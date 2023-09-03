美國現象／加州人移民 為何選德州？

房價飆漲，是加州人逃離的最大動力。(Getty Images)

聯邦統計發現，2021年搬離加州 的人數比2012年多了80%。同時，當年從加州搬到德州 的人數為11萬1000人，為全美最大的一股州際遷徙潮，比2016年的人數增加了36%。這麼多人棄加州就德州，背後一定有堅實原因，USA Today的報導就整理了「加德移民」的內心話。

最大的原因之一，是加州買個房子難如登天，一對夫婦還曾經連續20次在最後一刻被人搶標。第二是加州萬萬稅，不認同無證移民政策、遊民解決方案的人，覺得稅金根本被政客白白浪費。第三是政治立場，共和黨支持者覺得他們在加州永無出頭之日，要不是為了飯碗，才不會忍氣吞聲，連批評民主黨都不敢。

加州房價 是德州2.7倍

加州的房價中位數雖然是德州的2.7倍，在達拉斯買間更大的房子，可能比在聖荷西找個小窩還便宜100萬元，聖塔克拉拉縣的房價更是達拉斯縣的258%。雖然加州的產業稅比較低，但是德州不收所得稅，加上房價低，確實是「加德移民」的最大動機。

不過Z世代的Ryan Petersen說，加州與德州之間的差異，不應該取決於量，而應該取決於質。他舉的例子包括，在加州橙縣時，他可以一下去海邊，一下上山步行，但是德州不行；另外食物也是一大差距，橙縣有一堆好吃的墨式料理，還有日式壽司，在德州呢，餐廳就是生意，能吃就好而不求精緻。

保飯碗 隱藏保守派立場

說回政治面，44歲的Marie Bailey說，到了德州才終於不必隱藏政治立場。2016年的大選是她決定搬家的關鍵，因為加州整體的政治氛圍，為了保住飯碗，很多人不敢說自己支持保守派。但是她在那一年開了臉書社團「從加州搬到德州」，目前已經多達4萬5000名成員，她賣掉了橙縣海豹灘（Seal Beach）1500平方呎的房子，然後在達拉斯郊區的帕斯柏（Prosper）蓋了一棟占地5000平方呎的房子，施工花了78萬元。

雖說房價是原因之一，但背後還是有政治立場。加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）民調顯示，自由派有26%認為，高房價是他們認真考慮搬家的原因，中間派為39%，保守派達 45%。

原本住在橙縣的Ryan Petersen說，他與妻子原本以2400元租了800平方呎的住家，但房東在2022年中要漲價500元，他們年初才開始認真思考買不買房，考慮當時的房價與利率，確實買比租划算。但是沒想到的是，光是競價就連輸了20次，有一次甚至差了15萬元，這種瘋狂競標連當仲介25年的爸爸都沒看過，最後他們只好往德州去。

他們不喜歡奧斯汀與休士頓的都會風，最後決定在達拉斯買房，只是沒想到達拉斯的競標同樣激烈，多出底價10萬元的比比皆是。直到2022年5月，他們終於買到了四房三衛的2800平方呎住家，占地更達9000平方呎，不過出價還是比底價多了2萬5000元。

不認同移民政策 紛求去

另一個逃離加州的矽谷人，65歲的Bill Ross則說，留在加州太痛苦，不但矽谷人只談科技，其他一律沒興趣，而且為了兌現政客承諾，他還得繳稅支持他壓根就不信的措施。他說，基礎建設老舊不堪，政治觀點極度同質，意見不同還不能說出口，特別是提供社福給無證移民，還有越來越多的遊民，「政策根本失焦了」，因此離開後，有種脫離「同溫層」的快感。

他最初由紐約搬到聖塔克魯茲（Santa Cruz），1997年以36萬5000元賣下1900平方呎的房子，2021年離開加州時，售價已經漲到150萬元。他的新家在聖安東尼奧附近的伯恩市（Boerne），四房3225平方呎的住家兼工作室，周圍還有泳池、戶外廚房、果樹與圍籬，售價是63萬1000元。

不過，搬到德州到底滿不滿意，恐怕還有世代差異。年長者想要一個安靜舒適的生活環境，德州地廣人稀正好稱心如意。但對Z世代的年輕人來說，德州恐怕就太過「乏味」，所有事都走在前端的加州生活，恐怕更值得留念。