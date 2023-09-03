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生活／私人航廈 進駐亞城機場

記者顏伶如
享受私人航廈服務的旅客無須經過嘈雜、擁擠的人群，可以選擇最先登機或最後登機。(美聯社)
享受私人航廈服務的旅客無須經過嘈雜、擁擠的人群，可以選擇最先登機或最後登機。(美聯社)

在美國主要國際機場搭乘商業班機，卻不必經過嘈雜、擁擠的龐大航廈，會是如何感覺？

美國有線電視新聞網(CNN)報導，對於夠有錢的消費者來說，即將有機會親自體驗私人航廈的奢華享受。

名稱為PS的私人航廈服務，9月6日將在亞特蘭大哈特斯費爾德傑克森國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)推出，亞特蘭大當地非洲裔藝術家的作品將參加展示。PS旗下類似服務2017年已在洛杉磯國際機場(LAX)推出。

亞特蘭大機場時全美最繁忙、擁擠的機場之一。(Getty Images)
亞特蘭大機場時全美最繁忙、擁擠的機場之一。(Getty Images)

不必排隊 專屬安檢

私人航廈服務項目包括：不必排隊的專屬運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)安檢管道，還有專屬海關證照查驗；PS服務員會幫忙客戶打理所有行李；到了登機時間，客戶將由有著私人司機駕駛的寶馬(BMW)轎車護送，直接開車到機坪送客戶登機，客戶可以選擇最先登機或最後登機。

候機室裡有交誼廳(Salon)、私人休息室、娛樂視廳中心、點心專區、飲料吧台以及浴室。每個候機室最多可容納六人，可以根據客戶要求為孩童、寵物做出客製化安排。客戶可以從酒單點雞尾酒或從菜單點選廚師現做的菜餚，也可以預約按摩、美甲、理髮等服務。

私人航廈服務項目包括不必排隊的專屬運輸安全管理局安檢管道。(美聯社)
私人航廈服務項目包括不必排隊的專屬運輸安全管理局安檢管道。(美聯社)

PS新聞稿指出，客戶抵達機場時也可以使用私人航廈，服務流程則剛好跟搭機相反。

PS執行長波特(Amina Porter)說，PS在美國最繁忙的機場推出第二個私人航廈服務，將為使用亞特蘭大機場的遊客提供方便與豪華享受。波特說，亞特蘭大航管廳為私人航廈服務的推出扮演關鍵角色，「我們希望其他機場也將跟進」。

可單次消費 有套裝服務

報導指出，杜拜、法蘭克福及希斯羅機場(Heathrow Airport)等國際地點都已推出VIP貴賓私人航廈，概念在美國仍處於萌芽階段。PS新聞稿稱，2024年春季將在達拉斯-福和機場(Dallas-Fort Worth Airport，DFW)推出私人航廈，2025年邁阿密國際機場(Miami International Airport，MIA)也將推出。

洛杉磯國際機場的私人航廈服務，包括保護隱私的私人休息室。(美聯社)
洛杉磯國際機場的私人航廈服務，包括保護隱私的私人休息室。(美聯社)

PS在2017年推出時，名稱為「私人休息室」(The Private Suite)，標榜為客戶提供設備豪華的貴賓級專屬候機室，不必跟其他旅客擠在龐大的公共航廈。

亞特蘭大私人航廈服務已開始接受預約，消費者可購買單次消費，套裝服務有單程或來回，也可繳交年費成為會員。非會員使用候機室交誼廳的單次消費為1095元，繳交4850元年費則可使用所有服務。

相較之下，消費者參加達美航空公司(Delta Air Lines)「天空俱樂部」(Sky Club)貴賓室計畫的費用為一年695元，內容包括有達美航空的親善大使提供協助，還有免費雞尾酒、新鮮健康的飲食選擇、免費快速無線上網(Wi-Fi)等。

香檳魚子醬 食物高檔

全美50多個有達美航空班機的機場都有「天空俱樂部」貴賓室計畫，某些地點的貴賓室還有淋浴設備。不過，與PS私人航廈服務內容不同的是，「天空俱樂部」貴賓室計畫並沒有專屬安檢，也沒有專車直送機坪的服務。

The Points Guy旅遊網站2021年對當時洛杉磯國際機場剛推出的PS私人航廈交誼廳撰寫評鑑指出，食物比航廈的熱狗、披薩高檔很多，「我才剛抵達就被招待一杯波默里夫人皇室香檳(Pommery Brut Royal Champagne)，還有讓人垂涎三尺的魚子醬。」

私人航廈服務即將在亞特蘭大哈特斯費爾德傑克森國際機場推出，已開始接受預約。(美聯...
私人航廈服務即將在亞特蘭大哈特斯費爾德傑克森國際機場推出，已開始接受預約。(美聯社)

亞特蘭大 洛杉磯國際機場 達美航空

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