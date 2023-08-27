料理功夫／大豆苗料理2道

什錦大豆苗

常聽朋友提及大豆苗的好處，大豆苗究竟是什麼蔬菜呢？原來是豌豆的嫩莖和嫩葉，含有豐富的鈣質、維生素B、維生素C和胡蘿蔔素，有美白肌膚、抗氧化、增強免疫力 的作用。但在此地的華人 超級市場並非經常可見，那天看到了如獲至寶，趕緊採購一袋，回家做了兩道料理，與大家分享。

什錦大豆苗

材料：

大豆苗洗淨；紅蘿蔔、冷凍玉米粒、冷凍素食牛肉丸、豆乾、水。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.大豆苗洗淨，汆燙2分鐘，撈起瀝乾；紅蘿蔔洗淨，去皮切細絲；冷凍玉米粒，置於室溫；冷凍素食牛肉丸，洗淨後切片；豆乾洗淨、切丁，備用。

2.炒鍋置於爐火上，放入紅蘿蔔、水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋。

3.1分鐘後，加入素牛肉丸、玉米粒、豆乾、大豆苗，以橄欖油、黑胡椒、鹽調味，攪拌均勻，快炒2分鐘，菜肴熟且入味，即可起鍋。

大豆苗酸菜紅燒麵

大豆苗酸菜紅燒麵

材料：酸菜、白蘿蔔、紅蘿蔔、番茄、大豆苗、乾燥素食肉塊、義大利 麵、水。

調味料：麻油、黑胡椒、五香粉、韓式辣椒粉、鹽、醬油。

作法：

1.酸菜以清水浸泡洗淨，盡量去除過多鹽分，切碎；白蘿蔔洗淨，切小塊；紅蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；番茄洗淨，切小塊；大豆苗洗淨，汆燙2分鐘，撈起瀝乾；乾燥素食肉塊，汆燙5分鐘，瀝乾水分，備用。

2.炒鍋加入適量的麻油，置於爐火上，油鍋熱後放入酸菜拌炒，以紅糖調味，拌炒均勻，待菜肴熟且入味，盛起，備用。

3.湯鍋中放入適量的水，置於爐火上，水沸騰，放入義大利麵條，不時地攪拌勿使沾黏，麵條煮熟，撈起過冷水，瀝乾水分，備用。

4.湯鍋放入白蘿蔔、紅蘿蔔、番茄、素食肉塊、水，置於爐火上，燉煮。

5.煮沸之後，以麻油、黑胡椒、五香粉、韓式辣椒粉、鹽、醬油調味，攪拌均勻，繼續燉煮。

6.菜肴熟且入味，加入大豆苗，倒入事先煮好的義大利麵，充分攪拌均勻，使菜肴、湯汁和麵條充分融合，然後盛起，放上炒好的酸菜，就是美味可口的大豆苗酸菜紅燒麵。

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