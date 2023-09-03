移民專頁／符合條件 申請EAD可加急

C9卡審理的時間，目前需要3到7個月左右。(本報檔案照)

讀者問：

我老公是綠卡 ，幫我申請移民，所以我是F1 ，屬於F2A類別。我是今年5月打的指紋，6月底I-130已經通過，但是我的I-765自從5月打指紋之後一點動靜都沒有，一直都是actively reviewed by USCIS。我想知道在今年申請的F2A，什麼時候拿得到EAD卡？大概多久能拿到？律師說，我這個F2A類別不能加急I-765，但是我看結婚移民案件有很多加急的案例，有沒有F2A加急I-765的？他們都是以什麼理由加急的？ EAD卡還沒有拿到，但已經在公司工作。我不知道沒有EAD卡對於公司來說是不是個風險項？

答：

1、目前，你這類的EAD申請，即基於已遞交並在等待調整身分期間的工作許可，也叫C9卡，目前移民局 審理的時間需要3到7個月左右。

2、通常EAD的申請不能加快。只有在極少數例外的情況下，移民局才可以允許請求加快。這些情況包括：可能給公司或個人帶來嚴重的經濟損失（前提是申請人本人沒有耽誤及時提交申請或沒有不及時答覆補件要求）；緊急情況和緊急人道主義原因；其請求是為了促進美國的文化或社會利益的非營利組織；基於美國政府的利益；明顯的移民局錯誤等。

如果符合上述一項或多項條件，可以請求加急。