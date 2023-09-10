新聞眼／憶911：人們在奔跑… 800船員駛進曼哈頓救援

2001年911事件發生當天，海岸警衛隊的船員正在曼哈頓下城的港口巡邏，目睹災難發生。（取自維基USCG photo by PA3 Tom Sperduto）

每年9月，紐約客、美國人追憶911，22年過去了，當年的遺孤已長大；當年逝去的人，不會被遺忘；當年倖存的人，不會忘記那一幕；當年參與救難的人，故事留在記憶中，自己的義舉也不會隨風而逝，尤其是執行水上大撤退的英雄。

美國歷史上最黑暗的時刻，有不少鼓舞人心但不為人知的故事。「911水路大撤退」在沒有任何正式計畫、及軍事支援下，完成歷史上最大規模的臨時海上撤離。

據當時的海岸警衛隊司令詹姆斯·洛伊 (James Loy)稱，當天總共有50萬人被疏散，比二戰盟軍敦克爾克大撤退的近40萬人還多。大約有150艘不同的船隻、有800多名船長和船員，臨時救援參與。

2001年911事件發生當天，紐約水路渡輪船隻紛紛駛往曼哈頓下城的港口救援，協助撤退民眾。（紐約市警局檔案照）

當時，雙塔中的北塔倒塌後，紐約市先陷不安、混亂與與恐慌；第二座南塔也受到攻擊後，紐約和新澤西 港務局關閉了管轄範圍內的所有橋樑和隧道。紐約關閉所有的交通，島上的人在恐懼中，回家的路沒有一條可通；海岸警衛隊紐約部門關閉了紐約港，禁止所有船隻活動。但船和渡輪仍在附近海土海域與河域航行觀望。

曼哈頓 封城。當時防止再度發生災難和救災，列緊急優先；人怎麼疏散？水路，是人想出來的通路。

在哈德遜河和東河及來回史泰登島的船隻，在恐攻的煙霧中，本已駛離曼哈頓下城，隨後在海岸警衛隊透過緊急無線電呼叫的「快來幫忙」呼救聲中，自願掉頭回岸，回到砲台公園附近的港口，開始盡可能載滿更多的人離開危境。

般長：我要進城去幫忙

隨後海岸防衛隊的船隻(包括USCGC Katherine Walker、USCGC Adak、和USCGC Tahoma )、商船、拖船、渡輪、派對船、水上計程車——只要在水上航行的船隻，全駛向曼哈頓下城，儘管他們也擔憂還有下一波的恐怖攻擊，也不知暴露在煙霧和碎片中有何風險。這些船員讓更多的人上船，把他們送回皇后區、送回布魯克林 、送回長島、送回新澤西；然後再疾駛回曼哈頓下城港口，一趟又一趟，從白天到深夜。

紐約郵報四年前報導，布魯克林的安多利諾（Vincent Ardolino），是琥珀魚5號(Amberjack V)的船長，他2018年去世，但在2011年由湯姆·漢克斯(Tom Hanks) 擔任旁白的紀錄片《升船：9/11不為人知的堅靱力量》（Boatlift: An Untold Tale of 9/11 Resilience）中，仍然可以聽到看到他回憶，他指當年的經歷，可能是他對妻子的告別：「我必須去做點什麼……，我要帶著琥珀魚5號進城去幫忙……，我必須做我必須做的事……，即使我營救一個人，就會少一個人受苦或死亡。」

2001年911事件發生當天，紐約各類船隻紛紛駛往曼哈頓下城的港口救援，協助撤退民眾。（紐約市警局檔案照）

CNN三年前也報導，紐約水路渡輪船長里克·桑頓(Rick Thornton) 回憶起，火球從南塔冒出後的幾秒鐘時，「我得調轉船頭」，他未按計畫行駛。他說，「我沒有通過無線電打電話給任何人，也沒有告知船上的任何人，我離駛原本的航線，我純粹的就駛往下城港口。」

當時世貿大樓附近的民眾，就像敦克爾克沙地上的士兵一樣，一直奔跑，直到耗盡力氣。船員們把船駛向堤防，駛進每一個可用的水道，營救這群滿身粉塵的災民。

警官：我們就像諾亞方舟

「我們就像諾亞方舟」紐約警官泰隆·鮑威爾(Tyrone Powel)回憶，「我們所有人都在船上。有動物，有不知父母在哪兒的嬰兒。每個人都沾滿了煙灰。」

由於急於離開，人們爭先恐後地攀過梯子，登上停在岸邊的船隻。

至今仍無法確切得知當年參與疏散的船員們患有哪些與911相關的疾病。世貿中心健康計畫中文件 (WTCHP)顯示，至少有120名渡輪船長和船員登錄健康情況，其中逾半的人至少患有一種與911事件暴露的相關疾病或狀況。