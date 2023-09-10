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美國現象／「攻其不備」騙很大？原型主角控感人劇情是假的

轉角24小時
曾獲得奧斯卡獎的電影《攻其不備》改編自真人真事，然而2009年上映後事隔14年，故事原型人物麥可奧赫在今年8月14日出面指控：電影內容與事實不符。（圖／攻其不備電影海報、美聯社）
曾獲得奧斯卡獎的電影《攻其不備》改編自真人真事，然而2009年上映後事隔14年，故事原型人物麥可奧赫在今年8月14日出面指控：電影內容與事實不符。（圖／攻其不備電影海報、美聯社）

「跨越種族的感人親緣，卻是騙局一場？」曾獲得奧斯卡獎的美國電影《攻其不備》（The Blind Side），講述國家美式足球聯盟（NFL）球星麥可奧赫（Michael Oher）17歲開始被一對富有的白人夫婦杜希一家收養、進而被栽培成知名球星的感人故事。電影改編自真人真事，然而2009年上映後，事隔14年，故事原型人物麥可奧赫在今年8月14日出面指控：電影內容與事實不符。

除了長久以來對他的名譽造成嚴重傷害，自己更不是如電影般、或被外界認知的「被收養」。另外，杜希一家因電影成功而賺取大量版稅與抽成，身為故事原型人物的麥可奧赫卻未得到任何報酬。

《攻其不備》是於2009年上映，由珊卓．布拉克（Sandra Bullock）主演，講述NFL球星麥可奧赫的發跡成長之路。故事中，麥可是一位「不聰明」、身形高大壯碩的黑人男孩，也被戲稱為「大麥可」（Big Mike）。他出生於田納西州一個充滿罪犯和毒品的社區，兒時因母親吸毒而被警察帶走，並開始在不同的寄養家庭居住的生活。然而寄養家庭待他並不好，麥可習慣在半夜出門尋找自己的母親、也常在外獨自流浪。

跨種族親緣 劇情曾暖人心

麥可17歲的那年，一對富有的白人夫婦莉莉安．杜希（Leigh Anne Tuohy）和尚恩．杜希（Sean Tuohy）在寒冷的夜晚發現了麥可，並把他帶回家安置。

這場際遇將麥可帶到這個家庭當中，在長時間相處下杜希夫婦漸漸視麥可為兒子，除了悉心照顧，更在發現麥可在體育方面的才華後一步步栽培、造就麥可最後成為世界知名的美式足球球星。

麥可奧赫與杜希一家人，在現實生活與電影中的對比。右圖為電影當中，杜希太太邀請剛住...
麥可奧赫與杜希一家人，在現實生活與電影中的對比。右圖為電影當中，杜希太太邀請剛住進家中的麥可一同拍攝聖誕全家福。（圖取自Twitter、攻其不備劇照）

麥可的故事在2006年被美國知名記者兼作家路伊斯（Michael Lewis）撰寫成書《弱點：比賽進程》，更在2009年被改編為電影《攻其不備》，感動了無數位觀眾。

儘管電影獲得奧斯卡最佳影片提名、最終珊卓布拉克也以此片拿下最佳女主角，但這部電影卻始終存在爭議，麥可也在電影上映後表示不符合事實的劇情，例如電影中麥可智商只有80、也因過去童年創傷而始終沉默寡言，但實際上並非如此，電影造成眾人對他個性與智商的誤解，對他的生活帶來負面影響。

電影作品與原型故事大相逕庭的案例不少，而《攻其不備》還受到爭議的，是片中對於處理種族議題，不免有「白人救世主」之嫌，也被許多電影研究做為案例，從看似善意的舉止中，探討隱晦歧視的問題。

然而事隔14年，《攻其不備》又出現令外界詫異的發展。

原型主角提告 控成搖錢樹

現年37歲的麥可，在8月14日將杜希夫婦一狀告上法院，在他長達14頁的控訴書中，麥可表示這段人人讚嘆、美好感人的故事，「是建立在一個富有白人家庭製造的謊言之上」，更指控這家人不停靠著他的名聲來賺錢。最令人意外的是，杜希夫婦並不是如故事當中拚盡全力「收養」他，而是在2004年，他剛滿18歲時「引導」他簽署文件、成為他的監護人。

曾獲得奧斯卡獎的電影《攻其不備》改編自真人真事，然而2009年上映後事隔14年，...
曾獲得奧斯卡獎的電影《攻其不備》改編自真人真事，然而2009年上映後事隔14年，故事原型人物麥可奧赫在今年8月14日出面指控：電影內容與事實不符。（美聯社）

在田納西州，若監護「因身心障礙而缺乏決策能力的兒童或人士」，將會獲得為其做決定的決策權力和義務。然而，2004年法院給予杜希夫婦的監護權文件當中，並未呈現麥可擁有身心障礙的狀況，杜希夫婦仍持續以麥可的名義進行商業交易、一家人更藉由《攻其不備》電影先是賺進了22萬5000美元、後續再取得2.5%的電影淨收益抽成。電影在2010年獲得奧斯卡金像獎後，北美總票房將近3億美元，但麥可本人卻沒有獲得任何回報。

麥可表示當年在簽署文件時，並不清楚簽署後會帶給他的影響。由於電影聲名大噪的時間點恰逢他在NFL職業生涯最高峰時期，直到2016年退休後，他才花時間調查、並聘請律師協助他了解電影收益的細節，以及他與自己認為是「養父母」之間的法律關係。律師斯特蘭奇表示，當麥可發現杜希夫婦並沒有「正式收養他」時相當受挫。

曾獲得奧斯卡獎的電影《攻其不備》改編自真人真事，然而2009年上映後事隔14年，...
曾獲得奧斯卡獎的電影《攻其不備》改編自真人真事，然而2009年上映後事隔14年，故事原型人物麥可奧赫在今年8月14日出面指控：電影內容與事實不符。（美聯社）

「麥可並沒有一個正常的童年，當杜希一家人告訴他、他們深愛他並想收養他時，這填補了他充滿傷痕的心。然而當他發現他實際上並沒有被收養，他徹底地崩潰了。」

麥可還發現，即使杜希夫婦始終宣稱麥可為他們的「養子」，但是卻不斷用這段關係為自己成立的基金會賺取資金，莉莉安．杜希更成為一位知名的作家，四處在演講當中不斷重複這段「並非全部屬實」的故事。

諷刺的是，麥可身為原型人物並未拿到分成，然而杜希夫婦的兩位親生孩子卻獲得頗高的好處——在電影中飾演麥可弟弟的SJ、其原型人物在受訪時也說，他在過去四、五年當中，透過電影賺進了將近70萬美元。

因此，麥可希望透過這次控告尋求終止與杜希夫婦的監護關係，未來也希望能全面禁止杜希一家人使用他的名字跟肖像、更要全面核算過去所有利用他的名字製造的獲利，並讓他獲得「合理的分潤」及損失賠償。

劇情有偏誤 攪亂本尊人生

對於電影情節與事實不符的部分，麥可也曾現身說法，表示電影對他個人造成嚴重的負面影響。例如，他的角色被描繪成「智商低」、「功課永遠跟不上」的孩子，並在學校老師合力為他做客製化教學、養母也聘請重量級家教為他補習後，最後才讓他的成績進步、爭取到體育獎學金。然而麥可相當不滿如此描繪方式，他也並不如電影演出的一樣「不聰明」，他表示，許多NFL高層在觀賞電影後，都真的相信他是一位遲緩兒，對他造成頗大的困擾。

在《攻其不備》電影中，麥可智商只有80、也因過去童年創傷而始終沉默寡言。但電影造...
在《攻其不備》電影中，麥可智商只有80、也因過去童年創傷而始終沉默寡言。但電影造成眾人對原型人物個性與智商的誤解。（圖為電影劇照）

在電影中，杜希夫婦在翻閱學校舉辦評鑑資料後才發現麥可「防衛本能與直覺」擁有驚人的高分，因此舉薦他進入美式足球隊、並展開訓練。最後麥可擔任保護四分衛的左截鋒，讓他用自己與生俱來的天賦來保護球隊、贏得比賽。然而麥可表示，自己並不是在什麼都不會的狀態下，才被養父母意外發現自己的防衛本能、進而栽培，事實上自己就有持續進行體育訓練，且表現十分傑出。

假收養？杜希夫婦反駁

被麥可控告的「監護人」尚恩．杜希（Sean Toughy）在8月14日告訴《孟菲斯日報》（Daily Memphian），他對這起訴訟感到非常震驚，想起自己和妻子被認定「利用孩子賺錢」的父母、頗令人沮喪。

尚恩．杜希（左）和莉莉安．杜希（右）夫妻被爆出並未正式收養對外宣稱養子的麥可奧赫...
尚恩．杜希（左）和莉莉安．杜希（右）夫妻被爆出並未正式收養對外宣稱養子的麥可奧赫。（美聯社）

尚恩解釋，當年監護麥可的目的是讓他能順利在密西西比大學打球，且他們夫婦皆畢業於密西西比大學，與該所大學有深厚的情感連結。他也表示若終止監護關係是麥可希望達成的目標，那他們會尊重、也會同意，他也承諾，家中所有的成員都將從電影當中取得公平的分潤。他強調，他與妻子還是愛麥可，如同當年愛著16歲的他一樣。

麥可在8月8日出版自己的第三本回憶錄《When Your Back’s Against the Wall》。在這本書當中，麥可再度談及《攻其不備》對他帶來的影響。他表示，他對杜希夫婦始終抱持感激的心，不過這部作品在自己過去14年的人生當中帶來許多負面影響與傷痛，並非外界所知。

電影中杜希家的餐廳是家人相聚重要的場景，圖為第一次莉莉安．杜希第一次邀請麥可留下...
電影中杜希家的餐廳是家人相聚重要的場景，圖為第一次莉莉安．杜希第一次邀請麥可留下、共進感恩節晚餐；而全家人對麥可正式提出希望收養他的想法，也是在餐廳當中進行。（圖為電影劇照）

在《攻其不備》電影當中相當知名的一幕，是杜希一家人坐在餐桌上，對麥可正式提出、希望收養他的想法。

莉莉安杜希問，「麥可，你想正式成為我們家的一份子嗎？」

麥可認真地回答，「我以為我早就是了」

莉莉安杜希聽完後相當感動，強忍淚水離開餐廳，留下歡愉的一家人。如今隨著原型人物麥可奧赫對杜希夫婦正式提告，正式揭露電影背後不為人知的實情，也使《攻其不備》中這個經典的溫馨畫面變得相當諷刺。（文／李牧宜）

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