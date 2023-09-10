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理財百科／拚退休儲蓄 巴菲特：押注史坦普500

編譯陳韻涵
「股神」巴菲特。（美聯社）
「股神」巴菲特。（美聯社）

波克夏投資公司(Berkshire Hathaway)執行長巴菲特(Warren Buffett，右圖，美聯社)憑藉數十年經驗，展現如何透過搜尋價值而致富，不僅為波克夏的股東帶來豐厚利潤，也讓他成為世上數一數二的富豪。

「股神」巴菲特日前接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)訪問時，分享簡單的退休儲蓄的「訣竅」(trick)，但與其說是訣竅，不如說是一種「思維模式」。

持續買進 無論行情好壞

巴菲特建議持續買進「史坦普500指數」(S&P 500)的股份，不僅能掌握退休儲蓄，還能把更多錢留給家人。

巴菲特說：「無論行情好壞，都要堅持買入，尤其是行情不好的時候。」他解釋，市場喊賣時賣、喊買時買非常誘人，但如此做就未能進行最划算的投資。

若是購買史坦普500指數，那是全美500大的優秀公司，只要像巴菲特一樣保持信念，這些公司就會再度崛起。他說：「美國企業的長期表現出色，這會反映在投資領域。」

彭博(Bloomberg)與Official Data Foundation數據顯示，巴菲特自1941年購買第一支股票以來，他的資產已經從5000元(換算目前市值約10萬8000元)增至當今的超過1100億元。

致富訣竅 不在選對公司

巴菲特表示，「致富的訣竅並不在於選對公司，且大多數人沒有能力做到這點，我也多次在此犯錯，真正的祕訣在於押注史坦普500指數中的所有大企業，從一而終，這是用非常、非常低的成本來實現獲利的方式，畢竟成本在投資的路上，極其重要。」

巴菲特建議，投資未來要仔細查看附屬細則(fine print)，他說：「若投報率為7%或8%，但付了1%管理費，退休金就會大受影響。」

即使管理費用只有一半，也可能滴水穿石。舉例而言，年費0.5%形同每年從10萬元的投資本金中扣除500元，而20年就要扣1萬元。

在許多情況下，管理費無可避免，所以要做好功課，挑選便宜的方案。巴菲特表示，持續投資數十年，退休時就會有足夠的存款，「我認為，這是亙古不變的道理」。

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