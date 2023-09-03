我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

美國現象／各州比一比 逃「加」人何處為家

編譯陳盈霖
根據最新排名，新罕布夏州最自由。(美聯社)
根據最新排名，新罕布夏州最自由。(美聯社)

加州在州際流動上，似乎是文化戰爭中的失敗者。橙縣紀事報專欄記者蘭斯納（Jonathan Lansner）在「離開加州」專欄中，從政治、自由、稅收等方面，分析各州之間的「文化鴻溝」，可提供考慮離開的加州人，從不同角度選擇搬遷目的地。

懷俄明 最保守

政治：蘭斯納研究庫克報告（Cook Report）和立法問責中心（Center for Legislative Accountability）強烈右傾觀點的兩個指數並做出計算，他認為最保守的州是懷俄明（Wyoming），其次是阿拉巴馬（Alabama）、南達科他、西維吉尼亞（West Virginia）和愛達荷（Idaho）等州。

最不保守的州，則為麻州、夏威夷、佛蒙特（Vermont）、馬里蘭（Maryland）和羅德島（Rhode Island），加州名列第五。

懷俄明州被認為是最保守的州。(本報檔案照)
懷俄明州被認為是最保守的州。(本報檔案照)

新罕布夏 最自由

自由：蘭斯納從卡托研究所（Cato Institute）最新「自由」排名標準得出最自由的州是新罕布夏（New Hampshire），其次是佛羅里達（Florida）、內華達（Nevada）、南達科他和田納西州。

在紐約、夏威夷、新澤西、馬里蘭和佛蒙特等州，政府是生活中最重要的部分，加州排名第三。

阿拉斯加 對納稅人最好

稅收：蘭斯納根據稅收基金會（Tas Foundation）、WalletHub和Mondygeek等排名，發現阿拉斯加州（Alaska）納稅人得到最好待遇，其次是懷俄明、田納西、南達科他和佛州

讓納稅人最痛苦的州是紐約、康乃狄克、新澤西、佛蒙特和伊利諾等州。

阿拉斯加州對納稅人十分友善，家庭收入差異也最小。(美聯社)
阿拉斯加州對納稅人十分友善，家庭收入差異也最小。(美聯社)

宗教：缺乏靈性是一些人對加州生活的另一個不滿之處。蘭斯納說，雖然目前並無太多關於各州宗教信仰程度數據，但蓋洛普（Gallup）、皮尤研究所（Pew Institute）和ARDA過去十年排名，提供教會在生活中占比例的情況。

宗教強度排名第一的是阿拉巴馬州，其次是密西西比、路易斯安納（Louisiana）、阿肯色（Arkansas）和田納西等州。緬因（Maine）、佛蒙特、阿拉斯加和俄勒岡（Oregon）等州，上帝可能不是太熱門話題，加州排名第38。

阿拉巴馬州的宗教強度排名第一。（取自臉書）
阿拉巴馬州的宗教強度排名第一。（取自臉書）

田納西 人民最友善

友善：蘭斯納撰文指出，根據Kindness.org、YouGov和EnjoyTravel有關人們如何對待彼此的排名，田納西州人最友善，接著是內布拉斯加（Nebraska）、德州、懷俄明和路易斯安納等州。

脾氣最壞的為羅德島、新澤西、紐約、康州和麻州，加州在最不友善排名第40。

經濟平等：根據收入差異的人口普查統計顯示，阿拉斯加州家庭收入差異最小，其次是愛阿華、北達科他、夏威夷和新罕布什爾州。差距最大的是紐約、佛州、康州、麻州和新澤西，加州排名第四。

蒙大拿 最具鄉村活力

小鎮氛圍：衡量城市和非城市各種人口普查數據指出，蒙大拿州（Montana）鄉村生活最具活力，其次是佛蒙特、北達科他、愛達荷等。羅德島、佛州、紐約、內華達和馬州城市生活仍較火熱，加州排名第五。

根據蘭斯納，田納西、愛達荷、北卡、德州、猶他、佛州、亞利桑納、內華達等州，是2021年離開加州的83萬7000多居民，最愛搬遷的目的地。

以另一角度選擇加州人外移的選擇，當厭倦了加州的日常之後，就會尋覓反差大的地方，那麼南達科他州、北達科他州、田納西州、奧克拉荷馬州或愛達荷州可列入考慮。反之，紐約州、康乃狄克州、新澤西州等各方面與加州同質性太高，則要慎重考慮。

蒙大拿州的鄉村生活最具活力。(美聯社)
蒙大拿州的鄉村生活最具活力。(美聯社)

阿拉斯加州 新澤西州 佛州

上一則

美國現象／到處是坑 加州面臨危機

下一則

美國現象／加州人移民 為何選德州？

延伸閱讀

買不了房 亞裔夫妻加州移居德州

買不了房 亞裔夫妻加州移居德州
男籃世界盃／大爆冷 拉脫維亞讀秒階段淘汰上屆銅牌法國

男籃世界盃／大爆冷 拉脫維亞讀秒階段淘汰上屆銅牌法國
無家可歸者多+高昂生活成本 加州住房短缺最大根源

無家可歸者多+高昂生活成本 加州住房短缺最大根源
加州In-N-Out漢堡店 不斷出現山寨版

加州In-N-Out漢堡店 不斷出現山寨版

熱門新聞

美國人的退休老本，存放在401(k)和IRA等帳戶裡。(Getty Images)

理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？

2023-08-27 02:17
鈕扣大小AirTag不但能夠防止忘東忘西，也成為尋找丟失物品的好幫手。(路透)

百科／聯航弄丟行李 丹佛女用蘋果AirTag追回 比航空公司有效率

2023-08-27 02:09
原本為軟體工程師的Vivian，因對居家室內裝飾的興趣，開啟她宅妝事業的第一步。(孫愛薇／攝影)

人物／失業工程師轉身宅妝名人 灣區接案量第一

2023-08-27 16:52
作家張北海逝世一周年，友人懷念。(取自下百老匯上)

封面故事／張北海就是紐約 詹宏志從紅領巾追憶老嬉皮

2023-08-27 02:27
張北海（中）與張大春（右）在台北小聚；左為作家陳雨航。（葉美瑤提供）

封面故事／「退隱紐約」從張文藝懷念張北海

2023-08-27 14:56
紐約是一個移民城市，來自世界各個角落的人隨身帶來兩個丟不掉的包袱，一個是語言，另一個就是飲食。

書摘／吃在紐約 天下第一

2023-08-27 02:24

超人氣

更多 >
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她