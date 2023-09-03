料理功夫／省心完美蛋塔

省心完美蛋塔

現在做蛋塔，不再是一件麻煩的事，因為市場有賣冷凍塔皮，要烤的時候只要把塔皮提早從冰箱拿出來解凍，準備好餡料 倒入即可。這樣不但省了主婦們一半以上的時間，烤出來的蛋塔不比店裡賣得差，還能獲得眾人的稱讚，所以我稱這道蛋塔為「省心完美蛋塔」。

材料：

蛋3個、奶油80克、糖30克、牛奶 70克、麵粉10克、香草精1匙、現成冷凍蛋塔皮半包(約20個）。

作法：

1.首先將烤箱預熱。

2.將蛋打發好後，加入其他所有配料，再次打發均勻，並用濾網過濾2次。

3.將蛋液倒入塔皮，約八分滿。

4.用400℉烤10分鐘，轉為350℉續烤約12至15分鐘，見表皮微黃即可。

將蛋汁內餡倒入塔殼約八分滿。 現成冷凍蛋塔皮

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