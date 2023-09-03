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理財百科／年薪6萬 教師如何變百萬富翁？

周靜芝
教師收入雖然不算高，卻極有可能成為百萬富翁。(美聯社)
教師收入雖然不算高，卻極有可能成為百萬富翁。(美聯社)

眾所周知，學校教師的年收入相對較低，卻在社會中發揮著重要的作用。根據一項研究顯示，在最有可能出現百萬富翁的五大職業中，教師排名第三，僅次於工程師和會計師，連商業專業人士和律師都排在教師之後，分列第四和第五。

「全國百萬富翁研究」（National Study of Millionaires）是電腦網路顧問公司Ramsey Solutions的一個研究項目，該公司執行長拉姆齊（Dave Ramsey）也是位個人理財專家。

根據美國勞工統計局的數據，教師的平均年收入為6.1萬美元，怎麼會排在第三位，而醫生連前五名都排不上？

高收入未必能積攢財富

這份排行榜是從一項針對百萬富翁的調查中產生，該調查收集了1萬名參與者的回答。大多數人（79%）沒有繼承遺產，10人中有8人投資了401（k）計畫。與預期相反的是，多數受訪的百萬富翁都沒有高薪工作；相反的，93%的人表示，他們僅透過努力工作創造出財富。

只有15%的人擔任高階管理職位，如副總裁或長字輩（C-suite）階層。僅31%的人在職業生涯中平均年收入均超過10萬美元。三分之一的受訪者從未達到六位數。

拉姆齊在他的聯播節目「拉姆齊秀」（The Ramsey Show）最新一集節目中談到研究結果時表示，換句話說，如果沒有幾分傻勁，不可能累積財富、獲得成功。

在提到類似情形時，該研究報告中也引用了拉姆齊的話：數學對每個人都管用，尤其是當明白收入是你最有力的累積財富工具時。

長期投資才是人生贏家

雖然他們並不一定都有份高薪工作，但百萬富翁都是受過教育的一群人，88%的人大學畢業。不過，名校出身的人很少（僅占8%）。研究顯示，52%的人獲得了研究所學位。

他們的共同點是長期投資並堅持不懈，也是有條不紊的購物者：85%的受訪者會列出食品採購清單。近三分之一（28%）的人始終按清單購物，而57%的受訪者則是大致按清單採購。

拉姆齊在節目中回顧調查結果時說，他們是有條理的人，有一套工作原則，不會隨意打破自己的規則。

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