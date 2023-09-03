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美國現象／爛路無人管？ 養護有門道

記者趙健
重建一哩破損鋪面的成本，可以維護14哩道路。（記者趙健/攝影）
重建一哩破損鋪面的成本，可以維護14哩道路。（記者趙健/攝影）

一直以來，時常可以聽到民眾討論，在生活中見到一些明明剛剛竣工不久的道路，「隔三岔五」就有專人進行維修，倒是一些看起來已經很老舊的道路，卻一直「無人問津」。

實際上，道路管理的邏輯與一般人的想像是有所不同的。首先，路況整體的好壞，取決於用於養護路段的費用是否充足，那麼在有限的預算下，如何最大化的分配使用呢？多數民眾可能並不了解，比起「挽救」那些已經相對破舊的路段，保證優質路段的定期維護實際上更具價值。

定期維修好路 更具效益

有土木工程背景的天普市市長文尚丞（William Man）指出，他就任以來，經常聽到民眾抱怨「門口的路30年都沒有修了，為什麼其他的路剛修完才幾年又在修。」其實，多數人對道路管理的理解還只是修復破損的路面，但從專業的角度來說，對優質路面定期維護，才是更為經濟有效的方式。此外，維護道路還可以盡可能減少對商業和公眾出行的干擾，同時對環境更為友好。

根據加州縣政府協會（California State Association of Counties，簡稱CSAC）發布的「地方街道和道路需求評估報告」，預防性維護措施（如瀝青封層、碎石封層、薄層覆蓋）是最具成本效益的方法，隨著道路鋪面狀況惡化，修復所需的成本呈指數級增加。例如，重建一段路面的成本約是維護路面的14倍。換句話說，重建一哩破損鋪面的成本，可以維護14哩道路。

避免浪費 暫不修爛路

不過，對於一些狀況不好的路段，暫時不修整可能是有意為之。聖蓋博市副市長吳程遠（John Wu）表示，由於聖蓋博市的山谷大道（Valley Blvd）上有多個建案未完工，時常有重型車輛過往，因此更為經濟的做法在這些項目完工後進行一次性修整，避免資源浪費。

洛杉磯縣，工務局會通過專門的設計系統計算每條街道的收益和成本的比率，以此確定基於資金限制和性能目標的最佳道路網絡保護和恢復計畫。洛杉磯縣工務局（Los Angeles County Public Works）指出，計畫確定後還會在每條道路上進行多次翻新改造工程，確定適當的作業時間表，然後制定計畫、編制預算，開始施工合同的招標。

預算 聖蓋博 洛杉磯

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