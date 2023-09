娛樂／「埃及豔后」式預算失控 60年後仍上演

伊莉莎白泰勒為「埃及豔后」開出創紀錄的100萬美元片酬。(取材自IMDb)

今年好萊塢 雖有「芭本海默」(Barbenheimer)爆款出現,但別忘了還有許多如「閃電俠」(The Flash)、「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny,又譯「奪寶奇兵5」)等大片滑鐵盧,賠錢的巨製似乎比往年更多。不過,若要談電影預算超支,不能不提60年前上映、由伊莉莎白泰勒(Elizabeth Taylor)主演的「埃及豔后」(Cleopatra)。

1963年6月,「埃及豔后」在紐約首映,連續三個月穩居周票房榜榜首,在義大利 、法國、德國甚至蘇聯都拿到優異票房,總收入約5770萬美元。次年更入圍九項奧斯卡,最終獲得攝影、服裝、視覺效果等四座小金人,不過,投資該片的20世紀福斯卻怎麼都高興不起來,該片高達3110萬美元的製作成本,加上宣傳費後達到4400萬美元(約相當於現在的4.22億美元),在當時是史上最貴電影,差點讓20世紀福斯破產 。

「埃及豔后」所犯下的錯,好萊塢似乎也未能完全吸取教訓。今夏上映的「印第安納瓊斯:命運輪盤」和「不可能的任務:致命清算 第一章」(Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One,又譯「碟中諜7」),雖然各獲得近4億美元和逾5億美元的全球票房,但兩部影片的製作成本都在3億美元上下,再加上至少1億美元的宣發費用,實際支出超過4億美元。這和「埃及豔后」成本支出換算到現在的金額,其實非常接近,也令它們同樣躋身有史以來花費最多的電影之列,而最終很可能也都會虧損數千萬美元,甚至上億美元。

「印第安納瓊斯:命運輪盤」難逃虧損命運。(取材自IMDb)

英國資深娛樂新聞記者漢弗萊斯(Patrick Humphries)早前出版新書「『埃及豔后』與好萊塢的毀滅:它如何靠一己之力差點毀掉整個製片廠製度」(Cleopatra and the Undoing of Hollywood: How One Film Almost Sunk the Studios),重新挖掘出不少該片拍攝前後不為人知的祕辛,尤其是片場各種不計成本、揮霍無度的驚人做法,其實早早便為該片的票房失利,埋下禍因。

桌上裝飾物 真實寶格麗精品

今年71歲的漢弗萊斯回憶,「片中出現在女主角梳妝台上的那些飾物,在銀幕上停留的時間頂多就是幾秒鐘吧,不過卻都是實打實由奢侈品牌寶格麗(BVLGARI)專門設計的。還有埃及豔后抵達羅馬的那場大戲,我也是在研究之後才發現,他們用了至少2萬名義大利臨時演員,每個人都製作了全套的戲服,統一為他們安排食宿,拍攝前再一起坐車來到現場。」

片中女王的配飾道具都由精品寶格麗專門打造。(取材自IMDb)

福斯電影公司早在1917年就拍過一部名為「克麗奧佩脫拉」(Cleopatra)的默片,由艷星蒂達巴拉(Theda Bara)領銜主演。但重拍「埃及豔后」是好萊塢傳奇製片人沃特萬格(Walter Wanger)長久以來的夢想,在萬格的提議下,20世紀福斯的總裁斯古拉斯(Spyros Skouras)決心將之翻拍成有聲彩色大片,希望可以籍此扭轉數年來公司的虧損局面。

不過,20世紀福斯原本計畫僅投入200萬美元製作成本、預計兩個月拍完,但鬥志高昂的萬格可不這麼想,他三顧茅廬打動了時年27歲的伊莉莎白泰勒,答應出演主角克麗奧佩脫拉,但她開出的天價片酬——創歷史紀錄的100萬美元(現今約1000萬美元)和十個點的票房分成,迅速成為媒體議論的焦點。

此後,李察波頓(Richard Burton)和雷克斯哈里森(Rex Harrison)等明星也相繼加盟,光片酬就已超過預想的200萬,製作費也跟著迅速膨脹。待「埃及豔后」上映,已是距開拍六年之後的事情了。福斯最終砸出的重金,相比原訂計畫翻了20倍都不止。

光是片場紙杯 成本就達10萬

據漢弗萊斯新書描述,「埃及豔后」片場光是喝水紙杯開銷就高達10萬美元之巨,「克麗奧佩脫拉抵達羅馬的戲,搭景用的水泥甚至比羅馬1960年奧運新修體育場用掉的水泥還要多」,伊莉莎白泰勒拍攝期間每天吃的東西,不少都要從紐約熟食店空運到義大利。此外,劇組最初在英國拍外景,但當地天候不佳,他們轉戰義大利重新打造外景。之前在英國拍攝的畫面,最終在250分鐘時長的「埃及豔后」中,只出現了8分鐘,但在英國拍攝的總開支,也高達645萬英鎊。

「埃及豔后」劇照。(取材自IMDb)

片商險破產 想向主角求償

外界對於「埃及豔后」拍攝留下的最深印象,肯定是男女主角波頓和泰勒這對主演鬧出的婚外情醜聞。兩人當時皆已婚,但開拍不久後便陷入愛河,雙雙出軌登上頭版新聞。漢弗萊斯在書中表示,當時的新聞熱度甚至超過同期的納粹屠夫阿道夫艾希曼(Otto Adolf Eichmann)庭審、古巴飛彈危機等事件。

「埃及豔后」正式上映之後,福斯曾考慮以違反職業合同為由,將泰勒和波頓告上法庭,追索賠償,結果卻未能成功立案。就這樣,「埃及豔后」成了當時歷史上耗資最多的電影,也讓20世紀福斯險些陷入破產困境。在股東們的要求下,總裁斯古拉斯黯然下台,將管理權交還給公司的大股東扎努克(Darryl Zanuck)。又過了兩年,靠「真善美」(Sound of Music,又譯「音樂之聲」)全球大賣,「埃及豔后」造成的財務大洞才終於補上,讓20世紀福斯順利克服了財務危機。

李察波頓(右)和伊莉莎白泰勒(左)在拍攝「埃及豔后」時陷入熱戀。(取材自IMDb)

而過去60年來,克麗奧佩脫拉仍是熱門影視題材,Netflix 5月出品的紀錄片「埃及豔后」(Queen Cleopatra),因演員膚色成了輿論的焦點;而去年傳出蓋兒加朵(Gal Gadot)要出演預計2025年上檔的新版電影「埃及豔后」,但歷經導演人選和出品公司相繼變更後,至今仍未開拍。或許,現在要斥巨資拍攝一部能超越1963版本的「埃及豔后」新作,本身就難上加難。

(取材自澎湃新聞)