每周一書／心理醫師寫給女兒的智慧

韓星姬的「心理醫師媽媽給女兒的人生真心話」。(圖：紐約世界書局提供)

「女兒啊，好久沒寫信給妳了，最近還好嗎？有沒有按時吃飯？在美國的新婚生活是否依然甜蜜？工作也都還順利吧？雖然我們經常透過電話或即時通保持聯繫，但媽媽心裡還是時常惦記著妳啊！沒辦法，只要分隔兩地，當媽的就會不自覺地時時刻刻都在擔心小孩是否吃飽、穿暖？身體是否健康、有沒有哪裡不舒服？」

「心理醫師媽媽給女兒的人生真心話」一書的作者，知名精神科醫師──韓星姬，40年來觀察並治癒人們遇到的各種心靈問題，在診間療癒超過20萬名靈魂。但面對女兒時，卻是平凡又笨拙的媽媽。

在孩子即將開啟第二人生之際，她才驚覺有太多沒說的話、沒做的事，因此寫下漫長行醫過程中，最深刻的傾訴──陪伴世上所有女兒一同感受生命的成長和悸動。

韓星姬說：「這本書是全天下女性都會經歷的過程。希望我這一路犯過各種小錯卻依然快樂的人生，能為妳帶來勇氣與力量。」

此書中每個故事都有「妳」的影子。有不敢放聲大哭的年輕世代、有只能順從父母安排的28歲大人、有無法拒絕別人要求的模範生、有職場升遷的性別障礙者 、有愛情長跑卻遲遲沒有結婚的女孩、有職業婦女的罪惡感……，書中述說的不只是別人的故事，可能還有妳的人生。作者淬鍊人生智慧，引導讀者透過每一步的抉擇，成為妳想成為的自己。

心理學家亞伯拉罕•馬斯洛（Abraham Maslow）曾說，人在死前最後悔的往往不是曾經失敗，而是那些自己想做卻沒能嘗試的事。不要因為追求完美、害怕失敗，而錯失路程中的風景，凡事試了再說。「若想逃避心中地獄，就會遠離心中天堂。」

韓國讀者高分盛讚：「這是一本好書，不僅對我的女兒有幫助，對我自己也有幫助。」指此書為每個身分的女性，提供自我對談的機會。稱書中每一個溫暖建議，都是自我對談的珍貴契機。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)