中帶來許多負面影響與傷痛,並非外界所知。

電影中杜希家的餐廳是家人相聚重要的場景,圖為第一次莉莉安.杜希第一次邀請麥可留下、共進感恩節晚餐;而全家人對麥可正式提出希望收養他的想法,也是在餐廳當中進行。(圖為電影劇照)

在《攻其不備》電影當中相當知名的一幕,是杜希一家人坐在餐桌上,對麥可正式提出、希望收養他的想法。

莉莉安杜希問,「麥可,你想正式成為我們家的一份子嗎?」

麥可認真地回答,「我以為我早就是了」

莉莉安杜希聽完後相當感動,強忍淚水離開餐廳,留下歡愉的一家人。如今隨著原型人物麥可奧赫對杜希夫婦正式提告,正式揭露電影背後不為人知的實情,也使《攻其不備》中這個經典的溫馨畫面變得相當諷刺。(文/李牧宜)