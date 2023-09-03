新聞眼／烏戰歸來 丈夫變家暴怪物

烏克蘭家暴數據大幅上升，原因與戰爭衝突相關的壓力、經濟困難、失業、創傷情形不斷增加，密切相關。 （Getty Images）

從戰場回家的創傷士兵動手打太太，卻要女人以大局為重？

俄羅斯入侵烏克蘭 至今已第二年，戰爭帶來的負面影響，致使烏克蘭家暴 案例激增。俄烏戰火下，烏克蘭經濟狀況低迷、失業問題嚴重，許多士兵們在重返家園後精神狀態不穩定，也將在戰場上受到的創傷，轉化成對配偶或家人的親密暴力上，而多數的烏克蘭家暴受害者皆為女性，當這些女性試圖尋求協助時，卻又面對曾為士兵的施暴者被視為國家英雄，因而旁人不願插手的處境，成為戰爭之下隱形的犧牲者。

遭逃兵丈夫毆打施暴致死的柳博芙。(路透)

逃兵夫施暴 34歲女慘死

2023年1月8日、俄羅斯對烏克蘭展開入侵即將滿一年之際，一名居住在烏克蘭中部第聶伯羅市（Dnipro）的34歲女子柳博芙（Liubov Borniakova）被發現倒臥在住宅中。被發現時她早已離世，身上有75處瘀傷。柳博芙的家人和鄰居接受路透採訪時表示，她的丈夫2022年11月從軍隊逃離後，就一直躲在家中。丈夫返家後開始不停酗酒，並持續對柳博芙施暴毆打。

柳博芙的墓碑上的姓名已經拿掉夫姓，恢復為柳博芙原本的姓氏，全名寫為Liubov Pilipenko。 (路透)

「她被發現時，身上沒有一處完好，她的手、腳和頭部，也布滿了傷痕。」柳博芙的親友受訪時回憶道。面對丈夫的暴行，雖然柳博芙曾試圖對外求助，然而從未正式提起申訴。鄰居也表示，在去年11月，當他們得知柳博芙反覆被逃兵丈夫毆打之後協助報警，然而柳博芙並沒有向警方敞開家門，沒想到過幾個月後不幸受暴致死。

柳博芙並非俄烏戰爭之下唯一的烏克蘭受暴女性。

非營利新聞組織《富勒計畫》（The Fuller Project）訪問了一名家暴倖存者奧克薩娜（Oksana），奧克薩娜的丈夫曾經參與2014年的頓巴斯戰爭，有豐富的作戰經驗，因此俄烏戰爭開打後，他成為第一批被徵召的士兵。今年5月，奧克薩娜丈夫所指揮的連隊在頓涅茨克遭到俄軍的襲擊，前後持續奮戰了五天，最後成為少數的倖存士兵之一。他受傷離開軍隊後返回基輔、回到她與孩子身邊，然而原先十分愛護妻小的他卻變了一個人。

許多烏克蘭士兵們在重返家園後精神狀態不穩定，也將在戰場上受到的創傷，轉化成對配偶或家人的親密暴力上。 (美聯社)

創傷後壓力 埋精神病因

「在5月之後，他失去了理智。」奧克薩娜回憶道，在好幾個夜晚中當她甦醒，她發現自己的丈夫在黑暗之中抓著她的脖子，還多次曾經試圖刺傷她。儘管她數次試圖和丈夫溝通，但丈夫眼中只視她為敵人。奧克薩娜表示，丈夫2014年在頓巴斯戰鬥時，其實就已種下精神疾病的因子。

當年他飽受創傷後壓力症候群（PTSD）之苦，但在治療後病情有所好轉、能夠返回軍隊繼續效力。然而今年從頓涅茨克返家後卻拒絕接受治療、頻頻對妻子施暴。

軍隊得知狀況後，擔心他會傷害其他烏克蘭士兵，因此拒絕讓他回到軍隊。奧克薩娜認為「士兵都是英雄烈士」的觀念讓她求助時不停受阻，她更被告知要「以大局為重」、忍耐丈夫的暴力行為。

頻頻受到毆打的奧克薩娜目前已帶著兩個孩子受到非營利組織「Centre for Women’s Perspectives」的庇護 。

同樣也是逃離暴力伴侶的32歲女子瑪麗亞，和奧克薩娜住在同一個庇護中心。瑪麗亞接受《富勒計畫》採訪時表示，戰爭帶給她的伴侶「巨大的精神壓力」，導致他遭受三個多月的暴力虐待，直到她的鎖骨被伴侶打斷，她才決定離開，「在戰爭之前我們感情很好，我也一直相信他可以改變」。

未來即便戰爭結束，但戰爭創傷和相關的家暴噩夢，恐怕仍會在烏克蘭的土地上縈繞不去。 (美聯社)

俄烏戰爭外 另一場悲劇

路透援引專家意見指出，烏克蘭家暴數據大幅上升，原因與戰爭衝突相關的壓力、經濟困難、失業、創傷情形不斷增加，密切相關。

自烏俄戰爭2022年2月爆發以來，烏克蘭登記在案的家暴案件曾因居民大量逃亡而一度短暫下降，但路透引述烏克蘭警方數據，指出如今隨著烏克蘭人逐漸返國、或是在落腳城市安頓，2023年的登記案件也激增，2023年1至5月間，登記的家暴案例多達34萬9355起，與2022年同期的23萬1244起案例相比，大增51%，成為案例數最多的一年。

此前案例數最多的一年是2020年，專家分析認為與疫情封鎖措施有關，而2023年的數據又較2020年高出三分之一。

通報家暴的報案電話也明顯增加，根據警方紀錄，烏俄戰爭爆發之際的2022年1月至4月間，烏克蘭各地警方共接到6萬7000通報案電話，比2021年同期增加40%。不過全年通報總數減少，警方並未回應解釋，而為家暴受害者協助組織La Strada成員切雷帕卡（Kateryna Cherepakha）猜測，由於數百萬人逃離家園，因此有許多案件沒有報警；加上戰爭當前，許多人認為「家暴與戰爭相比，沒那麼重要」，這樣的態度也可能影響通報。

家暴求助電話 明顯增加

La Strada接到的家暴求助電話也明顯增加，尤其在2022年8月達到最高紀錄的5000通，比2021年增加五成以上。

而在絕大多數的情況下，家暴受害者都是女性。在第聶伯羅，一個由烏克蘭政府和聯合國共同開設、支持家暴倖存者的救濟中心自2022年9月開始營運以來，截至2023年5月中旬，在此獲得協助的800人中，大部分都是女性。而該中心內的個案，只有約35%有向警方報案，可以推測，烏克蘭的家暴情形，可能遠比警方數據更為普遍、案例更多。

除戰爭本身造成烏克蘭人心理和經濟上的壓力，致使家暴案件增加外，對家暴受害者來說，處於戰爭中的現況，更加深其不利處境，La Strada的心理學家波戈里拉（Tetyana Pogorila）指出，由於戰爭造成流離失所，身處陌生的新落腳地，會讓部分家暴受害者傾向依賴加害者。

絕大多數的情況下，家暴受害者都是女性。(美聯社)

英雄身分 加害者被輕放

對這種情境下的家暴受害者來說，讓其處境更糟的是加害者的「英雄」身分。刊登於《健康與人權》期刊上的一篇研究指出，戰爭壓力的上升、家庭流離失所，以及戰後傷兵（無論是心理或生理創傷）返家，種種情形在戰爭期間和戰後，都讓家暴情形有所增加，在家庭內導致身體暴力、精神暴力或是性暴力。而在這種情況下，由於成為加害者的士兵被視為保家衛國的英雄，因此人們往往不願意對其提出批評。

由於家暴受害者絕大多數是女性，烏克蘭政府的性別政策專員列夫琴科（Kateryna Levchenko）表示由於戰爭讓無數人流離失所，因此一些原本提供給家暴婦女的庇護所已經調整用途，轉為安置逃離家鄉者，而原先分配給防治性別暴力的國家預算，也被改編列成國防支出。列夫琴科補充指出，就從2021年的性別暴力防治預算有約1000萬歐元（約合1086萬美元），在2023年已降至420萬歐元（約合456萬美元）。

儘管烏克蘭政府已經意識到戰爭爆發後，激增的家暴問題，並在2023年2月成立一個部門來監督家暴法庭的程序問題，但在戰事當前的現實下，恐怕能夠投入改善家暴受害者處境的資源非常有限，加上受害者可能遇上「打我的丈夫是國家英雄」的輿論壓力而選擇噤聲，未來即便烏俄戰爭結束，但戰爭創傷和相關的家暴噩夢，恐怕仍會在烏克蘭的土地上揮之不去。