料理功夫／家常絲瓜料理2道
我們家很愛食絲瓜，尤其小妹，所以絲瓜是我們家的心頭好，餐桌上有絲瓜，肯定秒光盤。絲瓜清甜的滋味，軟軟滑嫩嫩的很討人喜歡，也是瓜類夏日季節供應量很高的蔬菜。
本身含維生素C&E，滿滿纖維質，能幫助腸胃蠕動，美白、消腫、解便祕，營養不亞於深色、淺色葉菜類，是種備受多數人喜歡的蔬菜。
絲瓜炒蛋佐鴻喜菇(不加水版)
材料：
絲瓜1條、蛋3顆、鴻喜菇1包(約120克)、鮮奶適量、薑少許、鹽適量、橄欖油適量。
作法：
1.絲瓜削皮，洗淨，切塊或條狀備用。
2.雞蛋打入碗裡，加些許鮮奶，用筷子攪拌(牛奶讓雞蛋更水嫩)，放入加油平底鍋快速煎熟撈起。
3.鴻喜菇去尾，泡水撈起；薑切絲備用。
4.平底鍋放橄欖油，鍋熱放薑絲、絲瓜塊、鴻喜菇翻炒，炒出水後蓋上鍋蓋燜煮約10分鐘，要注意火候避免燒焦，燜出絲瓜水後，放入煎好蛋塊即可。
午魚蒸絲瓜
材料：
午魚1條（約500克）、絲瓜半條250克、洋蔥200克、胡蘿蔔40克、薑些許（個人喜好添加）、橄欖油適量、鹽少許。
作法：
1.午魚去鱗片、內臟，抹上些許鹽備用。
2.絲瓜去皮切塊，洋蔥、胡蘿蔔、薑去皮切絲。
3.取個長盤，放入午魚，上面排上薑絲、洋蔥絲、胡蘿蔔絲，旁邊排上一排絲瓜，淋上橄欖油，放入蒸鍋蒸約25分鐘即可開吃。
小叮嚀：如果覺得清淡，依個人口味可加些醬油上色。
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