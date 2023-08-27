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料理功夫／蓮子蓮藕紅豆湯

劉若華
蓮子蓮藕紅豆湯
蓮子蓮藕紅豆湯

甜湯種類繁多，而多數所需的原料都很單純，因此製程簡易，交由電鍋代勞就能輕鬆完成，容易讓人將心動化為行動。此款甜湯香甜、軟潤、綿滑，而且食材皆具有去心火之功效，夏天正是降火、養心的最佳季節，因此也適合在夏天享用，食後除了可驅除導致人煩躁的心火，且令人精神充沛，對補強身體的抵抗力也有很大的助益。

材料：

紅豆2量米杯、小型蓮藕1節、去芯之乾蓮子1量米杯、黃冰糖6大匙或適量、鹽少許。

蓮子蓮藕紅豆湯食材
蓮子蓮藕紅豆湯食材

作法：

1.將紅豆於電鍋內鍋洗淨，泡水2小時，倒除水，再注入水至內鍋6的刻度，將內鍋放入電鍋內，續浸泡6小時，浸泡的水留著用來煮紅豆；紅豆浸泡好時，將蓮藕削去外皮再切小塊或切片，放入鍋內；蓮子洗淨也放入鍋內。

2.外鍋倒入2量米杯的水，再按下按鍵，待按鍵跳起，外鍋再倒入1量米杯的水，按下按鍵煮第二回。

3.煮好後加入冰糖和提味用的鹽，蓋回鍋蓋燜至少10分鐘，開蓋，攪拌均勻。

4.靜置待涼，放入冰箱冰鎮後享用，或加熱後再享用皆宜。

小叮嚀：

1.在選購蓮藕時，兩頭有結頭的蓮藕為佳品，此種蓮藕內裡較不易藏有汙泥。

2.外皮呈黃褐色，且肉厚實的蓮藕適合煮湯；外皮顏色較淡的蓮藕多半嫩脆，則適合用來涼拌和熱炒。

3.選用去芯的蓮子，以免成品有苦味。此外， 乾蓮子不可泡水，泡過水的乾蓮子要煮熟軟反而更費時，洗淨後直接入鍋煮；抑或以滾燙的熱水浸泡半小時再煮。

4.煮甜湯時，糖要最後放，否則食材不易煮出軟潤的口感。

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