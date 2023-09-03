我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

料理功夫／家常絲瓜料理2道

朵澐
絲瓜炒蛋佐鴻喜菇
絲瓜炒蛋佐鴻喜菇

我們家很愛食絲瓜，尤其小妹，所以絲瓜是我們家的心頭好，餐桌上有絲瓜，肯定秒光盤。絲瓜清甜的滋味，軟軟滑嫩嫩的很討人喜歡，也是瓜類夏日季節供應量很高的蔬菜

本身含維生素C&E，滿滿纖維質，能幫助腸胃蠕動，美白、消腫、解便祕，營養不亞於深色、淺色葉菜類，是種備受多數人喜歡的蔬菜。

絲瓜炒蛋佐鴻喜菇(不加水版)

材料：

絲瓜1條、蛋3顆、鴻喜菇1包(約120克)、鮮奶適量、薑少許、鹽適量、橄欖油適量。

作法：

1.絲瓜削皮，洗淨，切塊或條狀備用。

2.雞蛋打入碗裡，加些許鮮奶，用筷子攪拌(牛奶讓雞蛋更水嫩)，放入加油平底鍋快速煎熟撈起。

3.鴻喜菇去尾，泡水撈起；薑切絲備用。

4.平底鍋放橄欖油，鍋熱放薑絲、絲瓜塊、鴻喜菇翻炒，炒出水後蓋上鍋蓋燜煮約10分鐘，要注意火候避免燒焦，燜出絲瓜水後，放入煎好蛋塊即可。

午魚蒸絲瓜
午魚蒸絲瓜

午魚蒸絲瓜

材料：

午魚1條（約500克）、絲瓜半條250克、洋蔥200克、胡蘿蔔40克、薑些許（個人喜好添加）、橄欖油適量、鹽少許。

作法：

1.午魚去鱗片、內臟，抹上些許鹽備用。

2.絲瓜去皮切塊，洋蔥、胡蘿蔔、薑去皮切絲。

3.取個長盤，放入午魚，上面排上薑絲、洋蔥絲、胡蘿蔔絲，旁邊排上一排絲瓜，淋上橄欖油，放入蒸鍋蒸約25分鐘即可開吃。

小叮嚀：如果覺得清淡，依個人口味可加些醬油上色。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

雞蛋 蔬菜 便祕

上一則

新聞眼／烏戰歸來 丈夫變家暴怪物

下一則

料理功夫／省心完美蛋塔

延伸閱讀

料理功夫／蓮子蓮藕紅豆湯

料理功夫／蓮子蓮藕紅豆湯
料理功夫／好吃西瓜料理3式

料理功夫／好吃西瓜料理3式
絲瓜清熱解毒 自帶鮮甜無須過度調味

絲瓜清熱解毒 自帶鮮甜無須過度調味
極端氣候嚴重 衝擊橄欖油業

極端氣候嚴重 衝擊橄欖油業

熱門新聞

美國人的退休老本，存放在401(k)和IRA等帳戶裡。(Getty Images)

理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？

2023-08-27 02:17
鈕扣大小AirTag不但能夠防止忘東忘西，也成為尋找丟失物品的好幫手。(路透)

百科／聯航弄丟行李 丹佛女用蘋果AirTag追回 比航空公司有效率

2023-08-27 02:09
原本為軟體工程師的Vivian，因對居家室內裝飾的興趣，開啟她宅妝事業的第一步。(孫愛薇／攝影)

人物／失業工程師轉身宅妝名人 灣區接案量第一

2023-08-27 16:52
作家張北海逝世一周年，友人懷念。(取自下百老匯上)

封面故事／張北海就是紐約 詹宏志從紅領巾追憶老嬉皮

2023-08-27 02:27
張北海（中）與張大春（右）在台北小聚；左為作家陳雨航。（葉美瑤提供）

封面故事／「退隱紐約」從張文藝懷念張北海

2023-08-27 14:56
紐約是一個移民城市，來自世界各個角落的人隨身帶來兩個丟不掉的包袱，一個是語言，另一個就是飲食。

書摘／吃在紐約 天下第一

2023-08-27 02:24

超人氣

更多 >
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她