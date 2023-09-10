移民專頁／想拿NIW 你的專業須有利美國

如具有計算機相關領域的碩士學位，並擁有7篇論文、專利、軟件，且是大學的計算機科學教授，可能有資格獲得EB-2NIW。（美聯社）

讀者問：

我在中國2011年碩士畢業，過去12年我在國內一所高校擔任計算機類專業教師。最近因為孩子的教育問題，我萌生了移民 的想法。我首先考慮的是紐西蘭或加拿大，但基本上人必須先去那裡才能獲得身分。我現在不想辭職，因為我的孩子還小。

現在有中間人推薦我做國家利益豁免移民(NIW)，說我在國內就可以申請，反正我也不急著出國。目前的情況是，我有七篇論文、專利和軟件作品，但質量一般，擔任過若干全國性比賽的裁判。我覺得我的資質很一般。不過，我和幾個中國的中間人談過，他們都認為我的資質足夠，沒有提到任何風險。我現在很迷茫，請幫忙。

答：

你可能有資格獲得EB-2 NIW。證明你有資格獲得國家利益豁免的三個標準是：1、你從事的專業領域具有實質性優點和國家重要性；2、你有能力推進這方面的工作；3、總的來說，豁免工作承諾和勞工 紙申請的要求對美國有利。也就是說，目前尚不清楚你提議的努力是什麼，以及它對美國政府有何好處。

假設你從事的專業領域符合標準，則需要解決第二個問題，即你是否處於有利位置。你的碩士學位(假設這是與計算機相關的領域)，擁有7篇論文、專利、軟件，並且是大學的計算機科學教授將被考慮。讓你所在領域的專家寫推薦信也是一個好主意，描述你在該領域的成就，以及你如何透過在美國的工作來推進該領域的發展，以鞏固你定位良好的證據。

NIW是根據具體情況進行的，因此裁決官員需要發現，總的來說，你從事的專業領域具有實質性優點和國家重要性，你在計算機方面的專業必須對美國政府有價值。

在你的國家利益豁免申請中，你必須證明你的專業是值得的，因為它將有助於推進人類知識、創造就業 機會、促進經濟發展或美國現任政府重視的領域。拜登政府透過其政策備忘錄，鼓勵給予外國工人國家利益豁免，以推進STEM(科學、技術、工程、數學)領域的發展。在已發布的決策中的一些例子，包括成為股票期權估值的軟件開發人員，以及擁有音樂技術博士學位的軟件開發人員，為了美國的利益將計算機技術應用於音樂相關領域。

此外，官員必須決定豁免工作承諾和勞工證要求是否對美國有利。該調查的因素包括你是否會以不會對美國工人產生不利影響的方式從事自營職業；將擁有一家為美國工人提供就業機會的企業；或者你的工作將會創造就業機會；你的努力有可能產生與經濟相符的可觀收入；即使有其他美國工人，你的努力也會使美國受益；你的貢獻中的國家利益足夠緊迫(如美國在STEM領域的競爭力)；或者如果勞工證對於你的職位不切實際。

你可能需要諮詢合格的移民律師，他會進一步就你作為NIW申請人的資格以及提交此類申請的相關風險，向你提供建議。