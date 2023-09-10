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旅遊／墨西哥帝王蝶 神奇大遷徙

／成燕
5. 帝王蝶色彩斑斕，兩翅張開達10餘釐米，金黃色雙翼上佈滿黑色的條紋，邊緣處繞著一圈珍珠大小的白色斑紋。（作者提供）
5. 帝王蝶色彩斑斕，兩翅張開達10餘釐米，金黃色雙翼上佈滿黑色的條紋，邊緣處繞著一圈珍珠大小的白色斑紋。（作者提供）

角馬在非洲平原上追逐雨水，鳥類在冬天前飛往溫暖的地方，鯨魚遊遍世界的海洋，當然，人類曾經去過這個星球上的任何地方，一次又一次的遷徙，構成了人類的歷史。

世界上年復一年重複著許多物種遷徙，哺乳動物、鳥類、爬行動物、魚類、昆蟲……，動物界內的所有主要物種多在遷徙，牠們或為尋找食物，或為逃離惡劣的天氣條件並進行繁衍。其中許多動物在漫長的旅途中，甚至跨越了幾萬公里。

非常有幸，二次去非洲見證了塞倫蓋蒂大草原角馬遷徙的史詩時刻。難忘馬拉河邊，天地之間，一望無際的角馬鋪天蓋地向馬拉河疾奔而來。百萬角馬蹄聲隆隆，氣勢磅礴。而源源不斷的角馬們緊挨著跳入河中，如疾風暴雨般衝了過來。馬拉河一時水花衝天、浪濤翻滾，這就是世界上最為壯觀的角馬大遷徙。

2. 一波三次，終於抵達A鎮。（作者提供）
2. 一波三次，終於抵達A鎮。（作者提供）

再次仔細規畫，掐準時間，來到了墨西哥帝王蝶保護區。

此前洽有四名美國公民在墨西哥被綁架，二人被殺，被救的一人重傷、一人輕傷。好友發資訊告訴我剛剛發生的事，擔心著此刻仍在當地的我的安危。

墨西哥通常被認為是世界上最危險的國家之一，平均每天發生幾十起謀殺案。當地黑手黨當道，毒販橫行，媒體上大都也是與毒品有關的暴力、綁架和謀殺報導。

我們先飛到墨西哥城，原訂打計程車約3小時，前往離保護區最近的Angangueo小鎮，簡稱A鎮，女兒嫌車費太貴，不如搭公車，便宜又舒服。10年前女兒在墨西哥當過一個月的包客，對當地情況頗為熟悉。

待從機場打車趕到公車站，去A鎮的最後一班車5分鐘前剛離開，我們完全低估了墨西哥城的嚴重堵車，半小時的車程花了近一小時。有人建議坐公車去A鎮的鄰市Z城，再從Z城叫計程車大約1小時去A鎮，至此，也沒有更好的選擇了。

3.A鎮的景點都以帝王蝶為主題。（作者提供）
3.A鎮的景點都以帝王蝶為主題。（作者提供）

公車平穩舒適又乾淨，2個多小時到達Z城，看到車站外停了幾輛計程車，母女分工明確，老媽看顧行李，女兒出去叫車。沒想到計程車司機們一個個搖頭，拒絕了我們搭車的要求。

等夕陽完全西下，天空漸漸暗了下來，我不由得一陣揪心，是女兒夾生的西班牙語溝通不順，還是有其他狀況？

回到公車站找人詢問，才明白原來Z城去A鎮的路這幾天被臨時封閉了，怪不得司機們有生意不做了。那我們怎麼去A鎮啊？母女倆大眼瞪小眼，頓時傻了眼。

「為了省一點」，我倆自嘲一番，馬上決定在Z城找家旅館住下來。不敢想像黑夜裡遇到黑車司機的搶劫、綁架、謀殺……，還有什麼比母女平安、旅途順利更重要的？

第二天，旅館幫助雇了個計程車繞道2小時終於來到A鎮。

女兒在網上的A鎮英語導遊奧斯卡說，由於昨天沒接到我們，他已帶團服務其他遊客，此安排老婆伊麗沙白陪同我們。年輕的伊麗沙白笑容可鞠，熱情洋溢，可惜不講英語。我們似乎雇了個「啞巴」導遊，問啥問題都以甜美的笑容作為回答，時不時蹦出一串西班牙語， 活脫脫的「雞同鴨講」。

伊莉莎白帶我們參觀的El Rosario保護區是當地最大的蝴蝶谷。墨西哥政府在帝王蝶越冬棲息地建立的帝王蝶生態保護區，占地1萬6100公頃，位於墨西哥州和米卻肯州交界處。2008年這個保護區被聯合國教科文組織列入世界自然遺產名錄。

帝王蝶（mariposa monarca）學名黑脈金斑蝶，是世界上最大的遷徙蝴蝶。在北美洲，牠們遷徙的路途之遙遠，超出了人們的想像。

每年10月底，上億隻帝王蝶成群結隊，從北美洲一直向南，以每天80到120公里的速度，前往4000公里之外的墨西哥南部山區越冬。牠們翻越崇山峻嶺，橫渡大西洋，穿過無垠的沙漠、喧囂的城市和廣闊的鄉村，歷時兩個多月的艱辛，抵達蝴蝶谷的叢林過冬，並繁行子孫。等到來年春暖花開的3月，又再次踏上北歸的路程。

帝王蝶依靠風力來節省體力，順風時每小時可飛48公里。蝶群所到之處，猶如一大片橘紅色雲團，伴隨著流沙瀉地的聲浪席捲而過，遮天蔽日，炫目之至，景象蔚為壯觀。

帝王蝶保護區內有著豐富的動植物資源，這兒生長著493種維管植物、49種菌類、198種脊椎動物和132種鳥類。而大片的Oyamel冷杉林，為帝王蝶過冬提供了濕潤和溫暖的棲息環境。整個保護區內有14個帝王蝶群落，分布在這片由松樹和冷杉組成的森林中。蝴蝶們在此休養生息，直到來年北歸前夕才開始繁衍後代，新一代蝴蝶長成後就踏上歸途。

我們沿著保護區修建的山路緩緩而行，沿途風光秀美，自然天成的綠野青山和明媚藍天讓人心曠神怡。抬頭可見晴天麗日映照著漫天飛舞的橙黃色小精靈，正朝著我們飄逸而來。

7. 滿天飛舞的帝王蝶。（作者提供）
7. 滿天飛舞的帝王蝶。（作者提供）

再走近一點，讓人完全被眼前的景象驚呆了。只見一大片橙黃色的花瓣在綠林中漫天飛舞，空氣中彌漫著蝴蝶雙翼翻飛的嗡嗡聲，樹枝上垂掛著一串串黃色，與漫山遍野的綠色形成鮮明對比，仔細看過去，原來是層層疊疊的蝴蝶聚集在一起，數量如此之多，以至於樹枝都被壓彎了，繁茂的枝葉因此染上了秋天的氣息。

山路開始陡了起來，再加上3000多米的高海拔，大家開始走得氣喘吁吁。眼前是更大面積的一片松林，上萬隻帝王蝶不斷騰空而起，遮天蔽日，牠們上下翻飛，像雨點般飄落在四面八方。

女兒說，只要堅持靜止不定，肯定會有蝴蝶降落到我們頭上、肩上。我嘗試了兩分鐘，果然幾隻帝王蝶悄然飄了過來，其中的一隻落在我的帽子上，另一隻在我手臂上歇息，女兒則在一旁拍下這美妙瞬間。

4. 堅持靜止不定，帝王蝶悄然降落在我的帽子上。（作者提供）
4. 堅持靜止不定，帝王蝶悄然降落在我的帽子上。（作者提供）

我仔細觀察，帝王蝶色彩斑斕，兩翅張開達10餘釐米，金黃色雙翼上布滿黑色條紋，邊緣處繞著一圈珍珠般白色斑紋。雙翼上排列著數以千計的微小鱗片，內含顆粒狀色素，在陽光下，色素反射出類似金屬的光澤。

整隻帝王蝶看起來通體金光閃閃，優雅而雍容華貴，真有幾分帝王的派頭。正因為如此美麗，帝王蝶成為美國、加拿大和墨西哥三國「北美洲自由貿易協定」文本上的象徵圖案。

第一天看完沒過癮，第二天又去了另一個保護區Sierra Chincua。

伊利莎白帶來她6歲的小女兒，讓我頗為詫異，搞不懂這夫婦葫蘆裡賣啥藥。昨天儘管由於語言障礙，全程幾乎沒啥交流，我們仍付給伊利莎白豐厚的導遊費加小費。本來想第二天另外雇個會英文的導遊，但女兒說今天半天就算了，因此仍雇用了「啞巴」導遊，怎料還捎上個「小導遊」。

尋訪帝王蝶的過程其實不容易，昨天在海拔3000多米的山路來回走了七、八公里，今天的路途也不會少。我無法想像六歲的小女孩如何走完這漫長的山路。

公園入口處，看到有騎馬上山的選擇，為了這個可愛天真的小女孩，我們放棄了喜歡的徒步，雇馬上陣，也另外付費為她們母女倆雇上了一匹馬。伊莉莎白摟著女兒騎在馬背上，純粹跟我們遊客一樣遊覽，不用翻譯、不用導覽，笑容更加甜美迷人了。

這算什麼？哪有遊客幫導遊付旅遊費用的？今天除了導遊費、小費還得再加上馬費，看到「小導遊」騎在馬背上興奮得漲紅了小臉，高舉雙臂歡呼，我們也跟著開心地笑呵呵。

騎馬快一小時後還要再步行15分鐘才能靠近帝王蝶棲息地。Chincua保護區的林子裡，一樣密密麻麻掛滿了「蝶」枝，這些帝王蝶們依偎在一起取暖減少能量消耗。我們運氣不錯，在春天最美好的時光到來，每天陽光普照，帝王蝶喜暖，只有在陽光燦爛的時候才會頻繁活動。

此刻，純淨的陽光直射林中，數不清的帝王蝶振翅而飛，忽高忽低，美麗的翅膀在陽光下，閃耀出點點金色的光芒，構成一幅落英繽紛的神奇景觀。路邊的灌木叢中、花枝上和草地裡，落滿了帝王蝶，乍一看，根本分不清哪些是花？哪些是葉？哪些是蝶？

既然「啞巴」導遊靠不住，前一晚回旅館後趕緊上網惡補帝王蝶的資訊。

帝王蝶具有奇特的生命現象，牠們生命周期的長短取決於遷徙方向，第一代是長壽型，大約可以生存六個月，其壽命之長可以支撐牠們從故土出發歷經千辛萬苦到達越冬棲息地，休養生息並繁衍後代，到此落下生命的帷幕。

待到春暖花開時，化繭成蝶的新一代把回歸故土作為終極使命，但是牠們以及在歸程途中孕育成長的子孫註定是悲劇的祖孫三代，因為牠們的生存時間不及第一代的三分之一，窮盡三代甚至四代蝴蝶的生命，才能飛過4000公里，抵達故土。等到下一個夏秋之際，開始又一輪的遷徙。

也就是說，從寒帶飛往溫帶的蝴蝶，壽命是從溫帶返回寒帶的同類們的三到四倍。這是科學家們無法解釋的生命現象。

還有一個不可思議的現象，是牠們無法解釋的代際傳承。不管生命長短，牠們都一脈相承，對祖輩甚至曾祖輩的遷徙路線輕車熟路。這已經成為遷移的最大謎團，為什麼每年蝴蝶們會選擇在完全相同的樹木中進行冬眠？科學家仍然不確定牠們為什麼這樣做，更重要的是，蝴蝶如何知道使用哪種樹，因為沒有一隻蝴蝶能夠進行兩次遷徙。

我低下頭來仔細觀看著眼前一隻正在吮吸著花蜜的帝王蝶，被這只外表弱不禁風、體重僅幾克的小生命深深感動著。

小蝶兒，請告訴我，你是如何從遠在4000多公里外的故鄉——美國和加拿大的邊界地區，飛越海洋、沙漠、山脈，甚至喧鬧的都市，長途跋涉飄飛到了墨西哥？

你是如何不畏路途遙遠，不畏生命終結，前仆後繼，始終如一，每年都要前往墨西哥南部山區赴一年一度的盛會？帝王蝶們又是如此的專一，同一個族群的兄弟姐妹與牠們的祖先一樣，流連在同一座山巒之間、歇息在同一棵樹木之上？至今，科學家們仍在探索帝王蝶的遷徙之謎。

樹枝上垂掛著一串串蝴蝶。（作者提供）
樹枝上垂掛著一串串蝴蝶。（作者提供）

女兒專注地拍攝著地上二隻卿卿我我的帝王蝶，牠們就算耗盡生命也要完成最後的使命，讓自己的子孫能夠有機會返回北方的家鄉。

花美、蝶美、春光美，叫人怎能不沉醉讚歎。淡紫色的花叢裡，兩隻帝王蝶飄逸靈動的身姿相互追逐，時而翩翩起舞、時而比翼雙飛。我一時恍惚，難道牠們是梁祝化為的蝴蝶，在人間蹁躚飛舞？

梁山伯與祝英台，相愛卻不能相守的兩人，最終被逼到殉情而亡，不管後來的雙雙化蝶是否真實，都讓這段感人至深的愛情，變得更加圓滿和浪漫，也將愛情這一象徵，鮮明深刻的烙印在了蝴蝶之上。難不成梁祝化蝶這個美麗、淒婉的民間愛情傳說也從中國遷徙到了墨西哥？

伊利沙白做手勢提醒我們小心腳下，因為一不小心就會踩到降落在地上的帝王蝶。我注意到她手持一根小樹枝，不停地將落在山路上的蝴蝶輕輕掃進樹林裡，以免被遊客踩死。

沿路隨處可見剛剛死去的帝王蝶，牠們依舊保持著鮮豔的顏色，卻永遠無法飛回到天空。我唏噓感歎，這些帝王蝶既象徵著生命的短暫易逝，也代表著生命的周而復始。

1. 帝王蝶吮吸著芬芳馥鬱的花蜜。（作者提供）
1. 帝王蝶吮吸著芬芳馥鬱的花蜜。（作者提供）

有一次，伊利莎白突然蹲下，雙手捧起一隻正在艱難爬行的帝王蝶，然後跟我們嘰哩咕嚕地說著西班牙語，女兒猜到大意是：這只蝴蝶已經沒有熱量再飛到樹上曬太陽了，人類必須要救牠。她低下頭，不斷向手中呵著熱氣，只見那隻原本奄奄一息的帝王蝶便展翅飛走了。這種對生靈的憐憫之心，讓我對伊利沙白頓生敬意。

人類行為導致的氣候變化威脅著許多美麗生物的生存，蝴蝶即是其一。遷徙到墨西哥的帝王蝶數量正在每年下降。帝王蝶對溫度變化非常敏感，因為牠們嚴重依賴氣溫來促進遷移、冬眠和繁殖。帝王蝶為適應環境的遷徙模式已成為地球氣候危機的警告信號。

為了保護帝王蝶，墨西哥政府也做了很大的努力。正因為帝王蝶一生只有幾個月的生命，卻有一半時間都在遷徙的路上，只有在蝴蝶谷的短短幾月才是牠們真正休養生息、繁衍交配的時間。 保護區開放的蝴蝶谷僅是1萬多公頃山區的一隅，而且嚴禁捕捉蝴蝶，連死亡的蝴蝶都不能帶走。3月蝴蝶飛走以後，這裡也會封山。

蝴蝶谷的森林過去曾遭遇嚴重的砍伐，但隨著環保意識的提高和通過蝴蝶旅遊產生的資金，當地人已建立了植樹計畫和苗圃基地。而與蝴蝶有關的旅遊業為這些森林帶來了積極的好處，包括當地人或擔任嚮導，或在酒店和餐館業工作，或出售與蝴蝶有關的產品和用具。當地的變化，正是帝王蝶能安然生活在此的基本保障。

帝王蝶不僅活生生地象徵著大自然的危險和美麗，人類也可以視帝王蝶為希望，以及適應我們今天快速變化世界之能力的標誌。而最神奇的應該是如此美麗的生物竟然是從毛蟲破蛹蛻變而來，因此帝王蝶羽化的生命一直被人類視為昇華為至美之物的象徵。帝王蝶既向人類發出警告信號，也提醒人們要對未來懷抱希望。

馬兒蹄起蹄落，沿著曲曲折折、鬱鬱蔥蔥的林間小路下行，搖搖晃晃的馬背上，我們呼吸著山林裡濕潤清新的空氣，溫暖的山風輕柔撫面。我忽然感慨，帝王蝶真是會挑選棲息之地，這裡的山山水水，樹樹花花都散發著從未被汙染過的芬芳氣息，這兒林清山秀、鳥語花香，恐怕人在這裡久居也能成仙呢。

眼前飛舞過又一片燦爛的金黃色，伴隨著小女孩百靈鳥般婉轉清脆的咯咯笑聲……

1. 漫天飛舞的橙黃色的小精靈正向我飛來。（作者提供）
1. 漫天飛舞的橙黃色的小精靈正向我飛來。（作者提供）

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