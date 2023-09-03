養生／嗜吃4種食物 加速身體老化

甜食讓人產生愉悅感，但也會讓肌膚衰老。(Getty Images)

歲月催人老，時間會消磨青春與身體，但每日的飲食如果選擇不當或經常食用，也可能會導致身體加速老化。以下四種食物，多吃不僅危害健康，還可能會加速身體的衰老。

一、甜食

甜食可以讓人產生愉悅感，但你可知道也會讓肌膚衰老？吃太多糖可能會搶走人體內的膠原蛋白，使得肌膚彈性變差，就會慢慢出現小細紋。常見的多糖食品包括果醬、甜品、冰淇淋、白砂糖等。

避免危害健康，加速身體衰老，酒類要少喝。（Getty Images）

二、酒精

自由基是活性的殺手，會攻擊身體，也可能成為血管栓塞的罪魁禍首之一。自由基可分為外源及內源性，其內源來自於身體新陳代謝，外源則是來自於多方面，而飲酒就是其中之一的原因。

鈉含量高的食物容易導致臉部的肌膚缺水老化，皺紋變多。（Getty Images）

三、過鹹食物

鹹的食物，吃多會變醜？這是因為鹽的鈉含量高，容易導致臉部的肌膚缺水老化，皺紋就會變多，也會引起臉部出現雀斑、黃褐色斑點。因此，每日三餐少鹽之外，也千萬別忽視包裝食品上的鈉含量標示。

偏愛油炸、重口味的人，皮膚容易出現痘痘、暗瘡。(Getty Images)

四、高油飲食

吃香喝辣是許多人療癒身心的一種方式，而這個世代追求飲食精緻化，無論是外食或點外送，都可能會「被迫」吃香喝辣。但如果偏愛油炸、重口味的人，經常食用可能會讓皮膚出現痘痘、暗瘡；此外，吃高油飲食也不能避免肥胖 。