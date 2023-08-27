律師手記／移民局數位化出岔 補件擾民

從遞交紙張申請到電子申請，移民局提交材料逐步數位化，以提高效率。（Getty Images)

美國公民 及移民服務局正以提高效率和準確性，對申請案的裁決流程進行數字化和現代化，但從遞交紙張申請到電子申請的不斷轉變也遇到了一些成長過程的煩惱。例如，有的文件已經遞交，但是因為新舊連接出現問題，卻讓申請人重新遞交，不合理。

為方便文檔掃描，美國移民局 提出對組裝紙張申請方面的新指南。與傳統政策相反，移民局現在不鼓勵申請人在向移民局遞交文件時，使用打孔器、訂書釘、迴紋針、活頁夾或任何其他工具將紙張文件夾訂在一起，「因為這可能會導致將文件掃描到電子數據庫系統時出現延遲」。然而，這項新指南卻有了意想不到的結果，就是美國移民局似乎錯放已遞交的申請文件，而發出要求補材料的通知(RFE)則要求提供已經遞交過的文件。

本律師事務所就遇到一些此類補材料的通知。最近的一個補材料案子是O-3家屬申請延長非移民身分的I-539案件，該申請與O-1簽證 主申請人的I-129延期申請同時遞交，因I-129的最初申請已獲得批准，然而美國移民局對I-539的申請卻要求補交申請人的結婚證書、主申請人最近的I-797批准通知以及受撫養人的護照、簽證和I-94的副本。不用說，這些都是在遞交的原件中已提交過。

我們對這個案子所有證件進行了編號，並在律師信後提供了證件的明細清單，並將所有證件，用「有色的證件頁」分開，清楚地標記每個證件；還將整個同時提交的I-129、I-539申請與所有隨附的證據用橡皮筋綁在一起。儘管做出了這些努力以確保美國移民局能夠清楚地看到所有證據，我們還是收到了要補交那些已與申請案一起遞交的補文件通知。

據了解，美國移民局正在數字化並逐漸擺脫紙張文件。一旦美國移民局實現允許所有表格在線提交的目標，這個問題就會得到解決。但由於不鼓勵夾訂文件的指示，美國移民局在此期間對紙張文件處理是不當的，必須解決。對於一個所謂辦事可靠的機構來說，卻在從郵件收發室傳送到掃描機的過程中丟失文件，讓人難以理解。許多非公民對美國的第一印象也不好。

無論如何，移民局應該在此期間制定可行的政策，以防止文件丟失，來減少浪費時間和資源，完全避免不必要的補材料和拒絕通知。也許在電子申請的過渡時期，美國移民局應該繼續鼓勵申請人使用ACCO牌子的鈕扣型緊固物來固定其申請的文件。

（作者為李亞倫律師合夥人）