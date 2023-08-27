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醫藥／二尖瓣脫垂 9成患者無症狀

陳雨鑫
很多人患有二尖瓣脫垂而不自知，但隨年紀增長可能發生瓣膜閉鎖不全、心律不整等問題。(Getty Images)
很多人患有二尖瓣脫垂而不自知，但隨年紀增長可能發生瓣膜閉鎖不全、心律不整等問題。(Getty Images)

二尖瓣脫垂被戲稱為「模特兒病」，因其常發生在年輕、身材纖瘦修長的女性身上。很多人患有二尖瓣脫垂而不自知，因為此疾病多半無症狀，或僅輕微胸悶、易喘等。但隨年紀增長可能發生瓣膜閉鎖不全、心律不整等問題。

多因健檢、運動易喘發現

台灣健保署署長李伯璋表示，心臟構造分為左心室、左心房以及右心室、右心室，二尖瓣位於左心房與左心室之間，三尖瓣位於右心房以及右心室之間，缺氧的血液會輸送到右心房，再經過右心室，從肺臟脈瓣送到肺臟，交換含氧血液及缺氧血液，含氧血液再送到左心房，經由左心室送往主動脈到全身。

李伯璋表示，二尖瓣脫垂是最常見的一種瓣膜病變，發生原因不明，可能與自律神經失調有關。不過，二尖瓣脫垂的患者高達九成以上無症狀，有人甚至終其一生不曉得自己有二尖瓣脫垂，大多數的患者是因為健康檢查意外發現，或是激烈運動開始出現喘不過氣，或是失眠時，經仔細的檢查才被診斷出來。二尖瓣脫垂的患者有部分是因為遺傳性的疾病所致，如馬凡氏症、成骨不全症、EDS症候群。

年齡增加 症狀可能加劇

李伯璋表示，二尖瓣脫垂的患者，偶爾會出現喘不過氣、胸悶等症狀，多數患者休息後能獲得改善，因此即使被診斷有二尖瓣脫垂，都能與疾病和平共存，不需要用藥或是手術治療。

不過，罹患二尖瓣脫垂相對於一般人更容易出現心律不整，心律不整就有可能導致猝死，而且隨著年紀增長，二尖瓣脫垂也會增加二尖瓣膜閉鎖不全的機率，放大胸悶、胸痛、喘不過氣等症狀。

李伯璋表示，過去對於二尖瓣脫垂的印象，雖然多是30歲以下的年輕女性，但從台灣就診的資料來看，71歲到80歲的比率最高，每10萬人口有430.51人就醫。他分析，可能是年老有其他疾病到醫院檢查，又或是年紀本來就會讓二尖瓣脫垂的症狀加劇，讓就醫率大增。

李伯璋表示，就診人數可能與疫情有相對應關係，新冠疫情的症狀除了呼吸道症狀以外，還有胸悶、胸痛，可能是因為這些症狀，也意外揪出二尖瓣脫垂的患者。

可做超音波檢查診斷

想確認自己是否罹患二尖瓣脫垂，可以透過最簡易的心臟超音波檢查，李伯璋表示，心臟超音波屬於非侵入式的檢查，主要是利用聲波的反射來檢視心臟各腔室的大小、肌肉的厚薄、收縮舒張功能的好壞、瓣膜是否狹窄或閉鎖不全等異常，簡單且快速。

李伯璋表示，二尖瓣脫垂雖然是可以和平共處的疾病，若能及早診斷，當後續出現其他疾病時，即可讓醫師當作診斷的參考。

罹患二尖瓣脫垂相對於一般人更容易出現心律不整。(Getty Images)
罹患二尖瓣脫垂相對於一般人更容易出現心律不整。(Getty Images)

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