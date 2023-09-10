生活／凡爾賽宮的兩張歐元 牽成台美兩家緣分

在台北街頭，兩個陌生人相見，傑瑞（左）把歐元借款交還给許先生。（作者提供）

傑瑞在抵達台灣不久就完成了任務，他親手將100歐元交給了一位住在台北素未謀面的許先生。傑瑞還傳來一張許先生笑容可掬的照片。

我立刻將此訊息，轉給正在加拿大 的洪女士，她是許先生的妻子。

洪女士的模樣其實我已記不太清楚，我們由相識到分手大約只有十來分鐘。連她的名字都不知道，僅知她姓洪。

數周前的一個黃昏，我因迷路，在凡爾賽宮前的廣場上獨自徘迴，一邊思考該怎麼辦？只恐怕，天一黑我的命運就更難測了，我不由地在心中祈禱。

有一團旅客由華人 導遊領著經過眼前，我趨前打聽是否有可能讓我搭便車回巴黎旅館 ? 他說遊覽車上雖有空位，但行車方向卻是各自東西並不順路。希望又泡了湯，這時我遇到了洪女士母女。

這對華人母女不但說中文，又是來自台北，真是倍感親切。她倆正在路易十四的雕像前等待應召車，準備去艾菲爾鐵塔遊覽。

凡爾賽宮前的路易十四雕像，作者與旅行團走失後，在此遇到洪女士。（作者提供）

知道我落了單，洪女士建議我叫計程車回旅館。我尷尬地表示自己身無分文(都在傑瑞的口袋裡)。她二話不說，掏出兩張50歐元交給我，「借給妳坐計程車應該夠吧！」這意外的舉動真讓我既訝異又感動。

接著她又找出一張紙，撕成兩片。分別寫上彼此的手機號碼及姓氏，並將寫著「洪」的那半張給了我。不一會兒，她的女兒收到訊息，車子馬上就要到了，於是兩人起身朝往街邊走去。這時洪女士突發奇想，熱心邀我同往，並說，她們在鐵塔下車，我或可繼續搭乘該車回旅館。只是不知司機是否同意，也許會要我們另附額外現金車資…。

就在此時，我的手機響了，是旅遊公司打來的，說道，「妳的先生正在四處尋妳… 」我當下決定下車走回原處等候。為防萬一，與洪女士分手時我並未退還借款，但我特別強調一定會設法歸還。

好在電召車沒開得太遠，我回到廣場時，太陽已下山，凡爾賽宮出口的人流也逐漸稀少。寒風在空曠的廣場肆虐，遠遠的，我終於看到了傑瑞的身影，他接到旅遊公司轉傳的訊息了。

第二天，一踏上我們的遊覽車，就發現每個人的臉上都寫著同樣的問題…「這麼大的一個人怎麼會走丟了呢？」是的，連我自己都不敢相信。我一向對自己的記憶力倍感自豪，但事實就擺在眼前，多日來我努力調整時差，以不足的睡眠，來配合旅遊行程，每天都在剝削已不再年輕的體力，到處遊走彷如夢遊。

在導遊的引領下與團友們瀏覽凡爾賽宮，宮裡面遊人如織，一個個旅遊團穿梭在各個展示廳，到處人滿為患，擁擠不堪。我們只能跟隨著導遊所舉著的牌子走馬看花往前行進，賞畫作，觀雕像，及展廳內古董家具等等，好不容易才步出了摩肩接踵的皇宮。

導遊宣告15分鐘後集合，再一同搭乘遊覽車返回旅館。一些人利用時間又折回宮中去了洗手間，我也是其中之一。然而，離開時卻讓左彎右拐長長的人龍懵的眼花撩亂，不知不覺竟走錯了方向，後來才跟隨「出口」的標示牌sortie指引才終於走出宮外，然而卻覺得似身處在一個完全陌生的場景中。

在廣場上，我沒見到一張熟悉的面孔。在停車場，也不見有旅遊公司標記的遊覽車。我的美國手機更無法連絡上任何人。活了大半輩子，不曾如此迷糊過。

自從與洪女士分手之後，那100歐元，就一路緊跟著我在歐洲四處遊走，直到回了紐約。雖然回到了家，卻沒有輕鬆的感覺，我試著撥打洪女士的電話，但總是接不通。我曾懷疑是否她在匆忙中寫錯號碼。但我還是留了話也發了短信，請她回電，卻仍是音信杳然。

幸而，傑瑞結束歐洲之旅後，赴台灣參加交通運輸會議及專題演講。我知道洪女士住在台北，就讓傑瑞將歐元帶去，看是否有機會物歸原主。但卻一直聯絡不上洪女士，令我很焦慮。

沒想到，就在傑瑞正要登上飛往台灣的飛機時，我的手機響了。一串愉悅的聲音傳了出來 :「我們剛下飛機…」原來她母女二人後來又去了義大利 等地。剛回到加拿大多倫多，也才看到我的留言。

我們在電話中興奮交談， 我心中的大石頭終於可以放下了。洪女士說她月底才會回台灣，但她的先生在台北，於是她傳來許先生的聯繫資訊。

她一家為了慶祝女兒大學畢業，原本計畫一起去歐洲度假。但在此之前，許先生在出差洛杉磯的飛機上突然心肌梗塞，雖然緊急送醫無礙，卻不得不放棄同家人遊歐的計畫。

與洪女士連上line後，我才知道她的名字叫瑞玲，她介紹自己和先生都是學佛人，已學了十多年了，「永遠相信，佛菩薩都會護佑我們……」。她這麼寫著。

我也告訴她，我是個基督徒。凡事都交託給主。我們都很感恩這奇妙的緣分。

在人生旅途上，能有善念的夥伴同行，何其幸運，何等幸福。謝謝洪瑞玲，我這位在凡爾賽宮結緣的朋友。

瑞玲的兩張歐元，原本是這樁故事的主角，卻默默地遊歷了不少國家，去了不少地方，又重新回到主人的懷抱。

兩位先生已在台北建立了交流管道，計畫將來找機會，在台北或紐約團聚，重敍凡爾賽宮之緣。