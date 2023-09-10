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娛樂／「埃及豔后」式預算失控 60年後仍上演

娛樂新聞組
伊莉莎白泰勒為「埃及豔后」開出創紀錄的100萬美元片酬。（取材自IMDb）
伊莉莎白泰勒為「埃及豔后」開出創紀錄的100萬美元片酬。（取材自IMDb）

今年好萊塢雖有「芭本海默」（Barbenheimer）爆款出現，但別忘了還有許多如「閃電俠」（The Flash）、「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny，又譯「奪寶奇兵5」）等大片滑鐵盧，賠錢的巨製似乎比往年更多。不過，若要談電影預算超支，不能不提60年前上映、由伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）主演的「埃及豔后」（Cleopatra）。

1963年6月，「埃及豔后」在紐約首映，連續三個月穩居周票房榜榜首，在義大利、法國、德國甚至蘇聯都拿到優異票房，總收入約5770萬美元。次年更入圍九項奧斯卡，最終獲得攝影、服裝、視覺效果等四座小金人，不過，投資該片的20世紀福斯卻怎麼都高興不起來，該片高達3110萬美元的製作成本，加上宣傳費後達到4400萬美元（約相當於現在的4.22億美元），在當時是史上最貴電影，差點讓20世紀福斯破產

「埃及豔后」所犯下的錯，好萊塢似乎也未能完全吸取教訓。今夏上映的「印第安納瓊斯：命運輪盤」和「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One，又譯「碟中諜7」），雖然各獲得近4億美元和逾5億美元的全球票房，但兩部影片的製作成本都在3億美元上下，再加上至少1億美元的宣發費用，實際支出超過4億美元。這和「埃及豔后」成本支出換算到現在的金額，其實非常接近，也令它們同樣躋身有史以來花費最多的電影之列，而最終很可能也都會虧損數千萬美元，甚至上億美元。

「印第安納瓊斯：命運輪盤」難逃虧損命運。（取材自IMDb）
「印第安納瓊斯：命運輪盤」難逃虧損命運。（取材自IMDb）

英國資深娛樂新聞記者漢弗萊斯（Patrick Humphries）早前出版新書「『埃及豔后』與好萊塢的毀滅：它如何靠一己之力差點毀掉整個製片廠製度」（Cleopatra and the Undoing of Hollywood: How One Film Almost Sunk the Studios），重新挖掘出不少該片拍攝前後不為人知的祕辛，尤其是片場各種不計成本、揮霍無度的驚人做法，其實早早便為該片的票房失利，埋下禍因。

桌上裝飾物 真實寶格麗精品

今年71歲的漢弗萊斯回憶，「片中出現在女主角梳妝台上的那些飾物，在銀幕上停留的時間頂多就是幾秒鐘吧，不過卻都是實打實由奢侈品牌寶格麗（BVLGARI）專門設計的。還有埃及豔后抵達羅馬的那場大戲，我也是在研究之後才發現，他們用了至少2萬名義大利臨時演員，每個人都製作了全套的戲服，統一為他們安排食宿，拍攝前再一起坐車來到現場。」

片中女王的配飾道具都由精品寶格麗專門打造。（取材自IMDb）
片中女王的配飾道具都由精品寶格麗專門打造。（取材自IMDb）

福斯電影公司早在1917年就拍過一部名為「克麗奧佩脫拉」（Cleopatra）的默片，由艷星蒂達巴拉（Theda Bara）領銜主演。但重拍「埃及豔后」是好萊塢傳奇製片人沃特萬格（Walter Wanger）長久以來的夢想，在萬格的提議下，20世紀福斯的總裁斯古拉斯（Spyros Skouras）決心將之翻拍成有聲彩色大片，希望可以籍此扭轉數年來公司的虧損局面。

不過，20世紀福斯原本計畫僅投入200萬美元製作成本、預計兩個月拍完，但鬥志高昂的萬格可不這麼想，他三顧茅廬打動了時年27歲的伊莉莎白泰勒，答應出演主角克麗奧佩脫拉，但她開出的天價片酬——創歷史紀錄的100萬美元（現今約1000萬美元）和十個點的票房分成，迅速成為媒體議論的焦點。

此後，李察波頓（Richard Burton）和雷克斯哈里森（Rex Harrison）等明星也相繼加盟，光片酬就已超過預想的200萬，製作費也跟著迅速膨脹。待「埃及豔后」上映，已是距開拍六年之後的事情了。福斯最終砸出的重金，相比原訂計畫翻了20倍都不止。

光是片場紙杯 成本就達10萬

據漢弗萊斯新書描述，「埃及豔后」片場光是喝水紙杯開銷就高達10萬美元之巨，「克麗奧佩脫拉抵達羅馬的戲，搭景用的水泥甚至比羅馬1960年奧運新修體育場用掉的水泥還要多」，伊莉莎白泰勒拍攝期間每天吃的東西，不少都要從紐約熟食店空運到義大利。此外，劇組最初在英國拍外景，但當地天候不佳，他們轉戰義大利重新打造外景。之前在英國拍攝的畫面，最終在250分鐘時長的「埃及豔后」中，只出現了8分鐘，但在英國拍攝的總開支，也高達645萬英鎊。

「埃及豔后」劇照。（取材自IMDb）
「埃及豔后」劇照。（取材自IMDb）

片商險破產 想向主角求償

外界對於「埃及豔后」拍攝留下的最深印象，肯定是男女主角波頓和泰勒這對主演鬧出的婚外情醜聞。兩人當時皆已婚，但開拍不久後便陷入愛河，雙雙出軌登上頭版新聞。漢弗萊斯在書中表示，當時的新聞熱度甚至超過同期的納粹屠夫阿道夫艾希曼（Otto Adolf Eichmann）庭審、古巴飛彈危機等事件。

「埃及豔后」正式上映之後，福斯曾考慮以違反職業合同為由，將泰勒和波頓告上法庭，追索賠償，結果卻未能成功立案。就這樣，「埃及豔后」成了當時歷史上耗資最多的電影，也讓20世紀福斯險些陷入破產困境。在股東們的要求下，總裁斯古拉斯黯然下台，將管理權交還給公司的大股東扎努克（Darryl Zanuck）。又過了兩年，靠「真善美」（Sound of Music，又譯「音樂之聲」）全球大賣，「埃及豔后」造成的財務大洞才終於補上，讓20世紀福斯順利克服了財務危機。

李察波頓（右）和伊莉莎白泰勒（左）在拍攝「埃及豔后」時陷入熱戀。（取材自IMDb...
李察波頓（右）和伊莉莎白泰勒（左）在拍攝「埃及豔后」時陷入熱戀。（取材自IMDb）

而過去60年來，克麗奧佩脫拉仍是熱門影視題材，Netflix 5月出品的紀錄片「埃及豔后」（Queen Cleopatra），因演員膚色成了輿論的焦點；而去年傳出蓋兒加朵（Gal Gadot）要出演預計2025年上檔的新版電影「埃及豔后」，但歷經導演人選和出品公司相繼變更後，至今仍未開拍。或許，現在要斥巨資拍攝一部能超越1963版本的「埃及豔后」新作，本身就難上加難。

（取材自澎湃新聞）

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