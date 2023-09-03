料理功夫／家常絲瓜料理2道

絲瓜炒蛋佐鴻喜菇

我們家很愛食絲瓜，尤其小妹，所以絲瓜是我們家的心頭好，餐桌上有絲瓜，肯定秒光盤。絲瓜清甜的滋味，軟軟滑嫩嫩的很討人喜歡，也是瓜類夏日季節供應量很高的蔬菜 。

本身含維生素C&E，滿滿纖維質，能幫助腸胃蠕動，美白、消腫、解便祕 ，營養不亞於深色、淺色葉菜類，是種備受多數人喜歡的蔬菜。

絲瓜炒蛋佐鴻喜菇(不加水版)

材料：

絲瓜1條、蛋3顆、鴻喜菇1包(約120克)、鮮奶適量、薑少許、鹽適量、橄欖油適量。

作法：

1.絲瓜削皮，洗淨，切塊或條狀備用。

2.雞蛋 打入碗裡，加些許鮮奶，用筷子攪拌(牛奶讓雞蛋更水嫩)，放入加油平底鍋快速煎熟撈起。

3.鴻喜菇去尾，泡水撈起；薑切絲備用。

4.平底鍋放橄欖油，鍋熱放薑絲、絲瓜塊、鴻喜菇翻炒，炒出水後蓋上鍋蓋燜煮約10分鐘，要注意火候避免燒焦，燜出絲瓜水後，放入煎好蛋塊即可。

午魚蒸絲瓜

午魚蒸絲瓜

材料：

午魚1條（約500克）、絲瓜半條250克、洋蔥200克、胡蘿蔔40克、薑些許（個人喜好添加）、橄欖油適量、鹽少許。

作法：

1.午魚去鱗片、內臟，抹上些許鹽備用。

2.絲瓜去皮切塊，洋蔥、胡蘿蔔、薑去皮切絲。

3.取個長盤，放入午魚，上面排上薑絲、洋蔥絲、胡蘿蔔絲，旁邊排上一排絲瓜，淋上橄欖油，放入蒸鍋蒸約25分鐘即可開吃。

小叮嚀：如果覺得清淡，依個人口味可加些醬油上色。

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