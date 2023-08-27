移民信箱／公司申請PERM進度 線上查詢不準確

雇主可以在裁員或減員後6個月內提交PERM申請。（路透）

讀者問：

公司為我申請了PERM，但我被公司解雇了。聽說公司裁員 後半年內不能申請PERM。在哪裡可以查看每家公司目前的PERM狀態？

答：

一家公司可以在裁員或減員後6個月內提交PERM申請。然而，當公司選擇這樣做時，還有其他的注意事項。如果一家公司在提交PERM申請後6個月內在預期就業 的領域進行了裁員，並且此裁員涉及尋求認證的職業或相關職業，那麼公司必須在向勞工部 的申請中披露這一點。

此外，如果此類裁員發生在這6個月期間，公司必須通知並考慮之前被解雇的並與認證的PERM職位相關職位的美國員工。向同一或相關職業先前被解雇的員工發出的通知必須提供具體工作機會的完整描述，包括明確的說明，並邀請員工來申請該職位。

不幸的是，我們不認為有一個網站可以有效地實時顯示哪些公司已提交PERM申請。儘管PERM的申請是可通過官方FOIA（信息自由法案）的申請來獲取其公共記錄，但似乎沒有一個互聯網網站能夠準確地實時顯示哪些公司在哪些日期提交了PERM申請。

我注意到有一個網站（H1B Grader）有綠卡PERM勞工證數據庫，但經測試過後，發現它並不準確。