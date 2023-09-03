移民專頁／職業移民配偶合條件 可申請I-485

職業移民配偶符合條件，可直接遞交I-485申請調整身分。(Getty Images)

讀者問：

我人在美國，在2021年結婚，老公在2022年EB-1B申請綠卡 ，今年拿到。我目前是學生，打算明年申請綠卡。請問，我要怎麼操作？有的說是follow to join，要提交I-485和I-864，有的說作為副申請只需要提交I-485。請問哪個說的對呀？另外，這個過程從提交申請到拿到卡要多久呢？

答：

Follow to Join是一種允許綠卡持有人的家庭成員（如配偶和未成年子女）在主申請人獲得綠卡後也獲得移民簽證 或調整身分的程序。你先生是通過職業移民獲得綠卡的。你先生是主要受益人。你作為配偶，如果滿足一定條件，也可以被賦予與主要受益人相同的優先日期和類別，可以通過遞交I-485調整身分。這些條件包括：

主要受益人在調整身分或被批准移民進入美國時，與配偶的婚姻已存在；

在配偶調整身分時，婚姻仍然存在；

在配偶調整身分時，主要受益人保持綠卡身分。

基於你的情況，你可以直接遞交I-485申請，而不需要遞交I-864，後者是親屬移民時才需要遞交的。目前移民局 職業移民的審理時間大概是兩年半左右。不過需注意，在申請的過程中，如果EB-1類別的排期倒退，導致沒有簽證名額，等待的時間會相應延長。