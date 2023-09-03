大仁說財經／數位時代 客製AI談戀愛

AI滲透互聯網的幾乎每個角落，浪漫世界也不例外。（路透）

亞歷山德拉是一個非常貼心的女朋友。她會給男朋友發訊息：「今晚有空嗎？」但當他說回訊說太忙而無法交談時，她會說：「祝你玩得開心，親愛的！」

亞歷山德拉不是真人，她是約會網站Romance.AI 上的客製化人工智慧(AI)能女友。

隨著AI滲透到互聯網的幾乎每個角落，浪漫世界也不例外。AI正在滲透約會軟體，有時以虛構伴侶的形式，有時以顧問、培訓師、代筆人或媒人的形式出現。

Tinder和Hinge等線上約會老牌企業正將AI整合到它們現有的產品中。Blush、Aimm、Rizz和Teaser AI等新軟體業者更提供全新的虛擬示愛方式，而且其中大多數免費或提供許多免費功能。

根據2023年皮尤研究中心的調查結果，大約半數30歲以下的成年人使用過約會網站或軟體，但近半數的用戶表示體驗是負面的。空洞的對話、很少配對成功和無休止的更新螢幕，讓許多用戶繼續保持單身並對軟體不滿意。不過許多用過AI約會軟體的人表示，這些問題可以經由科技得到解決，讓人們不那麼孤獨，並促進更容易、更深入的聯繫。

當然，普通的線上約會者現在還有其他問題需要處理，像是懷疑與他們交談的人是否可能完全依賴AI生成的對話，電腦是否有可能識別潛在的愛情聯繫？這會不會在約會遊戲中作弊？

許多人似乎已經準備好讓AI參與他們的線上約會生活。網絡安全和數位隱私 公司卡巴斯基3月的一項研究發現，75%的約會軟體用戶願意使用AI聊天機器人ChatGPT來提供完美的約會。

這些新約會軟體的創始人表示，他們是在做好事。以下是AI軟體如何幫你墜入愛河的方法：

●教你展開對話

可以試試看Rizz.app、Teaser AI或YourMove.AI。這些軟體的創始人和設計師表示，人們發現開始和保持對話是整個過程中最具挑戰性的部分。YourMove.AI官網主頁寫道，「約會軟體的對話令人筋疲力盡」，「我們可以讓事情變得更容易，這樣你就可以花更少的時間發簡訊，花更多時間約會。」

Rizz.app和YourMove.AI允許用戶上傳文字或螢幕截圖，接收AI生成的機智回應，用於創立自己的約會軟體個人資料、回覆他人的個人資料或只是繼續對話。

●機器人先互聊

Teaser.AI是一款全新的獨立約會軟體，由病毒相機程式Dispo的製造商開發，它增加了一個不尋常的變化。用戶建立平均檔案，同時也為他們訓練的AI機器人選擇個性特徵。當與另一個人配對時，用戶首先要閱讀雙方創立的兩個AI之間的對話，以「模擬兩個真人之間的潛在對話可能的樣子」，根據該程式，一旦人類發出消息，機器人就會退居二線。

●精準情侶配對

可以試試約會程式Iris和Aimm。這些程式使用AI技術以更成功地配對潛在的情侶，依靠收集的數據來確定兩個人的兼容性。

約會軟體Iris就是由AI決定相互吸引的因素。它先讓新會員接受「培訓」來啟動會員資格，在培訓中向他們展示想要性別的「人類」面孔，其中有些是庫存圖片，也有一些是AI生成的，並提示他們點擊「略過」、「也許」或「喜歡」。該程式使用這些訊息來了解用戶的身體類型，然後只提供潛在的配對方，並且具有高數據支持的相互吸引機會和較低的拒絕機率。

同樣希望AI能夠找到更好配對對象的還有Aimm，這是一家提供全方位服務的數位媒介，它使用虛擬助手進行嚴格的性格評估，然後再進行配對過程以找到最佳對象。

●交個機器情人

可以嘗試Blush或RomanticAI。這些新創公司提供一系列AI潛在配對對象、數位女友和男友供用戶聊天。

這兩款軟體都將自己定位為練習人際關係技巧，讓用戶有機會在浪漫的環境中與機器人交談。Blush使用傳統的約會軟體設定，讓用戶可以滑動、與配對對象聊天，甚至進行虛擬約會。在登入軟體之前，用戶會收到警告：「請注意，AI可能會說些觸發性的、不恰當的或錯誤的事情。」

Blush表示，他們的客戶主要是男性，而且大多是20歲出頭的人，他們正努力與他人建立浪漫關係。

●調情埃及王后

Romantic.AI的設定更像是一個聊天室，提供許多男性和女性機器人可供選擇，不過女性選項的選擇要多得多，包括蒙娜麗莎和古埃及王后納芙蒂蒂。這些機器人擁有包含興趣、職業和體型的個人簡介，讓用戶在聊天時對一個人有多方面的了解。