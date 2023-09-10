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星座／9月10日至9月16日 金牛座出門遇喜 雙子座愛情順利

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

本周在人際交往上小心會吃虧哦。有時憑直覺發表的言論會在無意中得罪他人，所以在沒有看清楚事態發展的情況下，建議你還是少發言為妙。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

金牛座

總運指數：★★★★★

情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，三五個好友聚在一起，還能吸收更多的好運與歡樂。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★★★☆

愛情走上穩紮穩打的路線，真誠相待便能溫馨相處；工作一如既往，不過你能找到讓自己變得更輕鬆的方法；財運可以期待一下，會有驚喜降臨。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

本周你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計劃也可以開始決定日期了。只有多出去走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。

幸運色彩：森林綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼。若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

處女座

總運指數：★★★☆☆

這個星期運勢平平，你的愛情進行曲有點卡帶，存在於你們之間的心結應先打開；努力工作就會有收穫，你的財富也會因而不斷累積。

幸運色彩：深海藍

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆

存在感相當弱的一周。戀人對你的關心變少，在職場中你更是變成了隱形人，上司對你的關注很低，你所付出的勞苦也要小心會被淹沒。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

倒楣的事情偶而都會遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人攪和在一起。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

總運平穩，單身朋友可以從朋友中發現桃花的蹤影；事業學業發展平順，有同事同學向你求助就別吝嗇你的雙手；投資可得貴人提點，找到一條明路。

幸運色彩：香檳金

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

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