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理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？

張聲肇
美國人的退休老本，存放在401(k)和IRA等帳戶裡。(Getty Images)
美國人的退休老本，存放在401(k)和IRA等帳戶裡。(Getty Images)

聯邦準備理事會最新消費者財務調查發現，65至74歲美國人平均有42萬6000元退休老本，也就是放在401(k)和IRA等退休金帳戶裡的儲蓄

70歲老人平均各項儲蓄為活期存款(支票和儲蓄帳戶)6萬元、定期存款12萬7000元、儲蓄債券1萬7000元、人壽保險現金值4萬3000元。

2016年，美國65至75歲老人的平均退休儲蓄為38萬1000元，低於現在的42萬6000元，也比2013年70歲美國人平均退休儲蓄48萬6000元更少。

不過，2022年調查結果顯示退休儲蓄到底是增加或減少很難說，因為調查後，社安金有隨物價指數調整，但通膨吃掉不少現金的購買力，最新調查顯示，70歲老人日常生活支出增加，退休儲蓄減少。

退休儲蓄 宜逐年檢討

美國70歲老人的平均財富淨值又有多少？淨值是指資產減去負債後的餘額，也就是存款減掉欠款的數額。

根據聯準會的調查，65至74歲美國人的平均財富淨值為120萬元，淨值的中間數較低，只有16萬4000元，以70歲老人為例，平均負債約10萬5000元，包括抵押貸款、房屋貸款、信用卡債和學貸。

淨值該有多少？看個人情狀和退休生活的目標，有不同算法。有一種較常用的算法是70歲的時候，淨值要有每年總支出的20倍，比較穩當。例如，退休後每年生活費要10萬的話，淨值要有200萬。如果每年只需花4萬，淨值有80萬就夠了。

退休計畫事關如何存錢與投資，有人說越早開始越好，每個人的理想退休生活不同，提早進行可以逐年檢討進程與目標的距離。在執行過程中，你大概會好奇，現在65歲、70歲的美國人有多少退休儲蓄？以上調查結果，可供參考。

退休金 儲蓄 貸款

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