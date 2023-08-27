我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丹佛女用蘋果AirTag追回遺失行李 比航空公司有效率

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

星座／8月27日至9月2日 雙子座幸運眷顧 摩羯座大膽去闖

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★☆☆☆☆

本周的老毛病又重犯了，而且程度嚴重。若不能從根本上找到糾正的辦法，問題很容易重複發生，這不僅會打擊你的自信心，還會讓戀人或上司對你失去信任。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

本周運勢還算不錯，沒有什麼事值得你發牢騷的，一些小煩惱你大可不必去在意。反而會遇上一些好事情，值得你約朋友或戀人去慶祝一番。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

雙子座

總運指數：★★★★☆

幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★★★★★

運勢佳，但也要小心機會轉瞬即逝，決定了的事情不要太猶豫，積極行動就會看到成果。與家人互動好處良多，是加強好運的極佳途徑。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

親情將會影響你的戀情，只有先把家人的關係處理好，才便於打理自己的感情問題；工作輕鬆無壓力卻也少了一點成就感；財富方面，收支基本維持在正常水平。

幸運色彩：古銅青

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會面臨一些選擇難題，並且一旦面對這些選擇性的問題時，你會有心理障礙，很不容易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更為妥當。

幸運色彩：深海藍

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說你維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

本周運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資再搏一把，資產總額可望上升。

幸運色彩：松石綠

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。

幸運色彩：月光藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

有好運駐守，做什麼都可以大膽一點，面對愛情無須扭扭捏捏；事業學業運平穩，稍有阻力；求財路上得貴人指點，會有不錯的發展。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

這一周整體而言是好消息多過壞消息，凡是能夠增添你成就感、自信心的事情都值得去做，你會從中找到不一樣的自己。

幸運色彩：太空

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

「精疲力盡」的字樣這一周就像是刻在你額頭上似的。繁重的大小事務就夠讓你煩的，沒必要再給自己徒增負擔。有些事情能推掉的、能延後的，就擱一邊吧！

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

太空 投資

上一則

封面故事／1個時代的氛圍 憶文藝

下一則

旅遊／科爾馬 世界最美小鎮

延伸閱讀

披羊皮的狼3星座 天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私

披羊皮的狼3星座 天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私
誰最容易被男人騙？巨蟹盲愛 這星座傻到「哄這句話就沒事」

誰最容易被男人騙？巨蟹盲愛 這星座傻到「哄這句話就沒事」
最會裝傻4星座 除了雙魚城府深 個個都狠角色

最會裝傻4星座 除了雙魚城府深 個個都狠角色
3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良

3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良

熱門新聞

民眾為每天生活忙碌，多未使用高利息儲蓄帳戶。（Getty Images）

理財百科／7成民眾存款 未放高息帳戶

2023-08-20 02:17
電影「魂斷藍橋」主題曲Auld Lang Syne，原名為「友誼地久天長」，是蘇格蘭一首歌頌真摯友誼的詩。這部愛情名片由羅伯·泰勒和費雯麗主演。（Getty Images）

魂斷藍橋、齊瓦哥醫生…那些令人陶醉的樂音

2023-08-20 02:27
泰勒絲(Taylor Swift)的「時代之旅」(左圖)，每場都唱40幾首歌。(美聯社)

封面故事／泰勒絲經濟+碧昂絲效應 流行樂天后唱出數十億

2023-08-20 14:10
一名非裔流浪漢在公共鋼琴上彈得盡興瘋狂，此刻他就是貝多芬、蕭邦與莫札特。（作者提供）

封面故事／在洛杉磯火車站聽見天籟…鋼琴，我的靈魂知己

2023-08-20 02:24
「我心留在舊金山」旋律迷人，東尼‧班奈特在1962年最初唱紅，距今已60年。圖為東尼‧班奈特手持兩格萊美獎。（美聯社）

封面故事／東尼班奈特、老鷹合唱團…他們都為舊金山而唱

2023-08-20 12:26
「四海一家」歌曲發起人之一、民權活動家哈里‧貝拉方特2014年在加州接受Jean Hersholt 人道主義獎。(Getty Images)

封面故事／憶經典 紐約孕育出四海一家、屋頂提琴手

2023-08-20 19:44

超人氣

更多 >
Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正
亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔

亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆

布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆