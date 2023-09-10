移民專頁／EB-1A遭拒 提動議？或上訴？

在藝術或科學等有傑出表現者，可申請EB-1A或EB-1B簽證，圖為來自蒙大拿州烏鴉部落的藝術家Wendy Red Star，在麻州波士頓一處巴士站色彩鮮明的作品。（歐新社）

讀者問：

我人在中國。我在去年6月提交了EB-1A申請，今年4月收到拒絕信。我一共提交了四個類別，只認可了兩個。接下來我應該做什麼？我應該上訴還是提出動議？這兩者有什麼區別？

答：

上訴和動議之間的區別在於，動議將提交給先前裁決你案件的同一個機構。就你的案子而言，就是處理你的EB-1A申請的是同一個美國移民局 (USCIS)服務中心。動議有兩種類型：1、重新啟動打開的動議。它是向服務中心提出動議，要求服務中心考慮原始提交時不存在的新事實；2、重新考慮動議。這是指要求審查其先前決定中的法律適用情況。

而行政上訴要求美國公民 及移民服務局的另一個分支機構(在本例中為行政上訴辦公室AAO)來審查地區辦公室的判決。與動議一樣，上訴通常必須在拒絕後30個日曆日內提出。與動議不同，上訴要求重新審查，這意味著AAO重新審查紀錄，包括所有事實和適用的法律，並且可能會解決下級機構判決中未提出或解決的新問題。

美國移民局的目標是在90天內對其動議做出裁決，行政上訴辦公室AAO的目標是180天。是否提出上訴或動議取決於你本人。許多律師選擇上訴。但如果你選擇提交動議，要注意即使你的動議被拒絕或駁回，你仍然可以向AAO提出上訴。