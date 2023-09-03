我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

養生／嗜吃4種食物 加速身體老化

劉小川
甜食讓人產生愉悅感，但也會讓肌膚衰老。(Getty Images)
甜食讓人產生愉悅感，但也會讓肌膚衰老。(Getty Images)

歲月催人老，時間會消磨青春與身體，但每日的飲食如果選擇不當或經常食用，也可能會導致身體加速老化。以下四種食物，多吃不僅危害健康，還可能會加速身體的衰老。

一、甜食

甜食可以讓人產生愉悅感，但你可知道也會讓肌膚衰老？吃太多糖可能會搶走人體內的膠原蛋白，使得肌膚彈性變差，就會慢慢出現小細紋。常見的多糖食品包括果醬、甜品、冰淇淋、白砂糖等。

避免危害健康，加速身體衰老，酒類要少喝。（Getty Images）
避免危害健康，加速身體衰老，酒類要少喝。（Getty Images）

二、酒精

自由基是活性的殺手，會攻擊身體，也可能成為血管栓塞的罪魁禍首之一。自由基可分為外源及內源性，其內源來自於身體新陳代謝，外源則是來自於多方面，而飲酒就是其中之一的原因。

鈉含量高的食物容易導致臉部的肌膚缺水老化，皺紋變多。（Getty Images）
鈉含量高的食物容易導致臉部的肌膚缺水老化，皺紋變多。（Getty Images）

三、過鹹食物

鹹的食物，吃多會變醜？這是因為鹽的鈉含量高，容易導致臉部的肌膚缺水老化，皺紋就會變多，也會引起臉部出現雀斑、黃褐色斑點。因此，每日三餐少鹽之外，也千萬別忽視包裝食品上的鈉含量標示。

偏愛油炸、重口味的人，皮膚容易出現痘痘、暗瘡。(Getty Images)
偏愛油炸、重口味的人，皮膚容易出現痘痘、暗瘡。(Getty Images)

四、高油飲食

吃香喝辣是許多人療癒身心的一種方式，而這個世代追求飲食精緻化，無論是外食或點外送，都可能會「被迫」吃香喝辣。但如果偏愛油炸、重口味的人，經常食用可能會讓皮膚出現痘痘、暗瘡；此外，吃高油飲食也不能避免肥胖

肥胖

上一則

養生／想瘦身 餓了就吃、跟著直覺進食

下一則

醫藥／愛吃醃漬物 88歲婦罹胃癌

延伸閱讀

陳惠萍醫美診所 Oligio電波緊膚 「玩美電波」為亞洲皮膚量身訂製

陳惠萍醫美診所 Oligio電波緊膚 「玩美電波」為亞洲皮膚量身訂製
狗舔臉恐染致命細菌 專家：免疫力低者應避免

狗舔臉恐染致命細菌 專家：免疫力低者應避免
熬夜工作皮膚也跟著加班 長痘地雷你中了幾招？

熬夜工作皮膚也跟著加班 長痘地雷你中了幾招？
寶寶狂哭怎麼辦？醫生達人提醒：新生兒照護首重清潔

寶寶狂哭怎麼辦？醫生達人提醒：新生兒照護首重清潔

熱門新聞

美國人的退休老本，存放在401(k)和IRA等帳戶裡。(Getty Images)

理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？

2023-08-27 02:17
鈕扣大小AirTag不但能夠防止忘東忘西，也成為尋找丟失物品的好幫手。(路透)

百科／聯航弄丟行李 丹佛女用蘋果AirTag追回 比航空公司有效率

2023-08-27 02:09
原本為軟體工程師的Vivian，因對居家室內裝飾的興趣，開啟她宅妝事業的第一步。(孫愛薇／攝影)

人物／失業工程師轉身宅妝名人 灣區接案量第一

2023-08-27 16:52
作家張北海逝世一周年，友人懷念。(取自下百老匯上)

封面故事／張北海就是紐約 詹宏志從紅領巾追憶老嬉皮

2023-08-27 02:27
張北海（中）與張大春（右）在台北小聚；左為作家陳雨航。（葉美瑤提供）

封面故事／「退隱紐約」從張文藝懷念張北海

2023-08-27 14:56
紐約是一個移民城市，來自世界各個角落的人隨身帶來兩個丟不掉的包袱，一個是語言，另一個就是飲食。

書摘／吃在紐約 天下第一

2023-08-27 02:24

超人氣

更多 >
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她