醫師的話／尿道炎煩人 老年女性更應當心

尿道感染會出現哪些症狀呢？患者可能尿液混濁不清，甚至出現血尿。（Getty Images）

尿道感染是美國最常見的細菌感染之一。在女性中尤其普遍，2022年的研究表明，40%的女性一生中都會患有這種疾病。尿道感染也容易復發。

一般所說的尿道感染，就是指泌尿系統任何部位的感染。包括腎臟、輸尿管、膀胱和尿道。而最常造成膀胱發炎的就是大腸桿菌，據估計每年平均約600萬到800萬的病例。這種大腸桿菌通常是腸道中的一種無害微生物，進入尿道系統就會引起各種炎症。

Q1：為什麼老年人容易患尿道感染？

A1：年齡增長之後，會使得泌尿系統的細胞出現一系列的退化和萎縮性的改變。相對來說，對細菌的防疫 和抵抗能力下降。比如說老年人泌尿道的上皮細胞對細菌粘附的敏感度增加，因此細菌很容易侵犯到尿道的黏膜引起感染。

在人體構造上來說，尿液本來是無菌的，但是尿道是人體對外的排泄口之一，難免會有病菌或其他微生物借機進入泌尿系統。舉例來說，特別是女性，尿道口與肛門很靠近。如一不小心，肛門來的大腸菌就會從尿道逆行而進入膀胱，甚至經由輸尿管上移而感染腎臟引起腎盂炎。

Q2：為什麼老年人患有尿道感染，卻常常不自覺？

A2：雖然感染細菌，但年紀大的人常常沒有什麼特別的症狀。由於老年人器官組織功能下降，對於各種病況症狀反應略為遲鈍。即使感染，也不會有明顯的尿急、尿痛、尿頻和腰痛，甚至於發燒和寒顫的情形。所以很容易被忽略了。再加上一般人認為腰痛是寒濕的緣故。尿頻是腎虛、發熱是感冒的症狀。不會想到是尿道感染。

Q3：老年人一旦感染會出現哪些症狀呢？

A3：若稍微注意，會發現患者尿液混濁不清，甚至出現血尿。另外也許會出現排尿的習慣改變，比如說頻尿、尿急等等。若是有下列的情況變要特別注意。

尿液顏色改變：正常新鮮的尿液顏色為淡黃色，透明無味，泌尿道感染時，小便看起來很混濁甚至出現血尿。

排尿習慣改變：忽然出現頻尿、急尿、少尿等情形。

身體局部感到不舒服：除了上述情形之外，若是還抱怨後腰，或者下腹部疼痛的話要特別的小心。

最明顯的尿道炎的症狀就是排尿時尿道疼痛或者有灼熱感。

另外不明原因出現寒顫、發燒、頭暈、或者想吐等症狀。

對於年紀大的人，有時雖然沒有什麼抱怨，忽然食欲降低又找不到原因的話，也要懷疑是否有尿道感染了。

Q4：手指觸摸會感染尿道炎嗎？

A4：一般來說，陰道、生殖器和肛門部分有許多的細菌停留，一有機會便會進入尿道，上移到膀胱引起感染。在性行為的時候來自伴侶生殖器、肛門、手指或者是性玩具的細菌接觸到尿道的時候，也是一樣會感染的。

Q5：坐馬桶會引起尿道炎嗎？

A5：理論上說，一般人不會從廁所感染的，因為尿道不接觸馬桶座圈。馬桶座圈本身並不是細菌進入身體的常見途徑，可是在小便的時候或者是沖水的時刻，可以從馬桶的水，回濺中的細菌感染。

Q6：為什麼在性接觸的時候容易引起尿道感染呢？

A6：特別是女性，在性交時的摩擦，刺激尿道後，很容易把陰道和肛門間的細菌帶進尿道，甚至膀胱裡。另外在性愛時也可能造成陰部充血和腫脹，因此容易受感染。所以，在接觸前後要清洗保持清潔。

Q7：尿道感染未能及時治療會發生什麼情況？

A7：一般來說尿路感染是小毛病，若是未能及時治療，可由尿道炎變成腎盂炎，輸尿管炎、膀胱發炎。但若是碰上惡性病原體，在免疫力低下的病人身上，可以由尿路感染而發展至敗血症有生命的危險。

Q8：一旦發生尿路感染，應該避免哪些食物呢？

A8：在感染未消失之前，不要喝刺激膀胱的飲料，如咖啡 、酒精、咖啡因、高糖飲料和能量飲料等。根據美國泌尿科學會的建議，在感尿道炎的時候，最應該喝的就是水、低糖電解質飲料和不加糖的蔓越莓汁。

如何避免尿道感染呢？除了要喝大量的水，也可喝蔓越莓果汁。（Getty Images）

Q9：年紀大的人應該如何避免尿道感染呢？

A9：首先要喝大量的水，至少每天64盎司（一瓶寶特瓶的水是16.9 盎司）。避免憋住排尿，否則會促成細菌的生長，所以需要常常去洗手間。喝蔓越莓果汁，不是蔓越莓汁雞尾酒。另外要服用維他命C作為補充劑，減少尿液對細菌的吸引力。

Q10：應該服用多少維他命C才好呢？

A10：根據維吉尼亞州 衛生局的報導，應該考慮每天服用100毫克來預防。若是症狀出現以後，每兩小時服用1000毫克，持續兩天，然後每天三次，每次1000毫克持續五到十天。

有根據美國衛生研究院 (NIH) 建議，19歲及以上的女性每天至少服用75毫克 (Mg) 的維生素C。而男性每天服用大約90毫克 (Mg)。吸菸的成年人每天應額外補充35毫克維生素C。

一旦發現尿道感染，應立刻去看醫生，對症下藥，服用殺菌的抗生素和緩解尿道疼痛的非那吡啶，可以迅速的讓患者解除不適，恢復健康。

（作者為大華府地區執業醫師）