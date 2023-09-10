社安百科／何時申請社安金 考慮4因素

領取年齡對實際社安金收入有巨大影響。(美聯社)

華人圈裡有很多誤導社安金 申請時機的信息，加上一些保險業務員頂著理財顧問的頭銜大力推銷高佣金的「理財產品」（實則保險產品）， 造成許多華人退休 人士太早申領社安金拿去購買「理財」產品， 嚴重影響到他們的退休實際收入和晚年的基本生活保障。此文旨在簡單分析幾個申請社安金時機最主要的考慮因素，以幫助有關人士優化社安金申請時機和收入福利 。

1、申請年齡

絕大多數現在還沒有開始領取社安金的人都是67歲達到完全退休年齡。最早可以62歲領，但是領取年齡對實際社安金收入有巨大影響。

下表簡單列出不同領取年齡可以得到的社安金福利，可見領取年齡對社安金收入影響巨大，而且決定你的終身收入。

表一／不同年齡可領取的社安金

主張盡早領取的理由和對立看法：

●社安基金在不久的將來會破產，愈早申請拿得愈多。

實際上新聞界說的是社安信託基金耗盡，不是社安系統破產。社安信託基金耗盡後，每年的社安稅收仍然可以支付70%左右的福利。而且砍接近退休人士的福利無疑是政治自殺，政客們只會縮減至少十年以後才退休的人士的福利和推遲他們的退休年齡。

●即使不需要社安金過活，領了可以拿去投資。

美國股市近幾十年欣欣向榮讓人覺得投資賺錢很容易。實際上回頭看遠一點，就會發現歷史上有許多失落的十年和回報少得可憐的十年。沒人能保證你退休後的人生能有像社安金一樣穩定的8%的回報。

●如果推遲到70歲領，與62歲領比起來要到80歲才打平。我都不知道能不能活那麼久。

下表比較領取年齡對終身總收入的影響，可以看出如果你可以活過84歲，70歲開始領社安金就最划算了。活得愈久，遲領好處愈明顯。

表二／不同領取年齡的終身總收入

●反正我福利金不高，早領遲領差不了多少。

除非沒有提前領取就無法生活， 低福利推遲領取的好處更加明顯。

2、配偶狀況

如果配偶自己的福利遠低於主要申請人的福利，低收入的一方提早申請對長遠福利規畫區影響會小很多，而主申請人推遲到70歲才申請的重要性則更加顯著。因為不僅主申請人推遲會大大提高社安收入，主申請人如果早過世，遺屬可以領取主申請人100%的福利。

如果夫妻福利相當，且家族長輩都相對長壽，兩人都推遲到70歲可能會是不錯的選擇。

3、家族及本人健康狀況

家族如果有短命基因或本人健康不佳，且本人是夫妻當中福利較低的，可以考慮提早申請。

4、家庭財產狀況

如果家庭財產狀況不佳，晚年的長期護理打算依賴Medicaid(白卡)，也許提早申請以支付日常開支是不得已也適當的選擇。一般來說，中產階級家庭如果有日常開銷的25倍以上的資產，應該認真考慮推遲到70歲才申領社安金。

總之，社安金和人壽保險差不多是正反兩面：人壽保險是為了萬一自己太早離世而為了保障遺屬的生活需要而設，遲領社安金是為了自己活得太久或為配偶提供盡量高一點的終身收入保障。