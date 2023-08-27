我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丹佛女用蘋果AirTag追回遺失行李 比航空公司有效率

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

移民信箱／公司申請PERM進度 線上查詢不準確

李翼民律師主答
雇主可以在裁員或減員後6個月內提交PERM申請。（路透）
雇主可以在裁員或減員後6個月內提交PERM申請。（路透）

讀者問：

公司為我申請了PERM，但我被公司解雇了。聽說公司裁員後半年內不能申請PERM。在哪裡可以查看每家公司目前的PERM狀態？

答：

一家公司可以在裁員或減員後6個月內提交PERM申請。然而，當公司選擇這樣做時，還有其他的注意事項。如果一家公司在提交PERM申請後6個月內在預期就業的領域進行了裁員，並且此裁員涉及尋求認證的職業或相關職業，那麼公司必須在向勞工部的申請中披露這一點。

此外，如果此類裁員發生在這6個月期間，公司必須通知並考慮之前被解雇的並與認證的PERM職位相關職位的美國員工。向同一或相關職業先前被解雇的員工發出的通知必須提供具體工作機會的完整描述，包括明確的說明，並邀請員工來申請該職位。

不幸的是，我們不認為有一個網站可以有效地實時顯示哪些公司已提交PERM申請。儘管PERM的申請是可通過官方FOIA（信息自由法案）的申請來獲取其公共記錄，但似乎沒有一個互聯網網站能夠準確地實時顯示哪些公司在哪些日期提交了PERM申請。

我注意到有一個網站（H1B Grader）有綠卡PERM勞工證數據庫，但經測試過後，發現它並不準確。

裁員 勞工部 就業

上一則

料理功夫／蓮子蓮藕紅豆湯

下一則

律師手記／移民局數位化出岔 補件擾民

延伸閱讀

移民維權組織 要求速批准無證客工作許可

移民維權組織 要求速批准無證客工作許可
新州3戶移民家庭在邊界被拆散 獲准向聯邦政府提告

新州3戶移民家庭在邊界被拆散 獲准向聯邦政府提告
中華文化中心 8月25日辦移民座談會

中華文化中心 8月25日辦移民座談會
舊金山灣區科技公司續裁員 步伐已放緩

舊金山灣區科技公司續裁員 步伐已放緩

熱門新聞

民眾為每天生活忙碌，多未使用高利息儲蓄帳戶。（Getty Images）

理財百科／7成民眾存款 未放高息帳戶

2023-08-20 02:17
電影「魂斷藍橋」主題曲Auld Lang Syne，原名為「友誼地久天長」，是蘇格蘭一首歌頌真摯友誼的詩。這部愛情名片由羅伯·泰勒和費雯麗主演。（Getty Images）

魂斷藍橋、齊瓦哥醫生…那些令人陶醉的樂音

2023-08-20 02:27
泰勒絲(Taylor Swift)的「時代之旅」(左圖)，每場都唱40幾首歌。(美聯社)

封面故事／泰勒絲經濟+碧昂絲效應 流行樂天后唱出數十億

2023-08-20 14:10
一名非裔流浪漢在公共鋼琴上彈得盡興瘋狂，此刻他就是貝多芬、蕭邦與莫札特。（作者提供）

封面故事／在洛杉磯火車站聽見天籟…鋼琴，我的靈魂知己

2023-08-20 02:24
「我心留在舊金山」旋律迷人，東尼‧班奈特在1962年最初唱紅，距今已60年。圖為東尼‧班奈特手持兩格萊美獎。（美聯社）

封面故事／東尼班奈特、老鷹合唱團…他們都為舊金山而唱

2023-08-20 12:26
「四海一家」歌曲發起人之一、民權活動家哈里‧貝拉方特2014年在加州接受Jean Hersholt 人道主義獎。(Getty Images)

封面故事／憶經典 紐約孕育出四海一家、屋頂提琴手

2023-08-20 19:44

超人氣

更多 >
Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正
亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔

亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆

布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆