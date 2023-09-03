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娛樂／王寶強破「籠」而出 再迎巔峰

娛樂新聞組
王寶強用「生如野草，不屈不撓」來形容自己和「八角籠中」。（取材自新京報）
王寶強用「生如野草，不屈不撓」來形容自己和「八角籠中」。（取材自新京報）

睽違六年，導演王寶強帶著亮眼成績回來了！自導自演電影「八角籠中」拿到超過22億人民幣票房（3.06億美元），自視是個「硬人」的他，每次看到觀眾對他的理解，眼淚都啪啪地往下掉。

片中，王寶強飾演的向騰輝是有夢想的格鬥運動員，沒按照教練的要求打假拳慘遭陷害，更為了幫助偏鄉孩子，受盡嘲諷，經歷了一次次的變故。

為什麼善良的人總是人生不順？他笑說，大概因為他們好說話，也好欺負，但正因為向善的本心，往往又是最執著於追求熾熱夢想的那群人。「他們是傻，但卻又那麼地『生如野草，不屈不撓』。」 而他也認為這八個字代表著自己和這部電影。

「八角籠中」上映前，王寶強信心滿滿，說這次一定會將口碑和票房贏回來，畢竟這些年為拍片欠了一屁股債，但這一切都沒有「觀眾覺得滿意」來得更重要。票房兌現了王寶強的預期，「你我都知道結局正義會贏，但過程是極其感動的。我的三觀就是要給人希望，人越是在絕望的時候越要看到希望。」

一「困」6年 怕被市場遺忘

這些年把自己綁在一個電影上反覆折騰，被「遺忘」大概是理所應當的，就算發生了，王寶強也不意外。

「八角籠中」電影海報。（取材自微博）
「八角籠中」電影海報。（取材自微博）

就連他自己都沒想到，「八角籠中」一拍就是六年，感嘆「這幾年大家都以為王寶強消失了，不出來了」，「準確地說，是王寶強沒有市場了，或他早被這個圈子淘汰了」。「別人真的會這麼以為，一些投資人很明確地表示，這個戲你別用王寶強了。除了他自己那部心心念念的電影，他看不到其他的，他已經被困在『八角籠中』了。 」

「這部片就像我的生命。以往的作品讓大家不滿意，我的內心是愧疚的。這些年，也感受得到只要有好作品出現，觀眾一定都在。若真沒有，一定是電影不夠好看，不值得他們看。 」

2017年，演員王迅就聽說王寶強要拍電影，他回憶：「多年來我總問他『究竟到什麼程度了』『怎麼沒消息了』，後來我才知道他悶頭做劇本，改了無數次，也換了好多個編劇。」王迅說「八角籠中」很多時候都處於「生死邊緣」，萌芽期不順，後期拍攝又遭遇投資人撤資，疫情間想找到合適的孩子演員動輒就是大半年， 「這個作品一旦不成功或是拍出不來，寶強一定會崩潰，因為他對這部電影付出了太多太多。」王迅說。

大鬧天竺慘敗 爬起來好難

睡個好覺，在過去的這六年，對王寶強來說是一種奢侈。想著「八角籠中」數度幾近夭折，坦言從挫折和苦難中堅強地爬起來，是件非常不容易的事情。他口中的挫折，是指首次擔任導演的2017年喜劇「大鬧天竺」口碑及票房上的雙失利。

他仍記得當時無奈又失望的崩潰心酸：「我相信觀眾是抱有期待的，畢竟喜劇是王寶強擅長的，但做演員和做導演完全不一樣。當然最後，我沒有達到他們的預期。」「他們花了錢，花了時間，因為想看王寶強的作品才走進影院，卻收到不盡如人意的結果，他們當然有理由罵，換作是我，我也會罵。」這六年，他沒有忘記對觀眾的歉意，他甚至是第一個親領金掃帚獎（中國最差影片）的明星，他認為是一種表達歉意的方式，「我真的想跟觀眾說一聲『對不起』」。

王寶強首次擔任導演拍攝的電影「大鬧天竺」票房與口碑雙輸。（取材自豆瓣電影）
王寶強首次擔任導演拍攝的電影「大鬧天竺」票房與口碑雙輸。（取材自豆瓣電影）

談到此，他壓低聲音，「面對那些鋪天蓋地的差評，外界的嘲弄和不實傳言，說實話我很恐懼。我已經有一部大爛片在前了，觀眾還會相信我嗎？我作為演員，可能還有『賺錢的能力』，有片約、有曝光、有票房，但我真的要這樣一直逃避，躲在安全區裡嗎？我想過很多次，也搖擺過，希望用作品去回擊一切不看好，也想讓留得下來的作品換回觀眾對王寶強、對電影的支持和喜愛。」

被劇本震撼 砸鍋賣鐵也要拍

王寶強說，很感謝生命中有一部「大鬧天竺」，讓自己反思成長，「告訴我什麼是真的電影」。王寶強強調自己輸不起了，哪怕得罪人，也絕不妥協。

以「恩波格鬥事件」改編的「八角籠中」拍攝過程面臨撤資、不看好等嘲諷，「我知道要被觀眾信任不容易，我照單全收。但這是我人生的一座八角籠，我必須拍，不拍我衝不出去。那些不被看好，把我的鬥志激起來了，哪怕砸鍋賣鐵，借錢貸款，我也必須要做。」這六年，找他的片約很多，都被他一一推掉，有人建議他轉化思路，他也看了其他劇本，但始終不及「八角籠中」帶給他的震撼。他認為只有將這部電影做好，才能在未來的人生中做其他的選擇。

「從小長大，一路走來我對得住天地，對得起父母、兄弟姊妹，以及我的親朋好友。我憑良心活到今天，是坦蕩的，從來沒虧過誰，也沒害過誰。王寶強的一切是觀眾和電影給的，為什麼素不相識的人願意花錢看電影，是因為多年作品的積累。做演員沒事，虧了『死』不了，但做導演失敗是致命的，假如『八角籠中』再讓觀眾失望一次，我都想趕緊消失吧！ 」他始終把自己和觀眾捆在一起，因為是觀眾給了他「飯碗」。

其實，王寶強至今都覺得自己的經歷不可思議——「一個出身草根的小屁孩，少林寺學藝後，想拍電影，下山就跑去了北京。後來當群演、跑龍套，別人都打壓他、攻擊他，說這人，生存都成問題還想當明星？可他就這樣活著，活到『天下無賊』火了。再到後面的『大鬧天竺』，不管是事業上，還是生活上，都遭遇了人生最沉重的打擊，讓他對世界的看法、對人的看法有了180度的轉變。但正是因為有了這些歷練，他站起來了，我佩服他。」說這話時，他滿臉驕傲和滿足感，好似在描述一位讓人敬佩的前輩。

王寶強曾於少林寺學武。（取材自豆瓣電影）
王寶強曾於少林寺學武。（取材自豆瓣電影）

「現在的我，越被攻擊，看得越淡，因為我會靠時間和作品回擊。」王寶強說，這六年是成名後最艱難的六年，「身心都很失落，網上的黑粉、水軍層出不窮，也有很多嘲諷、冷眼，但他們把王寶強打死了嗎？沒有。人重要的是自我認知，想得到別人的讚美，那就要接受罵聲，萬不可因為子虛烏有的輿論給自己戴上枷鎖。如果被這些聲音控制了，每天惱火、痛苦，總想著去和別人解釋，那是活不了的。」

被問及這些年的改變，王寶強認為現在是「重獲新生」，他大笑稱：「說狂妄一點，我覺得王寶強要翻紅了！」他說自己多年前成名時非常順利，直到2017年跌入谷底。「再經過六年，我相信自己可以通過衝出『八角籠中』遇到人生的新巔峰，現在才只是開始。」

（取材自新京報）

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