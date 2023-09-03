每周一書／都問AI吧！ChatGPT高手養成術

都問AI吧！ChatGPT上手的第一本書封面。（紐約世界書局提供）

寫文案、腳本，編教材，做專案，作業輔助，都可以問AI (人工智慧 )，但是怎樣準確得到你要的答案？

從有效發問、寫提示，進階應用到寫作、教學、創意發想、專案任務，把AI變成破解難題的利器，幫助你增進思考和學習速度，提高工作效率和生產力。

該書的精華包括：用通俗易懂的語言解說GPT運作原理，為什麼它什麼都能聊，什麼原因讓它大受歡迎；如何正確與ChatGPT 對話，編寫有效提示，產生高手級內容；應用在寫作、學習、創意與專案任務的訣竅，並有豐富範例；瞭解GPT的能力限制、須注意的核實工作，如何避免不當使用；為教育系統、就業市場帶來什麼好處，又會造成什麼衝擊？預測未來人工智慧趨勢，哪些領域會有技術性突破，人類應具備什麼樣的基本技能？

這本書面對的讀者，是對新科學技術好奇且有熱情的一般大眾、科技愛好者；對AI和NLP感興趣、不懂程式語言的非技術性人士；想應用AI提升工作成效與競爭力的學生、自學者、教師、創作者、專案執行者；關注人工智慧最新發展的專業人士、研究者。

ChatGPT除了聊天，還可以運用在工作自動化：拆解工作計畫，把任務流程餵給GPT，讓業務自動完成；工作效率化：交付重複性質的工作，自動產出符合需要的產品內容；創意發想：利用AI強大的搜尋能力獲得靈感，啟發新想法；學習與教學：制定學習計畫和教材，製作學習卡和教學卡，學習速度加快10倍；資料蒐集：做市場調查，挖掘產品商業價值，解決客戶痛點；寫作：小說、論文、文案、影音媒體腳本、遊戲設計等初稿生成。

通過閱讀本書，你將能夠精準下達GPT指令，文字處理能力更上一層樓；設計能產生專業內容的GPT指令，內容更打動人心；打造符合自己使用需求的GPT模版，迅速完成工作，時間更自由；活用AI技術，輕鬆完成重複性任務，工作事半功倍。

希望不懂程式語言的讀者，都能成為ChatGPT高手。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)