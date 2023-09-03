旅遊／夏威夷大島 動態之島 火山地貌變化大

從飛機上俯瞰大島。(圖皆為作者提供)

大島（The Big Island）本名夏威夷 島（Hawaii Island），是夏威夷面積最大的島嶼。從檀香山乘飛機飛往大島東岸小鎮希洛（Hilo），只需55分鐘。坐在右邊靠窗座位的我，飽覽陸海秀色。金黃的沙灘外，覆蓋著褐色珊瑚礁的淺綠海水，自然過渡到碧綠色，再到天藍、深藍色，加上白色浪花朵朵、帆影點點，簡直是一幅色彩濃郁的油畫。

掠過兩個有紅色山巒的小島，接近大島了。只見島上雲霧翻湧，雲層之上一山凸起，山尖覆蓋著白雪，想必就是茂那凱亞火山（Mauna Kea）頂峰。大地上黃色、墨綠、淺綠間雜，在雲霧間忽隱忽現，浪花為海岸鑲上一條靈動的白邊，好一個縹緲仙境。

熱帶花園的奇異花卉。(圖皆為作者提供)

★熱帶花園 驚喜連連

降落到希洛機場，我們就融入這仙境了。租好車，將行李存到旅館，找餐館吃了午飯。下午的行程計畫很簡單，是探訪夏威夷熱帶植物園 （Hawaii Tropical Botanical Garden）和阿卡卡瀑布（Akaka Falls）。路上一派田園風光，不時見到巨大的根莖倒垂的榕樹，開滿紅花、黃花、紫花、白花的樹和大片果園。5月的夏威夷給我印象最深的，就是一樹一樹的繁花，大島也不例外，最常見的是紅色的扶桑花。

植物園25元的門票絕對物超所值，我們看到了許多從未見過的熱帶奇花異草。女兒最感興趣的是洗髮精薑，這花一擠壓就會流出芳香的汁液，可以用來洗頭，也是一些商業洗髮水的原料。

以前在室内才見到的蘭花，在熱帶植物園中被栽在路旁樹幹上，開得恣意而熱烈，彷彿這裡才是她們靈魂的家園。走到公園的盡頭，又是一個驚喜，是大海！海浪聲聲，碧濤激盪，水中立著黑礁石，海岸也是黑色的火山熔岩。

兩個多小時很快過去，繼續開車不遠，就是阿卡卡瀑布。短短的環形步道 在熱帶雨林中蜿蜒，我們不僅觀賞了135公尺高的阿卡卡瀑布，還看到兩條相鄰的35公尺高的小瀑布，袖珍可愛。

回旅館的路上，瞄見路邊小攤支著牌子，上寫Lychee（荔枝）。我還以為看錯了，夏威夷怎麼有荔枝賣呢？直到看到第三個攤點，我們停車靠邊，買了一大袋，果真是顆粒飽滿的大荔枝。剝開一個，汁液豐富，果肉晶瑩，咬一口清香甜美，而且果核很小，真是我吃過的最好吃的荔枝了！賣荔枝的夫婦很健談，丈夫是內布拉斯加人，妻子來自威斯康辛。20年前，兩人搬來大島定居，種植果樹，迎來荔枝大豐收。估計這裡的生活和他們在美國本土的生活很不一樣，但也是美好的生活方式。

我給孩子們講中國福建盛產荔枝，晚唐杜牧有詩云：「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」。蘇東坡嘆：「日啖荔枝三百顆，不妨長作嶺南人」。嘗過大島荔枝，我也感嘆，有如此人間美味，何妨長作大島人呢？

★火山公園 荒蕪遼闊

第二天一早，我們開車南下到荒蕪遼闊的火山國家公園。公園內裡的基拉韋厄火山（Kīlauea）和莫那羅亞火山（Mauna Loa），是全世界最活躍的兩座活火山。基拉韋厄火山近年來持續噴發，2018年噴發曾摧毀了數百座房屋，2023年1月至3月再次噴發；莫那羅亞火山是世界最大的活火山，最近一次噴發是2022年。近距離觀察活火山的機會難得，所以火山國家公園是我在夏威夷最期待的景點。

我們先走步道Kīlauea Iki Trail，起先一段在鬱鬱葱葱的熱帶雨林中穿行。植物長得異乎尋常地高大，連蕨類都長到四、五公尺高，令人稱奇。一路下行到基拉韋厄火山坑熔岩湖的湖底，踏上黑灰色的岩層。這是1959年火山噴發的遺跡，岩石時而平坦，時而堆積成丘，時而裂開深深的縫隙。凝固的岩漿講訴著火山噴發的威力，但石縫中長出野草和灌木，開著紅色、黃色、粉色的花，彰顯著生命的頑強。最常見的是開著毛茸茸紅花的鐵心木。用兩個小時走完步道，我們又穿行了瑟斯頓熔岩洞（Thurston Lava Tube），一條500年前形成的、長183公尺的熔岩隧道。

再開車順著「火山口之鍊路」前行，路旁是一個個火山熔岩流遺跡，標注著噴發的年份：1974年、1969年、1972年等。嶙峋的黑色岩漿，覆蓋了土地和其上的生命。想像那炙熱鮮紅的岩漿席捲而過，吞噬、摧毀途經的一切，真令人驚悚。如今的熔岩形狀千奇百怪，有的張牙舞爪、面目猙獰，有點平坦圓潤、紋路整齊。火山岩荒原一望無垠，在臨海的地方，草地上留下了岩漿傾瀉入海的軌跡——一條彎曲的黑色石河氣勢磅礴地撲向大海，凝結了令人驚心動魄的力量。

火山國家公園的石拱崖。(圖皆為作者提供)

路的盡頭是遼闊的大海。其實「火山口之鍊路」原本是環道，被1983年火山噴發的岩漿截斷。步行至海邊，看到石拱崖（Hōlei Sea Arch）——熔岩峭壁受海浪沖擊，形成27公尺高的天然拱橋。如今拱橋繼續接受著驚濤駭浪的拍打，不知若干年後，形狀是否會變化。

原路返回，正想著出公園覓食，忽然瞄見火山旅館（Volcano House），我們就在那兒享用了美味的午餐。巨大的落地窗外就是哈雷茂茂火山口（Halema'uma'u crater），然而下起了小雨，霧氣瀰漫看不真切。偶爾有風吹散霧氣，可見不遠處火山噴氣眼噴出裊裊蒸汽。

下午5點出公園，我們繼續向南開，到黑沙灘（Black Sand Beach）去看綠海龜。黑沙灘本名Punalu'u Beach，沙子是火山熔岩顆粒，並不細膩，但黑得徹底而純粹。拾起一顆黑色小石子，表面遍布的小洞裡，彷彿還蘊含著星點之火。

黑沙灘本身已經很美，還因吸熱，吸引綠海龜前來。我們看到兩隻近一公尺長的大海龜，分別臥在沙灘上，一動不動。每隻海龜周圍幾公尺外被圍了一圈繩子，以防遊客打攪牠們；一個工作人員坐在摺椅上守護，回答遊客的問題。這是我第一次看到野生海龜，是難忘的經歷。

彩虹瀑布。(圖皆為作者提供)

★北岸西岸 景觀變幻

第三天，我們先拜訪了希洛的彩虹瀑布（Rainbow Falls），再向北開到威庇歐山谷觀景台 （Waipio Valley Overlook），然後沿海岸開往西岸小鎮科納（Kona）。彩虹瀑布只有24公尺高，身形優美。據說清晨看到彩虹的機會較大，我們沒有看到彩虹，但瀑布本身已令人心生歡喜。

威庇歐山谷。(圖皆為作者提供)

到了大島最北端的威庇歐山谷，觀景台正在維修，我們好不容易在路旁等到停車位。威庇歐山谷被稱為「諸王之谷」，是歷史上多個國王早年生活過的地方。入谷的道路自2022年起不對遊人開放，我們只遠眺了懸崖和黑沙灘，想像一下谷中的河流、瀑布、植被和國王們的故事。

在路邊果園買了一盒現削的水果，品嘗了番荔枝(又稱釋迦)、蓮霧、番石榴、木瓜、菠蘿等熱帶水果，然後繼續上路。風光漸變，不再是東岸樹林茂盛的景觀，而變成了一望無際的平原，長著高一公尺左右的黃色野草，頗有點戈壁荒灘的模樣。

兒子提議到海拔最高的茂那凱亞火山去看看，我們就左拐到上山的岔道。茂那凱亞是一座休眠火山，最近一次噴發估計在4500年前。天色暗沉下來，不時飄雨。隨著海拔升高，路旁的草木愈發低矮，黃色的野花開得正盛。開到遊客中心，海拔2804公尺，雲層低垂，小雨紛飛，氣溫比山下低了不少。據説山頂海拔4205公尺，但通往山頂的碎石路有工作人員把守，提示牌上寫著四輪驅動的車才能前行。不甘心地問是否不能上山，得到的回答是：「Not with this car！（開這車不行）」租車時哪裡知道這些呀！

原路返回到南下的大道，天氣又晴朗起來，看來陰雨只是山上的局部天氣。

接近科納，公路變寬，交通卻壅堵起來，明顯與原生態的東岸不一樣。路旁不時看到一片片黑色的熔岩，想像一下這繁盛的地方多年前也曾被火山岩漿流淌過，真令人心有餘悸。

霍那吾那吾神聖避難所國家歷史公園。(圖皆為作者提供)

我們按計畫去了霍那吾那吾神聖避難所國家歷史公園（Pu'uhonua O Honaunau National Historical Park）。這裡早年是違法者的避難之處，違反了神法的人，逃到這裡就能避免被處極刑。在舉行赦免儀式後，能重回社區。

公園就在海邊，地上分布著黑色火山岩。一大片木刻的神像莊嚴豎立，還有兩個木雕面向大海，不知在眺望著什麼？神奇的是，海水中有成片的明艷的黃高鰭刺尾魚，巴掌大小，身形扁扁，隨著海浪上下翻滾，卻一直待在同一地方，不進不退。走過一個池塘、一堵高牆，進入一片棕櫚樹。陽光突然特別明媚，藍天碧海的背景下，高大的棕櫚樹迎風起舞，我的心也被光影映照得明亮亮的。

★毀滅創造 神奇並存

公園外就是Two Steps海灘，是很好的浮潛地。我坐在岸上，就看到一群群黃高鰭刺尾魚，隨著海水起起伏伏。孩子們在水下看到紅色的珊瑚和藍色綠色的小魚。只是這裡海浪稍大，又是礁石海岸，進水出水時要當心被礁石畫傷。

傍晚入住預訂的度假村，真正感受到了西岸的休閒氛圍。度假村臨海而建，露天酒吧裡音樂飛揚，瀰漫著慵懶閒適的氣息。正是日落時分，我們賞完日落，去吃晚飯。對面整條街都是餐館，有夏威夷本土風味餐館、泰國餐館、日本餐館等。我們品嘗了泰國美食，又漫步小街，買了夏威夷特色的刨冰和冰淇淋。全家人一致認為，應該在科納多住幾夜，好好放鬆一下。無奈飛機票已預訂，次日下午就要從科納機場飛往茂宜島。

次日早上，在臨海的餐館吃了豐盛的早餐。從二樓的露天餐位望去，只見海水拍打著黑色礁石海岸，藍寶石色的海面上，不時滑過白色遊艇和紅色獨木舟。心曠神怡之時，再品一杯香濃的科納咖啡，彷彿空氣都變得香酥酥的，時光也清香而緩慢，如水般絲滑流淌。

回到賓館，坐在露天涼台上看海，我們決定就在賓館消磨一個上午。本來還計畫去黃金海灘和一個公園，但天氣炎熱，不如在陰涼中享受度假村的花園、泳池、海灘。

探訪了夏威夷歐胡島、大島、茂宜島、可愛島，地貌變化最大的就是大島，大島也是我的最愛。從熱帶雨林、到火山、到荒草地、到海灘，大島能滿足你所有的想像。我們離開沒幾天，就聽說哈雷茂茂火山口又噴發了！噴發的火山會改變大島地貌，而熔岩入海會為大島增添新的土地。毀滅和創造並存，寧靜與噴發交替，大島是一個讓人不由自主產生敬畏之心的動態之島。

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