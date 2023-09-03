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紙上播客／銀行業轉行 他釀華人紅酒

／記者何卓賢
張昕璐在酒窖。(張昕璐提供)
張昕璐在酒窖。(張昕璐提供)

家住灣區的張昕璐(George Zhang)，曾在銀行業打拚十餘年，自2019年起擁抱了一個新的身分：葡萄酒莊主。他成立的「舜裔酒莊」於北加州採摘、釀酒，旗下的幾款酒都有過目難忘的中文名字——「相思」、「重逢」、「攀登」。

張昕璐說：「在葡萄酒行業，華人是很大的一個消費群體，年輕、增長速度快，市場上卻沒有一個酒莊是專門針對華人做的。」

張昕璐想要填補這塊市場空白，舜裔酒莊因此面世。如今來到經營第五年，舜裔酒莊的產量也從最初的150箱，提升到今年的1000多箱，每箱大約有12瓶葡萄酒。

張昕璐14歲隨著父母從中國山東濟南移民到舊金山，大學讀完經濟系後一直在銀行業工作。工作過程中，他發展了品嘗葡萄酒的興趣。無獨有偶，換工作到硅谷銀行時，張昕璐因為具備了一定專業知識，進入到銀行內專注給葡萄酒業者做風險控製管理的部門，每日跟業內人士打交道。他開始意識到，「美國葡萄酒行業缺少將華人定為目標消費者群體的品牌。為什麼不自己做一家？」

「我當時想，我又懂銀行、財務，又懂這個行業的門道，想要試一試。」

舜裔酒莊跟傳統意義上的葡萄酒莊園不一樣，莊主自己沒有擁有土地和實體酒莊，而是選擇租賃葡萄園和酒莊的形式，完成葡萄酒的製作，也就是「虛擬酒莊(virtual winery)。每年，張昕璐跟加州不同葡萄園合作，在葡萄生長期把關質量，秋季收購果實，再運到租賃的酒窖，使用其設備進行釀造。「葡萄酒創業需要非常大的啟動資金，包括買地、買設備，運營維護成本也很高。以我們現在的產量，還不需要。目前，我們的錢大部分投在收購葡萄、釀酒和營銷上面了，把錢花在刀刃上。」

葡萄酒業在美國向來是白人為主的行業，但隨著美國華人數量的增長，像張昕璐一樣的華人慢慢在行業闖出名堂。上個月在北加州，就有八個葡萄酒莊聯合舉辦了一場針對華人的品酒會，其中七個酒莊的莊主或管理者都是第一代華人移民。張昕璐表示，華人在葡萄酒業是個非常小的群體，大家其實都彼此認識，每個月還會出來聚會。雖然目前華人在業內還是極少數，但是張昕璐相信找到組織後，聲音會慢慢變大，互相支持把聲譽做起來。

談到酒莊的發展，張昕璐有他自己的雄心壯志，「我希望以後全球范圍內，有華人的地方，就有舜裔葡萄酒」。這樣的心願，其實早就寄託在了酒莊的名字上。張昕璐解釋，「舜」是中國古代的一位君王，出身自山東，以前曾是農民，「我們都是舜的後代」。他希望華人不管來自哪裡，目前身在何處，品嘗葡萄酒時都可以因為這一分共同的情緒連結起來。

張昕璐以舜裔酒莊的黑皮諾(Pinot Noir)「重逢」舉例，這瓶酒取這個名字，不僅因為這是全球華人都十分熟悉、能找到共鳴的情緒，也因為對他來說，重逢代表著一個動人時刻：張昕璐八歲時仍在山東，而爸爸到美國做訪學，當時正是90年代，通訊方式並不發達，一年內難以聯絡上父親，而終於在北京火車站重逢爸爸那一刻，張昕璐難以忘記。這個幸福的時刻，也成就了這瓶黑皮諾的名字。

「重逢」推出後很受歡迎，有朋友專門告訴他，「今晚我們開了一瓶『重逢』酒」，友人間把酒言歡，有笑有淚，互道重逢之事。對於張昕璐來說，這就是他希望通過通過葡萄酒實現的事，「我希望不同背景、不同經歷，甚至不同族裔的人，通過酒找到了解彼此的鑰匙。這是我想傳達的價值。」

葡萄豐收時。(張昕璐提供)
葡萄豐收時。(張昕璐提供)
舜裔酒莊的三款酒都有中文名字。(張昕璐提供)
舜裔酒莊的三款酒都有中文名字。(張昕璐提供)
舜裔酒莊莊主張昕璐。(張昕璐提供)
舜裔酒莊莊主張昕璐。(張昕璐提供)
張昕璐參與釀酒過程。(張昕璐提供)
張昕璐參與釀酒過程。(張昕璐提供)

華人 加州 移民

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