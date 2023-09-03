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移民專頁／投資移民簽證配額 分2類

／鄭毅律師主答
投資移民簽證分為非預留和預留類別，中國出生的預留簽證類別目前有名額。（本報檔案照）
投資移民簽證分為非預留和預留類別，中國出生的預留簽證類別目前有名額。（本報檔案照）

讀者問：

我是一名留學生，明年就畢業了。我想留在美國，家人也支持我留在美國。不久前，他們給我轉來一個視頻，說是有人能幫我留在美國。我看了視頻，他是講可以通過最新的投資移民項目，幾個月就能拿到綠卡。我聽說，投資移民現在拖得時間都很長，都要十多年。請問，真有這個投資移民新項目嗎？

答：

美國移民法每個財政年度為EB-5投資移民申請人分配了1萬個可用簽證。然而，自從國會2022年通過了關於投資移民的「改革和誠信法」（RIA）以來，這個有限的簽證配額進一步分為非預留和預留簽證類別。

預留簽證類別（或保留簽證類別）是為那些投資於符合基建設施、農村或城市高失業率地區（TEA目標就業區）項目的投資者保留的。這些簽證是從總體EB-5簽證配額中提取出來，為符合條件的項目投資者保留的。基建設施項目占年度簽證配額的2％，農村占20％，高失業率占10％。這意味著大約3200個簽證屬於預留類別。

而剩下的名額留給非預留簽證類別的申請人。這些非預留簽證將授予任何其項目不符合TEA（或目標就業地區）標準，也不符合基礎設施或農村項目資格的申請人。

中國出生的預留簽證類別，目前有名額。而非預留簽證，則排期排到2015年9月8日。你講的視頻，應該是關於預留簽證類別的。符合此類申請條件的，可以在遞交I-526的同時，遞交在美國調整身分的I-485申請，以及工作許可和回美紙申請。在等待綠卡期間，可以待在美國。但是幾個月就可以拿到綠卡，根據目前移民局的審理速度，是不可能的。

簽證 投資 移民局

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