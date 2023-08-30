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布碌崙租客鎚殺案 兩童傷勢好轉

記者顏潔恩／紐約報導
受傷男童已從重症病房轉移至普通病房。(劉景洪提供)
受傷男童已從重症病房轉移至普通病房。(劉景洪提供)

布碌崙(布魯克林)租客鎚殺案導致一死二傷，外界對存活下來的兩名幼童的傷勢非常關注；最新消息透露，兩名孩童的傷勢都有好轉跡象，五歲男童已從重症病房轉至普通病房，四歲女童則準備擺脫呼吸機，進行下一階段的手術。

在死者趙招招丈夫劉景洪的授權下，紐約親子互助會日前已在網上設立GoFundMe網頁，如今已為兩小孩籌募超過15萬元；籌款團隊目前也在網頁上更新兩名幼童的傷情，表示兩人都有好轉跡象。

早前已甦醒過來的男童David陷入「暫時性失憶」(Temporary Amnesia)，認不得自己的父親，不過他能夠表達自己的需求和想法，令人感到安慰；此外他已從重症監護室轉至普通病房，親子互助會表示，「這意味著他離康復又邁進了一大步」，而他原本會一直從睡夢中驚醒，最近也有明顯改善，可以安然入睡。

受傷女童即將擺脫呼吸機，進行大手術。(劉景洪提供)
受傷女童即將擺脫呼吸機，進行大手術。(劉景洪提供)

與此同時，他的妹妹Sophia傷勢也有所好轉，之前因肺部感染插上呼吸機，最近已準備擺脫機器，這在醫療團隊看來是「康復路上很重要的里程碑」，說明她的身體正努力復原，可以更進一步動下一階段的手術。

籌款團隊也提到，劉景洪目前在兩名孩童之間的病房來回走動，以確保他們都能得到所需的照顧和關注，「雖同在一家醫院治療，但病房之間的距離給他帶來很大的壓力和障礙，然而他用行動證明愛是無止境的」；此外劉的家人也一直持續地組織輪班，確保24小時都有人陪在孩童的左右。

親子互助會表示，雖然最危險的階段似乎已經過去，但所有人都不會放鬆警惕，以應對未來可能出現的變化；「前方的道路依然充滿挑戰，但有了你們的支持，我們相信一切都會好起來的，我們相信社區的力量，能夠幫助這些勇敢的孩子們，克服康復道路上的每一個障礙」，感謝民眾的捐款和鼓勵，由衷感謝大家在這段時間內給予的幫助。

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