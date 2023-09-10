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新聞眼／憶911：水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

貓女郎
冷泉港公園內有一塊紀念碑，碑石兩米高，是從911廢墟中取出，安放於此，紀念那些在911中失去的生命，也為了感謝那些為了救援而不顧自己安危的人。（記者康錦卿／攝影）
冷泉港公園內有一塊紀念碑，碑石兩米高，是從911廢墟中取出，安放於此，紀念那些在911中失去的生命，也為了感謝那些為了救援而不顧自己安危的人。（記者康錦卿／攝影）

紐約州長島的冷泉港(Cold Spring Harbor)是一座靜謐的小鎮，從紐約順著495號公路轉25A公路一路開去，便只見綠葉翩翻，疏林如畫。

冷泉港在長島灣的盡頭有一個小公園，依山臨水。每逢夏日，從公園放眼望去，長島灣上停泊了幾百艘小船，星羅棋布，隨著粼粼微波輕緲蕩漾。

紀念碑位於冷泉港公園

公園再往裡走，遠離小鎮車水之處，有一塊紀念碑，碑石兩米高，看似鋼鐵鑄成，碑文說是世貿雙塔的一塊鑄鐵，從廢墟中取出，安放於此，為了紀念那些在911中失去的生命，也為了感謝那些為了救援而不顧自己安危的人。

冷泉港公園內的911紀念碑。（記者康錦卿／攝影）
冷泉港公園內的911紀念碑。（記者康錦卿／攝影）

我跟長島長大的朋友克利斯漫步於此，他看著海面輕語道：「如果沒有那些船隻，911根本無法進行那麼大規模的撤退、救出那麼多人。」我好奇問：「什麼撤退？」我腦海裡只記得那遮天的塵埃和遍地的無望，對撤退並無印象。克利斯於是向我講述了911當日的情形。

911當天襲擊過後，曼哈頓地鐵停運，馬路封鎖，交通堵塞。MTA封鎖陸路的時候，是經過慎重考慮的，他們不知道後面是否還有大規模襲擊，也不知道襲擊會不會針對公共交通，因此便全線停運地鐵、公交車輛、纜車。

從劫難中逃出來的人再無去處，被滯留在曼哈頓這座孤島，困於末世之地、人間煉獄。此時，唯一的出路就是水路撤退。曼哈頓下城水警用對講機和無線頻道開始呼救，請求附近的船隻，無論大小，只要能載人，請行駛到港口幫助撤退。

於是，被譽為美國二戰以後最大撤退的911水路撤退開始了。

上千長島船隻組志願隊

冷泉港的船隻收到了呼叫信號，立即開通水上頻道，相互響應。不到半個小時，長島所有有船的人自發組織了志願隊，負責水上交通運輸。成百上千的私人船隻組成船隊，首尾相連，浩浩蕩蕩，從長島灣出發，沿途東河，一直開到曼哈頓沿岸。其中還有不少年輕人騎著水上摩托護航。整個長島港氣象雄壯，蔚為壯觀。

此次一去，或許是救人，或許是去送死，但是沒有任何人有一絲猶豫。所有的船長，心裡掛念的是去接那些叫天天不應的人。只要長島船隊在，所有人都必須安全回家。

當時曼哈頓島上，警察開始把人群引到下城的港口等待營救。即使天崩地裂，人群還是亂中有序，大家都在Pier 4到26號各大碼頭，等待救援船隻的到來。

長島船隊一路上用無線電召集了更多的船隻，所有的船隻，從民用船隻到商業船隻、甚至包括駁船，都二話不說直接加入。一名船長回應道：「我們有五艘派對遊艇，現在往曼哈頓開去，隨時待命。」遊艇可以裝70至200人，成為大撤退的主力。小船可以裝3、4個人，都是開足馬力直奔曼哈頓港口，離曼哈頓最近的亨廷頓（Huntington）港口的小型船隻組成了衝鋒隊，完全置危險不顧，徑直進入東河河域，只是為了告訴人們：「我們來了！」當海面上出現這些奮勇向前的船隻時，大家都哭了。

有的船隻接到了熟人，鄰居或者朋友，先是安撫一下，拿出水讓大家喝，一個擁抱一個握手，都傳遞了無數溫暖和安慰。有的船隻接到了宿敵，多年恩怨的那種宿敵，也在默默行駛中化解。有艘船接到一個特別暴躁的人，船長一路忍著，直到那人下船，他突然轉身說，我回去跟我妻子報個平安，然後跟你們一起去救人。後來才知道他是最後一批逃出雙塔的人，中途跟最好的朋友走散，不知道後來找到了沒有。

所有的船隻往返運載不下20次，前面10次是把人群從曼哈頓撤離出來，後面10次是把長島和周圍地區的救援人員送上曼哈頓。

救援規模堪比敦克爾克

這場撤退經過統計，總共救援的人數在50萬左右，規模堪比敦克爾克大撤退（Dunkirk Evacuation，第二次世界大戰時在歐洲大陸執行的一次戰略性撤退）。

歷史不會忘記911，也不會忘記長島船隊那些奮不顧身的勇者們。

後記：根據調查，長島是美國志願者比率最高的地區，拿騷郡和蘇福克郡兩處有很多民間團體，自發進行多種志願者活動。

長島 曼哈頓 地鐵

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