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娛樂／「奧本海默」取景地 曾是科學家大本營

文／陳韻涵
「奧本海默」劇照。（取材自IMDb）
「奧本海默」劇照。（取材自IMDb）

環球影業（Universal Studios）發行的傳記電影「奧本海默」（Oppenheimer）熱映，當初科學家匯聚的新澤西北部小鎮數度出現在場景中，而觀眾不知道的是，許多原子彈科學家曾活躍於這個小鎮。

美國陸軍研發原子彈的機密「曼哈頓計畫」（Manhattan Project），吸收各地菁英，尤其是新澤西州的優秀人才。

許多參與「曼哈頓計畫」的科學家來自普林斯頓大學（Princeton University）和哥倫比亞大學（Columbia University），著名的物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）與費米（Enrico Fermi）1930年代逃離納粹德國獨裁者希特勒（Adolf Hitler）和義大利獨裁者墨索里尼（Benito A.A. Mussolini）後，曾各自在這兩所精英大學任教。

1939年，希特勒開始席捲歐洲，原子分裂和製造炸彈的軍備競賽悄然展開，正如英裔美籍名導諾蘭（Christopher Edward Nolan）執演的「奧本海默」片中描述，所有研發都指向新墨西哥州的「三一」核試驗場（Trinity test site）。

奧本海默（J. Robert Oppenheimer）曾在普林斯頓生活多年，擔任頂尖研究機構高等研究所（Institute for Advanced Study）所長，1967年在當地去世。

奧本海默肖像。（路透）
奧本海默肖像。（路透）

電影「奧本海默」由愛爾蘭裔的席尼墨菲（Cillian Murphy）領銜主演，攜手艾米莉布朗特（Emily Blunt，飾奧本海默妻子凱蒂哈里森Kitty Harrison）、麥特戴蒙（Matt Damon，飾演格羅夫斯 Leslie Groves中將）、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.，飾原子能委員會主席史特勞斯Lewis Strauss）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh，飾共產黨員瓊塔特洛克Jean Tatlock）同台飆戲，劇組在新澤西州部分著名的實際地點取景拍攝，其中包括奧本海默本人生前經常出沒的地方。

科學腦匯聚利奧尼亞

然而，觀眾透過戲院的大銀幕，並不會看到太多關於新澤西州與原子彈理論基礎的關聯，該理論奠基於哥倫比亞大學的一群科學家，其中許多人住在文藝氣息濃厚的博根郡（Bergen County）行政區利奧尼亞（Leonia）。

奧本海默故居。（路透）
奧本海默故居。（路透）

1930年代末期到1940年代初葉，利奧尼亞曾是許多曼哈頓計畫科學家的住所，包括費米及另外三位諾貝爾獎桂冠，分別是尤里（Harold Urey）、利比（Willard F. Libby），以及瑪麗亞格佩特梅耶（Maria Goeppert Mayer）。

格佩特梅耶是瑪莉居禮（Marie Curie）之後，史上第二位獲得諾貝爾物理獎的女性，過去以「居禮夫人」廣為人知的瑪莉居禮則是兩度獲得諾貝爾獎的第一人，也是目前唯一獲得二種學門諾貝爾獎（物理與化學）的女性科學家。

博根郡歷史學者布朗（David Braun）利用人口普查紀錄，回溯當年參與「曼哈頓計畫」的科學家住宿資料，他解釋，「利奧尼亞距離紐約市很近，可搭乘鐵路、渡輪或汽車通勤，許多人往返兩地，在充實的知識職場與愜意的寧靜生活之間穿梭。」

護妻叛逃美國 費米打造全球首座核反應爐

1934年，尤里已遷居利奧尼亞，他當年因為發現可用於核反應過程中的同位素「重水」而獲得諾貝爾化學獎。

1938年，費米在母國義大利工作時，因為他在人造放射性方面的成就，獲得諾貝爾物理學獎的肯定。

然而，費米當年擔心他猶太裔的妻子勞拉（Laura）在法西斯主義治下的義大利面臨生命危險，遂帶著一家人於1938年叛逃到美國，並在哥倫比亞大學找到教職，之後在哥大物理與天文學系所在的卜平樓（Pupin Hall）實驗室中，規畫設計如何打造核反應爐。

當年是尤里鼓勵費米帶著妻子和兩個年幼的孩子來到利奧尼亞，利奧尼亞在1920年代已是具備高度公民意識的藝術小鎮，當地風氣開放，吸引高知識分子匯聚。

親身住過利奧尼亞鎮的紐約大學（NYU）前歷史學講師馬丁利（Paul Mattingly）曾撰述關於利奧尼亞的兩本書。他表示：「利奧尼亞是個知識小鎮，當地居民熱情、好客，歡迎各種族裔和種族，熱衷交際。」

勞拉費米（Laura Fermi）在1954年出版的回憶錄「家庭裡中的原子」（Atoms in the Family）中描述1939年2月冬日，當時她和丈夫帶著兩個孩子聶拉（Nella）和吉利奧（Guilio）在利奧尼亞下車。

她寫道：「尤里成功說服我們搬到利奧尼亞，而我希望孩子膝蓋上的泥土，不像紐約那般灰濛，而是純樸的咖啡色」。

新墨西哥州一處以奧本海默命名的街道。（路透）
新墨西哥州一處以奧本海默命名的街道。（路透）

適應來美移民生活 不擅維護花園

勞拉指出，他們一家人和許多移民一樣，必須克服語言隔閡、適應美國文化並盡力融入美式社會，而她的先生對美國的金屬踏板垃圾桶等小東西頗感興趣，但他們從未掌握如何妥善維護他們在「高峰大道」（Summit Avenue） 1940號住宅的庭院草坪。

勞拉寫道，「我跟我先生都顧不好小池塘邊的花園造景，我們努力成為道地的美國人，學習美國人所做的一切。」

尤里和其他學術界的知識分子一樣，活躍於哥大社群，不僅在學校董事會任職，也曾登上地方報紙「博根紀事」（Bergen Record）的社會版面。

費米夫婦在利奧尼亞的平靜田園生活並未持續很久，隨著曼哈頓計畫推展，費米1942年轉到芝加哥大學（University of Chicago）任教，並在該校與同事共同建造了當年全球首座人造核子反應爐「芝加哥一號堆」（Chicago Pile-1）。

此外，當時位於澤西市（Jersey City）的凱勒斯公司（Kellex Corporation）祕密實驗室科學家，著手研究如何精煉鈾235同位素（uranium-235 isotope），製造後來摧毀日本廣島（Hiroshima）和長崎（Nagasaki）的炸彈；凱勒斯負責設計比五角大廈還大的K-25氣體擴散廠，為全球首枚原子彈提供燃料。

K-25工程師班尼迪克（Madison Benedict）的女兒回憶幼時情況，說道父親有時候會突然消失數周，後來才知道父親是曼哈頓計畫的一員。陸軍當年在K-25廠房雇用約一萬人，但沒人知道這座偌大工廠的用途。

專家指出，如果沒有放射性鈾235，就做不成原子彈，提取充足的鈾在當年是個大問題；鈾235在鈾礦石中的含量，只有不到1%。

1980年代初期，凱勒斯實驗室被拆除，聯邦能源部監督清理低放射性廢物後，原址蓋起一座購物中心。

諾貝爾獎 新澤西州 奧本海默

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