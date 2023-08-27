星座／8月27日至9月2日 雙子座幸運眷顧 摩羯座大膽去闖

牡羊座

總運指數：★☆☆☆☆

本周的老毛病又重犯了，而且程度嚴重。若不能從根本上找到糾正的辦法，問題很容易重複發生，這不僅會打擊你的自信心，還會讓戀人或上司對你失去信任。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

本周運勢還算不錯，沒有什麼事值得你發牢騷的，一些小煩惱你大可不必去在意。反而會遇上一些好事情，值得你約朋友或戀人去慶祝一番。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

雙子座

總運指數：★★★★☆

幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★★★★★

運勢佳，但也要小心機會轉瞬即逝，決定了的事情不要太猶豫，積極行動就會看到成果。與家人互動好處良多，是加強好運的極佳途徑。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

親情將會影響你的戀情，只有先把家人的關係處理好，才便於打理自己的感情問題；工作輕鬆無壓力卻也少了一點成就感；財富方面，收支基本維持在正常水平。

幸運色彩：古銅青

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會面臨一些選擇難題，並且一旦面對這些選擇性的問題時，你會有心理障礙，很不容易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更為妥當。

幸運色彩：深海藍

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說你維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

本周運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資 再搏一把，資產總額可望上升。

幸運色彩：松石綠

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。

幸運色彩：月光藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

有好運駐守，做什麼都可以大膽一點，面對愛情無須扭扭捏捏；事業學業運平穩，稍有阻力；求財路上得貴人指點，會有不錯的發展。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

這一周整體而言是好消息多過壞消息，凡是能夠增添你成就感、自信心的事情都值得去做，你會從中找到不一樣的自己。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

「精疲力盡」的字樣這一周就像是刻在你額頭上似的。繁重的大小事務就夠讓你煩的，沒必要再給自己徒增負擔。有些事情能推掉的、能延後的，就擱一邊吧！

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





