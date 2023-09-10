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網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

移民專頁／H-1B簽證期限 影響原因有多種

李翼民律師（李亞倫律師合夥人）主答
在高通公司做芯片驗證的敏感工作，會影響H-1B申請嗎？（路透）
在高通公司做芯片驗證的敏感工作，會影響H-1B申請嗎？（路透）

讀者問：

我在美國工作了三年多，今年回到了中國。 5月初，我在瀋陽領事館申請了首次H-1B簽證。簽證面談的時候，我告訴簽證官，我一直在高通上班，做的是芯片驗證這個敏感的工作。我以為我要被背景調查，沒想到我當場過了，並提交了護照。然而，拿回護照後，我發現H-1B的有效期只有四個月。我的 I-797有效期到2025年7月，我的護照要到2025年才過期，我不明白為什麼H-1B只給四個月，不應該是一年的H-1B嗎？

答：

H-1B簽證的期限取決於多種因素，包括你案件的具體情況、領事官員的自由裁量權，以及所提供的任何支持文件。由於你擁有有效期為兩年的護照，以及有效期為兩年的H-1B身分，因此與中國的H-1B互惠計畫中沒有任何內容可以說明為何你會獲得如此短的時間。

關於與中國的H-1B互惠，你應該獲得12個月或與你的H-1B申請的有效期同期，以較短者為準。由於你的護照和H-1B身分的有效期至2025年，因此你沒有獲得一年期的簽證令人驚訝。

你的H-1B簽證期限縮短的原因，似乎是領事官員的自由裁量權，如果不是錯誤。領事官員有權根據當事人情況(如工作期限、申請人的合規歷史和其他相關信息)的評估來確定簽證的有效期。

雖然這只是猜測，但也許該官員選擇給你一個更容易的面談，但由於你在技術敏感領域工作，因此在沒有進一步詢問的情況下，限制了你進出美國的時間。

H-1B 簽證 高通

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