生活／奧賽布爾峽谷 避暑好去處

冰河時期形成的雄偉峽谷。（圖：作者提供）

今夏特別炎熱，想找個清涼紓壓又能短暫逃離城市的好去處，紐約州 的奧賽布爾峽谷（Ausable Chasm）值得考慮；有山有水，位置便利，位於紐約州普拉茨堡（Plattsburgh）以南12哩，87號州際公路34號和35號出口之間，在9號公路歷史悠久的基斯維爾（Keeseville）以北僅1哩；從紐約市開車大概要四個半小時，但從州首都奧爾巴尼就只要不到三小時就可以開到。

奧賽布爾峽谷號稱「東部的大峽谷」，景觀不如大峽谷宏偉壯觀，但就是因為小，能遠觀也能近玩。在奧賽布爾峽谷，可以遠觀億萬年地質歷史的砂岩，也可近距離玩攀岩、速降、滑索、貨網攀爬等各種活動。

奧賽布爾峽谷遊客中心入口。（圖：作者提供）

我們在一個星期三的早上去了奧賽布爾峽谷。當時峽谷內溫度為64度，還需要穿薄外套。在入口處買票，經營者提供了多種配套，最貴的每一個人要249.95元，包括各式各樣的極限運動。

我們兩個人都是70多歲的老人了，實在不適合接受極限運動的挑戰，所以我們選了一個中等配套，其中含有導覽介紹的岩壁峽谷步行、有坐上塑膠筏漂浮穿過峽谷最狹窄和最深水域的活動。這個配套雖然也不便宜，每個人要74.95元，可是當我們經歷一整天的活動後，覺得滿值得的。

邊緣步道 冰川 雕刻岩壁

買票時並未預料峽谷步行會有什麼樣的挑戰。幸好無知有時也是優點，如事先知道，可能未必會選擇這個活動，那就錯失了這個非常好玩的探險經歷。走峽谷的小徑前，必須要先到峽谷低處才真正開始步行；我不久前才置換膝關節，行動有點困難，尤其是走樓梯很不容易。但因事前不知道，呆呆地上了路，居然完成挑戰。

下到峽谷底部後，領隊發給每人一頂塑膠頭盔，保障安全。領隊先分享一些奧賽布爾峽谷的歷史，這個雄偉的峽谷形成於1萬多年前的最後一個冰河時期，當冰川退縮後，留下了由奧賽布爾河沖刷而成的深谷。峽谷中有不同的路徑，我們決定走「邊緣步道」，從上往下看可以看到峽谷的壯麗景色，峽谷急劇上升200英尺，河水濺起白色的波浪令人著迷。

「邊緣步道」是沿著峽谷的一條小徑。（圖：作者提供）

經過幾世紀侵蝕而形成的岩層，講述了地質的故事。陽光透過樹木照射到峽谷的美景很具魅力，走在步道上，可以用手觸摸到這個因年代久遠而形成的坑洼和深岩裂縫，想到大自然花費了數千年的時間來雕刻這件傑作，真是令人驚訝。「邊緣步道」相對好走，景色也令人驚嘆。

刺激挑戰 攀岩、滑索、吊橋

奧賽布爾峽谷除了可寧靜的徒步旅行，還可參加刺激的活動。陡峭的岩壁為各個級別的攀岩者提供了各項挑戰，包括電纜橋、貨網攀爬等，參加這些活動，有安全裝備，有經驗豐富的教練指導。

攀爬峽谷陡峭的岩壁。（圖：作者提供）

如果想要玩「速降」，有牢固的繩子固定後，從峽谷壁上高速垂降，驚險刺激；還有「滑索」，也是令人心跳加速的冒險。在峽谷上方的空中翱翔，鳥瞰下面令人驚嘆的風景，那一定是令人難忘，飛越鴻溝的感覺也難以形容。如果想要有難忘的冒險，那麼高空滑索應該是你的必玩項目之一。

我們的配套活動中，包括「走吊橋」的項目。吊橋兩邊有繩索可扶，中間有根木條讓你不致踩空，然而對有懼高症的人來說，仍是一個挑戰。 我轉頭看另一個更具挑戰的吊橋，吊橋中間有很多的空隙，橋上的人看起來好像走得心驚膽跳，其實他們身上都有繫安全帶，如果失手，安全繩索會把他們吊起來，不會真正的掉落深淵；我們走過了三個類似的吊橋。路旁有岩壁水流所形成的小小的瀑布，用手觸摸到河流奔騰後沖刷的沉積物和地層變動所造成的的岩壁表面和裂縫，目擊了大自然力量的證明。

這座吊橋窄，中間僅有一根木條可踩，挑戰性較高。（圖：作者提供）

這時經過太陽照射的土地滲出熱氣來，原來是只有64度的天氣，已經慢慢的變熱、上升到75度。想到我住在鳳凰城的朋友不知道他們怎樣度過超過30多天都是110度以上的日子，感覺自己特別幸運。

走到了一個陰涼的地方，清風徐徐吹來，全身感到舒適，這時你如果拿冰淇淋跟我換，我都不換。因為這個清風實在是太舒服了，讓我全身都感到舒暢。

皮筏遊河 身處隱密綠洲

接著的活動是以不同方式體驗奧賽布爾峽谷──沿著奧賽布爾河順流而下。我們再度下到峽谷底部，領隊幫我們分成划橡皮筏和坐橡膠圈的不同隊伍，我們選擇有導遊講解峽谷形成歷史的橡皮筏。每個人都穿上救生衣，每八個人坐一個橡皮筏再加上導遊就一共是九個人。順奧賽布爾河而下，其中有幾處急流湍急但是並不太驚險，約莫算是二級的驚險度。

遊客坐著橡膠圈沿著奧賽布爾河順流而下。（圖：作者提供）

導遊瑞安知識淵博，他是大學二年級的學生，暑假在這裡工作。美國的大學生多半暑期都有暑期工作，賺零用錢或是賺學費。這點我們中國人家庭的小孩比較幸福，但是也就缺少了鍛鍊的機會。我覺得對年輕的孩子，暑期工作是一個很好的訓練。

橡皮筏的流程大約是20分鐘，河流引導我們穿越這個自然奇觀。導遊告訴我們「奧賽布爾河是這個宏偉峽谷的雕塑家。現在河水清涼清爽，是抵禦夏日炎熱的完美方式」。我們沿著河漂流，四周都是高聳的岩壁，植木茂密，就像是在一個隱密的綠洲，遠離了日常生活的喧囂，這裡的寧靜真是一種享受。

導遊瑞安小聲說：「朋友們，請擦亮眼睛，因為河岸可能會讓我們看到一些野生動物。你永遠不知道在這些原始的環境中會遇到什麼。大自然的驚喜總是在奧賽布爾峽谷的拐角處。」

導遊介紹：「沿著奧賽布爾河漂流，我們可以從一個獨特的角度看到峽谷。從這裡往上看，高聳的懸崖顯得更加雄偉，鬱鬱蔥蔥的綠色植物感覺就像舒適的擁抱。」「奧賽布爾峽谷不僅僅是一道美麗的風景，它是地球迷人地質歷史活生生的證明。這些高聳的懸崖由沉積岩層形成，每一層都蘊藏著過去的線索。」

「幾百萬年來，隨著沉積物在遠古海底的沉積，層層逐漸壓實，形成了這些岩石。顏色的變化顯示著環境的變化，從深藍灰色的頁岩，到紅棕色的砂岩，以及偶爾出現的石灰岩帶。地質學家對這些地層進行了廣泛的研究，他們發現了三葉蟲、腕足類等遠古生物的化石。令人難以置信的是，這些岩石曾經位於浩瀚的海底，充滿了史前生命。」「自然的力量，如奧賽布爾河無情的流動和冰川運動，將這峽谷雕刻成我們今天所看到的樣子 。」

當河流之旅即將結束時，我對這次美好的經歷充滿感激，沿著奧賽布爾河漂流是心靈的享受。上岸時搭接駁車回到入口，我們不急著回家，而是步行過橋，繼續徒步旅行，漫步經過瀑布、像頭、柱岩、海德洞和峽谷。凝視刻在石頭上的億萬年地質歷史，大自然真是最偉大的藝術家。

行程多元 峽谷老少咸宜

這個景區十分美好，有山有水，夏天在峽谷中也不太熱，老少皆宜，老年人跟小孩可以選擇比較輕鬆的配套，年輕的人可以選擇極限挑戰的配套，老少都能夠有自己喜歡的活動，親密接觸這個峽谷。這個景區設備齊全也很安全，但是我建議朋友們來在之前還是注意一下天氣，雖說夏天不會太熱，可是下雨時岩石可能濕滑容易摔倒。最好穿舒適的鞋子，帶充足的水來補充水分。最佳的拜訪時間當然是春秋兩季，但是夏天也不錯，一般都不需要預約。只有在冬季需要預約，而且峽谷的步道只開放兩小時。