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養生／想瘦身 餓了就吃、跟著直覺進食

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為了穿上好看的衣服，許多人常拚命節食、努力減肥。不過近期一份研究指出，若是真的想瘦，反而應該餓了就吃。

每日郵報報導，美國一項研究發現，感到飢餓時就吃東西，反而是最佳的減肥方法。該研究針對6000多名年輕人進行調查，受試者來自澳洲加拿大、美國、中國等八個不同國家，需要提供自己的BMI指數，並回答自我形象相關問卷等。

研究針對三種進食方式進行研究：情緒性進食、節制進食或直覺進食。情緒性進食是人對自身情感所帶出的一種反應。不少電影中的角色常會在失戀時抱著一桶冰淇淋吃，這就是所謂的「治癒料理」（comfort food）。當人感到有壓力、悲傷或情緒低落時，就會想透過食物來提振精神，也就是情緒性進食。節制進食，則是指為了減輕體重或保持體重嚴格限制飲食。

不過研究發現，直覺進食反而能讓受試者更輕鬆地維持體重。直覺進食法鼓勵正視飢餓感，覺察身體對營養的需要與時間，並且好好享受食物。專家發現，當人依照自己的直覺，不努力節制進食，反而有更健康的自我形象以及更輕的體重，也更能好好的與身體共處。除此之外，研究也發現，若是常有情緒性進食或節制進食的行為，自我形象、身體滿意度都會較低落，體重也較重。

研究第一作者馬奇博士（Charlotte Markey）表示：「現在的文化常鼓吹我們要忽視身體的飢餓訊號和滿足訊號，但是相信身體，覺得餓了就吃，看似更能帶給我們身心的健康。」

澳洲 加拿大

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